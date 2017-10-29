النقل يستكمل الإستعدادات للزيارة الأربعينية

إيران تصدر مليون ونصف المليون تأشيرة للقادمين إلى كربلاء

بغداد – شيماء عادل

النجف – سعدون الجابري

اعلنت وزارة النقل عن انها ستكملت استعدادتها وتحضيراتها لزيارة أربعين الامام الحسين عليه السلام. وقال رئيس اللجنة المركزية للزيارة مدير عام الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود عبد الله لعيبي، في بيان امس ان (معظم تشكيلات الوزارة ذات العلاقة بالجهد الخدمي استعدت مبكرا لهذه الزيارة)، واضاف ان (الشركة وفرت 650 حافلة مقسمة بين 350 طابقين و300 طابق واحد بالاضافة الى اسطول الشركة العامة للنقل البري والذي يتكون من 450 شاحنة مختلفة الأنواع والأحجام)، واوضح لعيبي (أما الشركة العامة لسكك الحديد ستقوم بتسير 21 قطاراً لنقل الزائرين من بغداد والمحافظات الجنوبية باتجاه محافظة كربلاء)، وأشار الى ان (الشركة العامة لادارة النقل الخاص ستنسق لتوفير أكثر من 33 ألف مركبة متوزعة بين معظم المحاور الرئيسة للمحافظة)، وتابع ان (هناك متابعة مباشرة من قبل الوزير كاظم فنجان الحمامي لحيثيات الخطة الخدمية وآلية نقل الزائرين).، وتابع البيان ان (جميع المطارات العاملة في البلاد تشهد استقبالا لاعداد كبيرة من المسافرين من مختلف دول العالم بالاضافة الى استنفار جميع الملاكات العاملة في الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية عبر تنظيمها مواعيد للرحلات الجوية بهدف استقبال المسافرين لاداء مراسم الزيارة).

معامل غاز

وعلى الصعيد نفسه هيأت معامل غاز فرع محافظة النجف 22 ألف اسطوانة غاز كخزين احتياطي استعداداً لإستقبال الزيارة الأربعينية.وقال بيان امس انه (حرصاً من الفرع على استباق الأحداث ووضع كافة الحلول المناسبة لإستقبال الزيارة الأربعينية ، قامت معامل الغاز الحكومية التابعة لشركة تعبئة الغاز في المحافظة بتعبئة وخزن أكثر من 22 ألف أسطوانة غاز لإستخدامها عند الضرورات القصوى لخدمة المواطنين والمواكب الحسينية)، واضاف ان (التعبئة والخزن تقسّم على معملين وبواقع مايقارب 13 ألف أسطوانة في معمل غاز النجف الشمالي ومايقارب 9 الآف أسطوانة في معمل غاز النجف الجنوبي لتكون خزين جاهز عند الحاجة)، واوضح البيان ان (فرع غاز المحافظة اكمل كافة الاستعدادات المطلوبة لتوفير أسطوانات الغاز للمواطنين والمواكب الحسينية لما لهذه المادة من أهمية كبيرة في هذا المناسبات المليونية). فيما اعلن مسؤول إيراني عن إصدار السفارة والقنصليات والمكاتب القنصلية العراقية المؤقتة أكثر من مليون ونصف المليون تأشيرة دخول للزائرين الإيرانيين للمشاركة في أداء مراسم الزيارة.وقال المتحدث باسم لجنة الأربعين المركزية في وزارة الداخلية الإيرانية شهريار حيدري في تصريح امس إن (السفارة والقنصليات والمكاتب القنصلية العراقية المؤقتة أصدرت لغاية يوم الجمعة الماصية مليون و270 ألف تأشيرة دخول للزائرين الإيرانيين للمشاركة في مراسم إحياء الاربعينية)، مشيرا إلى أن (هذه الأرقام تزدادا يوما بعد اخر)، وأضاف حيدري أن (معبر خسروي الحدودي الواقع في محافظة كرمانشاه لم يفتتح حتى الآن و أن رئيس لجنة الأربعين المركزية مساعد وزير الداخلية حسين ذو الفقاري تفقد معبر خسروي للاطلاع على التدابير المتخذة لافتتاح المعبر أمام قوافل الزوار). فيما أعلن القنصل الايراني في كربلاء مير مسعود حسينيان، عن أن ثلاثة مليون زائر ايراني سيصلون الى المحافظة خلال الايام المقبلة لاداء زيارة الاربعين.وقال حسينيان في تصريح امس إن (عدد الزوار الذين سوف يصلون الى المحافظة لاداء مراسيم الزيارة ثلاثة مليون زائر)، وأضاف أن (فريقا طبيا يتكون من 200 طبيب وملاك مختص من 10 فرق تابعة للهلال الاحمر الايراني سيصلون الى كربلاء ايضا)، مشيرا الى ان (هناك اطنان من الادوية الايرانية ستصل المحافظة).

