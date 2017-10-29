الكهرباء تبرم عقداً لمحطات شمسية إستثمارية بطاقة 465 ميغاواط

بغداد – تمارا عبد الرزاق

أبرمت وزارة الكهرباء عقدين لنصب وتشغيل ست محطات شمسية كهروضوئية مع شركة سما بغداد الاردنية المؤتلفة مع شركة بلو سكاي الامريكية بطــــــــاقة 465 ميغا واط في محافظتي الانبار وبابل. وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة مصعب المدرس في بيان تلقته (الزمان) امس ان (العقد ابرمته المديرية العامة لانتاج الطاقة الكهربائية المنطقة الوسطى والمديرية العامة لانتاج الطاقة الكهربائية في الفرات الاوسط مع الشركتين لنصب وتشغيل ست محطات كهروضوئية خمسة منها في الانبار بطاقة انتاجية قدرها 100 ميغاواط ومدينة الفلوجة بطاقة انتاجية قدرها 40 ميغاواط وعامرية الصمود بطاقة انتاجية قدرها 50 ميغاواط و الكرمة بطاقة انتاجية قدرها 50 ميغاواط اي ان الطاقة الاجمالية الانتاجية 240 ميغاواط اما المحطة السادسة هي محطة الاسكندرية بطاقة انتاجية قدرها 225 ميغاواط في محافظة بابل).

واضاف ان (مدة تنفيذ المشروع هي 8 اشهر وبمدة استثمارية تبلغ 15 عاما وستقوم الوزارة بشراء الطاقة الكهربائية من الشركة المستثمرة بسـعر 3،5 ثلاثة سنتات ونصف سنت للكيلوواط في الساعة اي 35 دولارا للميغاواط الواحد)، وثمن وكيل الوزارة لشؤون التوزيع ابرام عقد كهذا مع شركة امريكية مستثمرة والذي عده توجهاً جديدا للوزارة في استثمار ضوء الشمس لتوليد الطاقة الكهربائية.

كميات كبيرة

واضاف ان (العراق ينعم بضوء الشمس بكميات كبيرة وعلى مدار العام مما يجعل استثمار هذا النعمة امراً ايجابياً في زيادة القدرة الانتاجية للمنظومة الكهربائية الوطنية ما ينعكس على زيادة ســــــــاعات التجهيز للمواطنين.

ومن جهته عبرممثل السفارة والشركة الامريكية في العراق عن سعادتهم بابرام هذا العقد.

موكداً (اننا سوف نعمل بكل جهدنا مع الوزارة لتزويدها بطاقة كهربائية جيدة ونظيفة وغير مرتفعة السعر ونحن ايضاً سعداء بعمل القطاع الخاص في الولايات المتحدة الامريكية مع الوزارة وسوف تكون خطوة ايجابية ومستثمرة في العراق).