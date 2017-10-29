فوق الفكر و العقل – غلام محمد هايس

يقول الصحفي و المصور و الرسام ( ألكسندر تسيراس ): “منذ بداية العمل لتصوير الجنين مع المعلومات و البيانات يبدو الامر فائق الإبداع و الإبهار و نحن ما زلنا نصور و نمثل مرئيا و نعمل على هذا المشروع و ننظر الى تلك الخليــــــــتين البـــــــسيطتين (البويضة والنطفة) واللتان تملكان آلية لا تصدق و تصنع الأفراد أو الجنس البشري و استمرينا بالعمل على هذه البيانات نبحث في الجزيئات التي تشكل الجسم و في الأنسجة الصغيرة التي تشكل الحاوي للبيضة و تتحول لغذاء بعد التخصيب و كيف ان البويضة المخصبة تنأى بنفسها لجدار الرحم و كأنها تقول أنا هنا لأبقى و كيف تبدأ المحادثة و التواصل بين الاستروجينات و البروجستينات وهي هرمونات و كأنها تقول أنا هنا لأبقى أزرعني كناية عن زرع البويضة على جدار الرحم لحين بناء هذا الجنين الصغير و الذي بعد أربعين يوماً يغدو شيئا يمكن تميزه و من ثم خلال تسعة أسابيع يصبح إنساناً صغيراً و الإبداع في هذه المعلومات و العلوم هو التساؤل كيف ان الآلية الحيوية أو البيولوجية داخل الجسد تستطيع ان ترى المعلومات “

وكمثال يأخذ تكون القلب فيقول “ان قلب الانسان بعد خمس وعشرين أسبوعاً ببساطة مجرد جديلتين و كالسحر تماما تطور الخلايا بمعدل مليون خلية كل ثانية لمدة اربعة أسابيع و تقوم برصف نفسها و خلال خمسة أسابيع يمكن ان تشاهد الشرايين و الاوردة الأولية و بعد ستة أسابيع يمكن لهذه الطيات و مع النتوءات داخل القلب من ان تسحب للداخل صمامات القلب حتى يتطور الامر الى قلب بالغ ومن ثم التطور الفيزيائي لكامل الجسد البشري ان سحر ،هذه الميكانيكية داخل منظومة جينية و التي توجه كل خلية عصبية الى مكانها المناسب و تعد هذه الأنظمة الرياضية البيولوجية التي تتحكم في كيفية إتمام هذه العملية هي فوق اي فكر أو عقل بشري “.

ومثال اخر هو العقل البشري فيقول ” وحتى أنا و كعالم رياضيات انظر لهذا بانبهار شديد و خاصة عن كيفية التوجيه دون الوقوع في الخطأ اثناء بناء ماهية البشر انه لغز و سحر رباني ، تركيب ألاوعية الدموية و بناؤها كنظام واحد هو فوق اي عقل بشري أو اي رياضيات علمية موجودة الْيَوْمَ و حزمة المعلومات التوجيهية التي ترسل من الدماغ الى أنحاء الجسد و كيفية تعقيدها و كثافتها هي أيضا فوق قدرات العقل البشري .

فمن أين يأتي الذكاء والمعرفة و كيفية الاحتفاظ بالمعلومات و تخزينها ، والامر لايتعلق فقط بمعرفة كيفية وجود فصيلنا بل يتعدى الإبهار هذا الى كيفية فهم جسد المرأة لذاته و تكوين بنيتها الجسدية و انشاء وعي داخلي يمكنها ان تحفظ جنينا و تغذيه بكل إتقان و ابداع و هذا فوق تصور و مدركات عقل اي بشر “

نلاحظ ان خلق الانسان هو فوق مستوى التصور البشري حتى من ناحية الحسابات والارقام الرياضية و ذلك ما أكده الصحفي والمصور والرياضي ( ألكسندر )من خلال تصويره لمراحل تكون الجنين داخل امه .

قال تعالى في سورة المؤمنون من الاية (12)الى الاية (14) (وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ (122) ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ (13) ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَاماً فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْماً ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقاً آَخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ (14)، فالله سبحانه هو أحسن الخالقين .