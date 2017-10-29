إنتهى عهد هوشيار وبدأ عهد سشوار – طارق حرب

يوم 2017/10/28 وفي تصريح جديد لزعيم حزب الجيل الجديد في اقليم كردستان طالب باجراء انتخابات جديدة لاختيار رئيس جديد لاقليم كردستان بدلا من السيد مسعود البارزاني بعد ان اثبتت الايام القليلة الماضية صواب رأيه وسداد قوله في الاستفتاء ونتيجته عندما اعلن ونادى وقال كلا كلا كلا للاستفتاء واثبتت الايام التالية صحة قوله بحيث ترتب على استفتاء الاقليم الذي جرى يوم 9/25 ما جرى وتضرر شعب الاقليم بما كان من اللازم عدم حصوله وتعطيل السفر جوا من موانئ الاقليم الجوية احد هذه الاثار واذا كان الصواب والسداد محالفا لقول السيد سشوار واثبتت الايام ان تقديره للامور فاق حتى تقدير المستشارين الاجانب والذين اشاروا على السيد بارزاني اجراء الاستفتاء وان القيام بالاستفتاء سيولد اثارا ايجابية في حين ان الايام اثبتت الاثار السلبية للاستفتاء. واذا كان السيد عبد الواحد سشوار الشاب الذي كانت صحة قوله لا لا لا للاستفتاء اثبتتها الايام بحيث كان قوله بالصواب والصحة ان صعد نجم هذا الشاب سياسيا واعلاميا وكان صعوده حقيقيا وليس اعلاميا وغير حقيقي وانما كان كالصاروخ السياسي بحيث فاقت مكانته وموضعه في الحسابات السياسية موضع كيانات واحزاب مضى على عملها السياسي عشرات السنين في الاقليم والعراق ولا بد للجهات ذات العلاقة اخذ ما صدر منه ومناقشته لا بل والعمل به طالما ان هنالك تجربة سابقة عندما وقف امام الاستفتاء ولم يؤخذ بموقفه من الاستفتاء وحصل ما حصل بسبب عدم الاخذ بقوله وموقفه ورفضه للاستفتاء لاسيما وان الظروف السياسية التي تحيط بالاقليم تبرر الاخذ بموقفه الجديد باقالة رئيس الاقليم السيد مسعود البارزاني او استقالته او احالته الى التقاعد المهم هو تركه الوظيفة والرئاسة لغيره بعد حكمه الذي استمر اكثر من عشرين سنة اذ ان عهد السيدالبرزاني انتهى في الاقليم ويجب القبول بما اقترحه رئيس حزب الجيل الجديد من انتخاب رئيس اقليم جديد بدلا من السيد برزاني فالصح كل الصح في رأي السيد سشوار عبد الواحد بفتح صفحة جديدة في الاقليم بعيدة عن السيد البارزاني وسننتظر ما سيحصل في اجتماع برلمان كردستان يوم الاحد 2017/10/29 اذ لا بد ان ينظر في موضوع السيد البرزاني سواء اكان ذلك بناء على المطالبات بما فيها مطالبات السيد سشوار او بناء على طلب السيد البارزاني ذاته ولكن في جميع الاحوال فان على بغداد حكومة وبرلمانا ومنظمات واحزابا وفعاليات دعوة السيد سشوار والاستماع لقوله فلقد حل السيد سشوار محل السيد هوشيار وزير الخارجية السابق ومستشار السيد البارزاني في الاستفتاء .