وزغ الأزمة الأخيرة – شامل حمدالله

نافخو النار ومؤججوها بحطب كل ساعة، هم تلك المجموعة القلقة على مستقبلها الذي لم يبق له الا اشهر عدة ، وكذلك الفريق الذي يريدها حربا بين الشيعة والكرد، لا ليكون قائدا شيعيا بل لتضيع ملفاته السيئة بعد ان يسود تراب الحرب الاجواء..

بدل ان توصف الامور بحقائقها في المواجهات التي يدفع العراقيون دماءها واموالها، تجير محطات اعلامية لتقول ان تجارة المخدرات والنفط تنتعش في مناطق الحرب، وهي تصريحات متشنجة مكذوبة مردودة على مطلقيها كشفوا اسماءهم ام ظهروا كالوزغ الذي ينفخ النار لنحترق ويبقى هو يتنقل من جدار لجدار يحمل السم والسمعة والمنظر المقزز..

تارة يستخدمون التصريحات التي لاتساوي زفير الهواء بلفظها وتارة يؤدون دور وزير الاعلام العراقي الاسبق خلال القادسية، ومرات يستجدون بوزير خارجية امريكا ثم يشتمونه وبقاسم سليماني ثم يبعدونه.

هناك ملخصان للقصة:

الاول :الجماعة يعرفون ثقل بارزاني فتحججوا بالاستفتاء لتصفية الحقد.

والثاني: هناك من يمثلون محافظات سنية واخرون من شريك قديم يعرفون ان لا دور لهم مستقبلا الا بالشتم والتزوير.

ملاحظة: ثمة مزور لشهادته لا يجري تعقبه وفق القانون،

ويقال ان سكرتيرا لشخص في السلطة يطمطم الامر وان مبلغا دفع لحزب قديم نوعا ما اخذ مقاولة تأهيل المزور علميا!