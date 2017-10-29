الشرطة تفتتح طرقاً فرعية غربي بعقوبة

ديالى تعلن المباشرة بـ 173 مشروعاً من الواردات الكمركية

ديالى ــ سلام عبد الشمري

اعلنت قيادة شرطة محافظة ديالى ، عن فتح طرق فرعية في حيين سكنيين غربي بعقوبة بسبب تحسن الوضع الامني

وقالت القيادة في بيان صحفي تلقته ( الزمان ) امس، انه ( استجابة لمناشدات المواطنين، ولتحسن الوضع الامني نسبيا وبإشراف مباشر من قائد شرطة ديالى اللواء الركن جاسم حسين السعدي، فتح فوج طوارئ ديالى الرابع في شرطة ديالى عددا من الطرق الفرعية المغلقة منذ 5 سنوات في أكبر أحياء بعقوبة. في منطقة حي المعلمين والمفرق غربي بعقوبة) .

واضافت القيادة، أن ( إعادة فتح الطرق الفرعية المغلقة جاء نتيجة التعاون المشترك بين الاجهزة الامنية والمواطنين، ولتحسن الوضع الأمني الملحوظ، ولتسهيل انسيابية حركة الاهالي والعجلات ) .

فيما دعا قائد شرطة محافظة ديالى اللواء الركن جاسم السعدي السياسيين في المحافظة لعدم التدخل في الإجراءات القضائية واستغلالها للترويج الانتخابي .

وقال السعدي لــ ( الزمان ) ، إننا (في الوقت الذي نطارد فيه عصابات داعش الإرهابية وخلاياه النائمة وعصابات الجريمة المنظمة وبسط الامن والاستقرار في عموم المحافظة نجد محاولات من بعض السياسيين لتعكير صفو الامن والتشويش على الانجازات الأمنية التي تم تحقيقها فيالفترة الماضية واستغلالهم لبعض الإجراءات القانونية والقضائية للترويج والدعاية الانتخابية فضلاً عن تحقيق مصالح شخصية ) .

وأضاف ، أن ( قيادة شرطة ديالى ساهمت خلال هذا العام بتصفير معدلات الاختطاف وتقليص جرائم القتل في ديالى وفق نسب ليس لها وجه تشابه مقارنة بالسنوات الماضية ، عبر عمل دؤوب ودقيق عن طريق مطاردتها لعصــــــابات الجريمة المنظمة وتفكيك العصابات واعتقال أفرادها) .

وبين السعدي، أن ( قيادة شرطة ديالى جهة تنفيذية تقوم بتنفيذ الاوامر القضائية بتجرد وحيادية عالية لاستتباب الأمن في المحافظة وحماية أرواح المواطنين ، داعياً ساسة ديالى الى عدم التدخل بالعمل الامني المهني والإجراءات القانونية والقضائية واستغلالها للترويج الانتخابي والمصالح السياسية والشخصية البحتة)

ومن جهة اخرى اصدرت قيادة شرطة محافظة ديالى بيانا صحفيا حول مداهمة منزل مراسل الحرة هادي العنبكي ، حيث اكد المتحدث الإعلامي باسم شرطة ديالى العقيد غالب العطية ، أن ( مراسل قناة الحرة عراق الصحفي هادي العنبكي كانت توجد بحقه مذكرة القاء قبض صادرة من القضاء على خلفية دعوى قضائية مقامة ضده من قبل مدير عام تربية ديالى ) .

واضاف العطية لـ ( الزمان ) ، أن ( العنبكي قد راجع المحكمة وفق الإجراءات القانونية وتمت تبرأته بعد خروجه بكفالة في نفس الوقت مبينا أنه امضى بعد ذلك بإجراءات إغلاق القضية في المحكمة بعد مساعِ حميدة وتنازل مدير التربية ) .

وأكد العطيه ، أن ( القضية المقامة ضد العنبكي أغلقت إلا أن مركز الشرطة لم يكن له علم بأغلاق القضية ولم يصله كتاب اغلاقها ، الأمر الذي ادى الى خروج دورية الى منزل الصحفي هادي العــــــــنبكي في بعقوبة ، مبينا ان الدورية الأمنية عند وصولها الى منزل الصحفي المذكور لم تسيء التصرف إطلاقاً وعادت بعد اتصال الصحفي بنا وايضاح أمر اغلاق القضية بشكل مفصل وانهائها من جهة وقمت شخصيا بالاتصال بالدورية لتعود الى مقرها دون الدخول لمنزل الصحفي ) .

واشار العطية ، الى أن ( المؤسسة الأمنية وبتوجيه مباشر من قائد شرطة ديالى اللواء الركن جاسم السعدي تقدم كافة وسائل الحماية للصحفيين في محافظة ديالى ومستمرة وجادة بمساندة العمل الصحفي وتقديم المساعدات اللازمة لتسهيل أعـــــمالهم ووصولهم للمعلومة ) .

الى ذلك اعلن رئيس اللجنة الامنية في مجلس ديالى صادق الحسيني، إن ( مدن أبي صيدا والوجيهية والسعدية وجلولاء وبهرز اضافة الى مدينتي كنعان وجديدة الشط لم يدون في سجلها الامني أي حوادث جنائية سواء عمليات قتل او خطف او سطو مسلح للشهر الخامس على التوالي ) ، لافتاً ، الى أن ( تلك المدن حافظت على سجلها الابيض رغم ان بعضها كان لوقت قريب يعاني من نزاعات ومشاكل كثيرة ) .

وأضاف الحسيني لــ ( الزمان ) ، أن ( عدم تسجيل اي جريمة جنائية في سبع مدن بديالى انجاز امني جاء نتيجة اسباب متعددة أبرزها وعي المواطنين وتعاونهم مع القوى الامنية، بالإضافة الى نجاح القيادات الميدانية في تعزيز أُطر تطبيق القانون ومواجهة الشبكات الاجرامية وانهاء وجودها ) .

الى ذلك أعلنت لجنة الإعمار في مجلس محافظة ديالى ، عن المباشرة بتنفيذ عدة مشاريع خدميه في عدد من الأقضية والنواحي بتمويل من واردات كمرك الصفرة شمالي المحافظة .

وقال نائــــــــب رئــــــــيس اللجنة عامر الكيلاني لــ (الزمان) امس إن (173 مشـــــــروعاً خدمياً موزعة على كل الاقضية والنــــــــــواحي وتشمل كل القطاعات الرئيسية تمت المباشرة بها في أوســــــع خطة إعمار بعد 2014 ) .

وأضاف الكيلاني ، أن ( المشاريع تبلغ كلفتها الإجمالية ثمانية مليارات دينار وجرى تمويلها من واردت جمرك الصفرة شمال بعقوبة والذي تبلغ حصة ديالى منه 1 بالمئة وفق الأطر القانونية ) .

واكد الكيلاني ، أن ( تلك الواردات خصصت من قبل مجلس ديالى لدعم الإعمار والبناء في المحافظة لمواجهة الأزمة المالية الراهنة في البلاد ) .