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حرب مصطلحات .. حكومة أم حكومتان؟ – مازن صاحب

تتصادم مصطلحات التصريحات الصحفية والتحليلات السياسية في التعامل مع ازمة نتائج استفتاء إقليم كردستان طرح مفهوم التعامل بين حكومتين وجيشين، وقيادتين، وما يطلق عليه النفط الكردي والنفط العراقي، والحدود الكردية والحدود العراقية، وأيضا المدن العراقية والمدن الكردستانية المتنازع عليها، وكان الموضوع قد وصل حدود استقلال إقليم كردستان عن العراق، وليس هناك موجات من الرفض السياسي داخل المشهد الكردي أولا ورفض دستوري من قبل المحكمة الاتحادية، ناهيك عن تأكيد رئيس مجلس الوزراء الاتحادي بان أي حوار مستقبلي قائم أصلا على الغاء نتائج هذا الاستفتاء، مطلوب انتباهة حقيقية لهذه المصطلحات في وسائل الاعلام العراقية، الاتحادية ام الكردية، والا فما جدوى الجلوس على طاولة الحوار الوطني ؟؟ مشكلة الكثير من السياسيين وأيضا من يصفون انفسهم بـ (المحللين السياسيين) الجهل المفرط بتسويق المصطلحات في الوعي الجمعي للراي العام الاجتماعي كما هي في الدستور والقوانين النافذة ، فحين نتحدث عن حكومتي بغداد واربيل ، ويترسخ هذا المصطلح في الانطباع الذهني للمتلقي ،ينتهي الى فهم كامل بان هناك حكومة في أربيل وأخرى في بغداد ، فيما الحقيقة ان الحكومة الاتحادية في بغداد يشارك فيها الجميع وحكومة الإقليم في أربيل ليس بأكثر من إدارة محلية لهذا الإقليم ، وصلاحيات الحكومة الاتحادية اكبر واعلى من حكومة الإقليم، وكذلك قوات البيشمركة بوصفها قوات نظامية تابعة لقيادة القوات المسلحة العراقية وليس لإدارة الإقليم المحلية، وأيضا المنافذ الحدودية والصلاحيات المالية بالتعاقد لتسويق النفط والتمثيل الخارجي ، لا يخرج عن النطاق الدستوري للصلاحيات التي نصت عليها مواده. منبع هذه المشكلة ان التحالفات السياسية التي قامت بعد2003 وفقا لتفاهمات لندن بحضور السفير زلماي خليل زاده، ومن ثم اتفاق أربيل 2011 الذي منح الولاية الثانية للسيد نوري المالكي، كان التحالف بين قائمتي التحالف الوطني والتحالف الكردستاني قائماً على أسس طائفية وعرقية قسمت العراق في محاصصة السلطة افقيا وعموديا ، فانتهى الوضع الكردي الى نموذج الدولة داخل الدولة، مقابل ما يعرف بالدولة العميقة للتحالف الوطني داخل مؤسسات الحكومة الاتحادية، وكلا الحالين قائم على مفاسد سلطة المحاصصة، وعدم النجاح بلورة تنمية عراقية مستدامة، تخلق السلم الأهلي المطلوب لكل العراق، وهكذا انفرط عقد المسبحة في ظهور داعش ما بعد موجة التظاهرات في المحافظات الست التي فرض الإرهاب الداعشي سيطرته عليها بـ عام 2014 .

اليوم حين تجنح إدارة الإقليم الكردي للتعامل مع حكومة بغداد الاتحادية وفقا للصلاحيات الدستورية، على الكثير من الساسة والمحللين السياسيين الانتباه الى مصطلحاتهم امام الراي العام ، لان ديمومة المصطلحات في التداول، يمكن ان تؤثر سلبا على طاولة المفاوضات المرتقبة .

وفي ذات المجال ، من المهم جدا عدم اغفال المسميات الدستورية التي اطلقت على المحافظات الثلاث شمالي العراق تحت مسمى إقليم كردستان، لان إعادة تسمية هذه المحافظات بمسمى ( شمال العراق) يخلق أيضا انطباعا غير مناسب عند الجمهور الكردي ، ويمكن ان يستخدم كورقة في تعزيز النعرة الشوفينية على طاولة الحوار وليس التفاوض ، فالتفاوض قائم بين جهتين اعتباريتين وفق القانون.

اما الحوار فهو قائم أساسا بين حكومة اتحادية لها صلاحيات اعلى من حكومة الإقليم .

عسى ان يكون الحوار الوطني المرتقب للانتهاء مما يوصف بمشــــــــاكل الإقليم مع الحكومة الاتحادية، حوارا وطنيا من اجل عراق واحد للجميع .