على صعيد آخر تستعد الدوائر الخدمية في محافظة كربلاء لاكمال التحضيرات الخاصة بالزيارة الاربعينية من خلال تقديم الخدمات للزائرين. وقال قائممقام مركز المحافظة حسين المنكوشي لـ (الزمان) امس انه (تم التنسيق مع مديرية كهرباء المحافظة من اجل انارة الشوارع الرئيسة لاستقبال الزوار وكذلك توجيه دوائر البلدية بالقيام بحملات تنظيف داخل المحافظة وازالة التجاوزات ولاسيما ما بين منطقة الخان والعباسية والمخيم)، لافتا الى (تهيئة المستلزمات كافة لانجاح الزيارة). من جانبه اكد مدير عام دائرة ماء المحافظة حيدر الخفاجي لـ (الزمان) امس ان (الدائرة باشرت بتأهيل المشاريع والمحطات التي ستقوم بضخ الماء الصافي للمدينة والطرق الخارجية بالاضافة الى مد انبوبين واحد الى ناحية الخيرات والثاني الى مدينة الزائرين والمواكب والحسينيات).

نصب مجمع

واضاف انه (تم نصب مجمع سعة 240 مترا مكعبا في محطة الخام بمنطقة باب بغداد وذلك لتزويد مركز المحافظة القديمة بكميات اضافية من مياه الاسالة)، لافتا الى ان (الملاكات الادارية والفنية قامت بتهيئة متطلبات الزيارة والعمل بهدف ايصال الماء الصافي للمواطنين في المحافظة). الى ذلك افاد مدير اعلام بلدية المحافظة ماجد الجبوري ان (المديرية ومن خلال ملاكاتها الخدمية تستعد للزيارة وبمشاركة الجهد الخدمي والاليات بالتعاون مع المحافظات المجاورة)، مبينا ان (نحو الف عامل يشاركون خلال الزيارة). واعلنت مديرية مجاري المحافظة عن وضع خطة تتضمن اربعة محاور للتنظيف . وقال معاون مدير الدائرة عامر الكناني ان (خطة المديرية تتضمن اربعة محاور لتسليك وتنظيف المجاري وكذلك صيانة محطات الرفع وزيادة الطاقة الاستيعابية لها في احياء المدينة)، مبينا ان (العمل يتضمن صيانة واصلاح الاليات التخصصية وتوفير المحروقات بالاضافة الى طبع البوسترات وتوزيعها بين الزوار والمواكب من اجل زيادة الوعي وحثهم على عدم رمي مخلفات الطبخ في انابيب المجاري)، مشيرا الى (تهيئة نحو 700 منتسب للمشاركة في العمل خلال ايام الزيارة). من جهة اخرى قال المشرف على ملف الزيارات عادل الموسوي لـ (الزمان) امس ان (الحكومة المحلية تسعى الى تقديم افضل الخدمات للزوار والوافدين الى المحافظة)، مشيرا الى (اجراء تنسيق مع ايران بشأن الجانب الصحي وايواء الزوار عبر توفير السكن والامكانيات اللازمة لذلك)، مؤكدا ان (عدد الزوار الايرانيين سيصل الى الملايين بجانب الزوار العرب والاجانب)، وتابع انه (تم الاتفاق ايضا على عدم السماح لدخول اي زائر دون منحه سمة دخول الفيزا كما ستكون هناك اجراءات مشددة من قبلهم عند المنافذ الحدودية). على صعيد متصل اكد مدير اعلام مديرية الدفاع المدني في المحافظة العقيد صلاح الزبيدي تهيئة نحو 800 منتسب للمشاركة في الزيارة بالاضافة الى اشراك فرق تخصصية لمعالجة القنابل غير المنفلقة. وقال الزبيدي لـ (الزمان) امس ان (عدد الاليات المشاركة خلال الزيارة نحو 160 الية بالاضافة الى التنسيق مع المحافظات الاخرى لتوفير 20 عجلة اطفاء و6 عجلات اسعاف وعجلة اخرى لتطهير الحوادث الكيمائية الناجمة عن الانفجارات)، وتابع ان (الخطة المعدة تتضمن ثلاثة محاور هي محور بغداد – كربلاء و بابل – كربلاء ونجف – كربلاء حيث سيتم تأمينها بعجلات الاطفاء من اجل حماية الزائرين).

