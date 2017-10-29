المالية النيابية تكشف عن عجز آب الماضي وخبير لـ (الزمان): الموازنة وحدة متكاملة لا يمكن تجزئتها على الأشهر

بغداد – تمارا عبد الرزاق

عد الخبير الاقتصادي باسم انطوان تجزئة الموزانة العامة على الاشهر غير علمي، الموازنة كونها وحدة متكاملة تتوزع بين ايام السنة وتدفع بجهود معينة ، فيما كشفت اللجنة المالية النيابية عن عجز موازنة شهر اب الماضي والبالغة نحو تريلوني ونصف التريلون. وقال انطوان لـ (الزمان) امس ان (الموازنة وحدة متكاملة لايمكن تجزئتها لانه هناك مصاريف لشهر تموز انعكست على شهر اب وبالتالي تحسب سنويا وقد لا توزع بين ايام السنة بالتساوي وتدفع بجهود معينة).

واضاف ان (هناك احزابا سياسية تسعى للنيل من الطعن بالاشخاص والانتقادات المبينة على اساس غير علمي كون الموزانة مجزأة من ريع نفطي ورسوم وضرائب وايضا من قروض النقد الدولي وقروض البنك الدولي والصرف يكون عبر سنة كاملة وفي نهاية العام نستطيع تقدير ما هو العجز)، مشيرا الى ان (الموازنة تعاني من عجز بحدود 21 تريلون دينار خلال العام الجاري التي تعتمد 69 تريلون دينارعلى الريع النفطي و11 تريلون دينار رسوم وضرائب وبالتالي لا يتوزع العجز بالتساوي بين الاشهر).

تقليل نفقات

وبشـأن التوجه لترشيق جهاز لتقليل النفقات التشغيلية تابع انطوان ان (الموازنات لا يمكن ان تكون عصا سحرية لتحويل الاقتصاد الريعي الى اقتصادي فعلي ، فمازالت المشكلة الأساسية في العراق الاعتماد بنسبة 90 بالمئة على الريع النفطي)، مبينا ان (هناك توجهات بان تكون الموازنات المقبلة ومن ضمنها موازنة العام المقبل موازنة برامج وليست بنود وهي ظاهرة إيجابية).

واوضح انطوان انه (في ظل سريان الاتفاق في أوبك والعلاقة مع السعودية سيضمن كميات الإنتاج المطروحة بحيث لا يتجاوز العرض الطلب ويبقى يحتفظ بارتفاع أسعار النفط)، واضاف ان (هناك توجه لترشيق جهاز الدولة لتقليل النفقات التشغيلية).

متابعا ان (رواتب الموظفين ومخصصاتهم باقية لن تمسها اليد ابدا). من جانبها قالت عضو اللجنة المالية ماجدة التميمي في بيان امس ان (نحو 46 ترليون دينار هو مجموع المبالغ الممولة للموازنتين الجارية والاستثمارية للمدة من شهر كانون الثاني الى شهر اب الماضيين حيث بلغت حصة الموازنة الجارية منها 41.232 وبنسبة قدرها 88،45 بالمئة في حين بلغ اجمالي الايرادات 43.591 ترليون دينار شكلت الايرادات النفطية منها نسبة 81.654 بالمئة وبمقدار 35.594 ترليون دينار مولت منها جولات التراخيص بمبلغ 3.686 ترليون دينار)، لافتة الى ان (مجموع المبالغ الممولة للموازنتين الجارية والاستثمارية خلال شهر اب الماضي بلغت 8.585 ترليون دينار وكانت نسبة الرواتب الممولة لجميع الشرائح من رواتب اعتيادية ومتقاعدين ومدنيين وعتبات 57،344 بالمئة بمقدار 4.923 ترليون دينار مع تحقيق ايرادات نفطية وغير النفطية بمقدار 6.062 ترليون دينار مما يعني تحقيق عجز خلال الشهر قدره 2.522 ترليون دينار بنسبة قدرها 29.376 بالمئة).

واوضحت التميمي ان (هذا الوضع يتطلب التحرك وفق مساريين الاول باتجاه تعديل القوانين المشرعة بعد عام 2003 ولاسيما بالنسبة للمواد ذات الجنبة المالية والتي اثقلت كاهل الموازنة فضلا عن التعامل برؤية غير تقليدية لمصادر الايرادات غير النفطية لتعظيمها وتقليل الاعتماد تدريجيا على الموارد النفطية الى النصف خلال الاربع سنوات المقبة).

وتابعت (فيما يتجه المسار الثاني صوب محاسبة المقصرين والفاسدين الذين كانوا سببا في هدر الترليونات في المشاريع الوهمية ومافيات مزاد العمله ومهربي النفط).

توقيع اتفاقية

من جهة اخرى وقعت وزارة المالية اتفاقية قرض مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي جايكا بقيمة 502 مليون دولار. وقال وكيل الوزارة وكالة ماهر حماد جوهان في تصريح امس ان (اليابان قدمت قرضين إلى العراق أحدهم يتعلق بالقطاع الكهربائي المرحلة الثالثة من أجل تقديم المساعدات لإعادة الاستقرار إلى المناطق المحررة اما القرض الثاني فهو لدعم موازنة العراق ولتعزيز الوضع المالي والمساهمة في تغطية نفقات الميزانية العامة ضمن المرحلة الثانية لمشروع الاصلاح). على صعيد اخر اطلق سوق الاوراق أسهم شركتين خلال جلسات التداول الاسبوع الماضي .

وقال المدير التنفيذي للسوق طه أحمد عبد السلام في بيان تلقته (الزمان) امس أن (السوق نظم خلال الاسبوع الماضي خمسة جلسات للتداول في السوق النظامي و5 جلسات للتداول حيث يبلغ عدد الشركات المدرجة في السوق 101 شركة مساهمة منها 72 شركة مدرجة في السوق النظامي و29 شركة مدرجة في السوق الثاني وتداولت خلال جلسات الاسبوع الماضي اسهم 42 شركة في السوق النظامي و7 شركات في السوق الثاني).

مشيرا الى انه (لايزال عدد الشركات المتوقفة عن التداول لعدم التزامها بتقديم الافصاح السنوي والفصلي للهيئة والسوق 23 شركة بعد قرار هيئة الاوراق المالية ايقاف التداول على الشركات التي لم تقدم البيانات المالية للفصل الثاني للعام الجاري).

مؤكدا أنه (تم ادراج اسهم زيادة رأسمال لشركة الامين للاستثمار المالي البالغة 500مليون سهم واطلاقها في التداول بعد قرار الهيئة العامة المنعقدة وزيادة رأس المال من واحد مليار دينار الى مليار ونصف الملياردينار).