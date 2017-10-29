الأمم المتحدة: نزوح 175 ألفاً من أربيل ونينوى ودهوك

بغداد – داليا احمد

أكدت الأمم المتحدة أن أكثر من 175 ألف شخص نزح من محافظات أربيل ونينوى ودهوك، جراء الاشتباكات الدائرة فيها منذ نشوب الأزمة بين بغداد وإقليم كردستان منتصف تشرين الأول الجاري.وقال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، في تصريح امس ان أعداد النازحين الذين فروا من تلك المحافظات بسبب الاشتباكات الدائرة هناك، بلغ حاليا أكثر من 175 ألف شخص)، وأضاف أن (عمال الإغاثة يقومون بمراقبة الوضع عن كثب، تحسبا لنزوح المزيد من السكان بسبب الاشتباكات في مناطق أخرى في البلاد)، مؤكدا أنه(وفقا للمنظمة الدولية للهجرة، فإن هناك ما يزيد عن 175 ألف نازح بسبب الأوضاع الحالية).

اتخاذ احتياطات

فيما دعا عضو مفوضية حقوق الانسان فاضل الغراوي قوات التحالف الدولي الى اتخاذ كافة الاحتياطات لعدم توجيه ضربات عشوائية قد تذهب ضحايا بين المدنيين.وقال الغراوي في بيان امس انه ( في الوقت الذي نثمن فيه دور قوات التحالف الدولي في الوقوف مع العراق في حربه ضد عصابات داعش الارهابية ، فانه لا يلغي مسؤولية الافراد التابعين له في حال قيامهم باخطاء عسكرية لم تتخذ فيها الاحتياطات وتطبيق مبادئ الضرورة والتمييز مما قد يسفر عن وقوع مدنيين عراقيين عزل في مناطق القتال ، وهذا ما يرتب على الحكومة العراقية مسؤولية تشكيل لجان لتقصي الحقائق للوقوف على هذه الاخطاء وتشخيص الجهات المسؤولة عنها ومتابعة ضمان حقوق المدنيين والمطالبة بمسؤولية الافراد المتسببين لهذه الانتهاكات على المستوى الدولي خاصه ان هذه الانتهاكات لاتسقط بالتقادم).وعلى صعيد اخر قررت وزارة الهجرة والمهجرين في اجتماع ضم الوزير جاسم محمد ورئيس لجنة المرحلين والمهجرين والمغتربين النيابية رعد الدهلكي ووكيل وزارة المالية والمعنيين من الوزارة إطلاق المبالغ المخصصة للنازحين حسب قانون الموازنة. وقال بيان سابق ان (وزارة المالية وعدت بتأمين التمويل لصرف المنحة المالية وتوزع بين العوائل النازحة المصدرة للبطاقة الذكية).وكانت الوزارة اعلنت في وقت سابق عن توزيع منحة المليون دينار لـ99 الف عائلة عن طريق البطاقة الذكية، فيما اشارت الى انها مستمرة بتقديم الخدمات الضرورية للعوائل النازحة بعموم البلاد وتأمين الاحتياجات الطارئة الغذائية وغير الغذائية وايصالها للنازحين. وطالب رئيس لجنة النازحين والأمنية في مجلس قضاء الزبير التابع لمحافظة البصرة مهدي ريكان الجهات الحكومة المختصة بنقل مفردات البطاقة التموينية في محافظات العوائل النازحة الى مراكز وزارة التجارة في البصرة وتقسيمها جغرافيا بين وكلاء المواد الغذائية لحين الانتهاء من ملف النازحين نهائياً. وقال ريكان في تصريح سابق ان (المنظمات الدولية المسؤولة عن توزيع الحصص الغذائية للنازحين توقف دعمها منذ شهر تموز الماضي والعوائل النازحة بحاجة الى دعم غذائي يكون من خلال نقل المواد الغذائية المخصصة لها في محافظاتهم السابقة ونقلها بشكل مؤقت كحالة انسانية الى البصرة)، مشيرا الى ان (هناك اعدادا كبيرة من النازحين لاتزال في اغلب مناطق القضاء ولايمكن لها العودة في الوقت الحاضر بسبب ظروفها المعيشية والاجتماعية هناك)، واوضح ريكان ان (هناك اكثر من 300 عائلة نازحة لاتزال موجودة في القضاء من اصل اكثر من 800 عائلة تم استقبالها خلال عام 2014 من محافظات نينوى والانبار وصلاح الدين وديالى). فيما اعلنت مدير دائرة الهجرة والمهجرين في محافظة ديالى ابتهال الدايني عن التنسيق مع المفوضية السامية في الامم المتحدة لشؤون اللاجئين لغرض اغاثة نازحي قرى ناحية العظيم التابعة لقضاء الخالص. وقالت الدايني لــ ( الزمان ) ان (المفوضية استجابت لطلب دائرة هجرة المحافظة وقامت مع ملاكاتنا الميدانية بشمول نازحي قرى البو بكر والبو خيال بالمساعدات الانسانية حيث تضمنت 146خزانا لقرية البو خيال و129خزانا لقرية البو بكر ماء سعة 500 لتر).

تقديم مساعدات

ودعت الدايني المنظمات الدولية كافة الى (الاسراع بتقديم مساعداتها الى العوائل النازحة والعائدة بالتنسيق مع دائرتها من اجل التخفيف عن معاناتهم وتجاوزهم للمحنة التي يمرون بها لحين عودتهم الى مناطقهم الاصلية المحررة) . واعلن قائممقام قضاء بعقوبة مركز المحافظة عبدالله الحيالي عن إن القضاء اصدرقرارا يقضي التريث برفع العشوائيات السكنية الموجودة في قلب الاحياء والازقة في القضاء ) ،

مشيرا الى أن ( القرار مؤقت وسيتم رفع تلك العشوائيات في اشعار آخر ) وأضاف الحيالي لـ ( الزمان ) أن ( التريث جاء لحين ايجاد بديل او الاتفاق مع العوائل، بالإضافة الى مراعاة الاوضاع الانسانية لتلك العوائل المتجاوزة لان اغلبها من الفقراء والبسطاء والمهجرين ) .