الى ذلك اصدرت قيادة عمليات الفرات الأوسط تعليمات بشان مرور مواكب المسؤولين خلال زيارة الأربعينية بضمنها السماح بدخول عجلة واحدة ومنع السلاح من الدخول اثناء الزيارة , فيما حذرت المرجعية الدينية العليا من استهداف المواكب من إرهابيين هاربين من المعارك. وقال قائد اللواء الركن قيس خلف المحمداوي في تصريح امس (على كل المسؤولين احترام الزائرين والالتزام بسيارة واحد فقط عند المشاركة في الزيارة). لافتا إلى (أننا وجهنا قطعاتنا بمنع دخول حمايات المسؤولين الذين يحملون السلاح).وفي سياق متصل، أشار المحمداوي إلى أن (عدد المواكب الحسينية المشاركة في الزيارة بلغ أكثر من 10 آلاف موكب، ومن المتوقع أن يصل العدد إلى 12 ألفا). مبينا أن (هذا الرقم كثير جدا ويتجاوز السنوات الماضية).

طمغة ارهابية

وكان ممثل المرجعية الدينية في كربلاء احمد الصافي قد اعرب عن أمله بأن تتكلل جهود المقاتلين بالنصر وزف بشرى النصر النهائي على الطغمة الإرهابية، وفيما حذر من استهداف المواكب من قبل إرهابيين هاربين من المعارك. وقال الصافي خلال خطبة صلاة الجمعة التي ألقاها في الصحن الحسيني امس (نسأل الله أن يكلل جهود المقاتلين بالنصر وهم الآن يقودون ويخوضون حربا ضروسا ضد ما تبقى من الفلول الداعشية، وتزف بشرى النصر النهائي على الطغمة الإرهابية). وأضاف أن (الزيارة الأربعينية بقي لها قرابة الأسبوعين، ولابد من الحفاظ على أجوائها). مبينا أن (الإنسان عندما يتوكل على الله ويعزم على المجيء الى سيد الشهداء عليه المحافظة على أجواء الزيارة بحالة من التفجع والمواساة للحصول على الأجر عند مقدمه الى سيد الشهداء).

وتابع، (يجب الاهتمام بالأخلاق الرفيعة العالية التي حملتها قصة واقعة الطف). موضحا أن (الإمام الحسين اختار مشروعه بدقة وكان ينتقي أصحابه واحدا واحدا ويتعامل معهم ونظم أموره وفاز فوزا هائلا ولا ندرك إلا بعض ما فاز به). وحذر من أن (بعض المناطق مفتوحة وبعض الذين يهزمون في المعارك يجدون فيها مأوى أمنا). داعيا أصحاب المواكب والزائرين الى (التمتع بالحس الأمني لمنع أي استهداف للزائرين). يذكر أن الزيارة الأربعينية تعد احدى المناسبات الدينية المهمة للمسلمين ، ويحرص الملايين منهم على إحيائها من خلال الذهاب إلى كربلاء سيرا على الأقدام، في حين تنتشر آلاف المواكب والهيئات على الطرق المؤدية إلى المحافظة لإيواء الزائرين وتقديم الطعام لهم.