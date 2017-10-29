مبادرة كردستان ..الأسباب والنتائج – صادق العلي

وسط حراك امني وسياسي وفي خضم بسط سيطرة القوات الاتحادية على منطقتي مخمور وسنجار المحاذية لحدود اربيل تُلقي مبادرة اقليم كردستان بظلالها على المشهد السياسي العراقي مولدة ردود افعال متباينة فالمبادرة التي تضمنت تجميد نتائج الاستفتاء ووقف العمليات العسكرية بين البيشمركة والقوات الاتحادية والدخول في حوار مفتوح مع حكومة المركز لاقت استهجاناً واسعاً من خلال تصريحات اطلقها بعض قادة الحشد الشعبي حيث اعتبروها (بلا قيمة) لأن تجميد نتائج الاستفتاء يعني في حقيقة الامر الاعتراف به في حين صرح الدكتور حيدر العبادي رئيس الوزراء برفض فكرة تجميد نتائج الاستفتاء رفضاً قاطعاً مبيناً انه لا يرضى بأقل من الغاء تلك النتائج .

مؤكداً تصريحاته هذه بتصريحات اخرى مماثلة اطلقها من انقرة وطهران . على هذه الشاكلة تسارعت الاحداث التي من شأنها توسيع الفجوة بين دعاة النزعة الانفصالية من جهة وبين الارادة السيادية في البلاد من جهة اخرى والقائمة على تصورات حقيقية لعراق فيدرالي موحد طبقاً للدستور في الوقت الذي تكشفت فيه نتائج الاستفتاء وما انطوى عليه تباعاً بهذه الصورة او غيرها .

والنابعة من الارادة السيادية التي تقف بالضد من دعوات الانفصال ومنع تفكك البلاد .

والسؤال المطروح اليوم هل تبدد حلم الاكراد وانهار فجأة ؟ لقد ذكرت مراكز البحوث العالمية بأن خطأ مسعود البارزاني يكمن في محاولته مد يده الى ابعد مما يستطيع ما ادى الى ضعفه سياسياً في الداخل الكردي وان الاستفتاء قد مني بخسائر جسيمة بل اصبحت الحكومة الكردية برمتها على شفا الانهيار بعد ان كانت بمثابة دولة غير معلنة .

وترافق ذلك مع تمديد فترة رئاسة مسعود البارزاني للاقليم ثمانية اشهر اخرى والذي اظهر استياءً من قبل القوى السياسية الكردية واعتبره البعض يخدم مصالح شخصية وحزبية ضيقة مما اضطر جناح البارزاني لتبني خيار التهدئة مع الدولة الاتحادية والمحافظة على آخر ورقة قبل عزل اربيل ودهوك ومن ثم قطع آخر شريان للاقليم بالسيطرة على معبر الخابور .

ومن ذلك نفهم ان المشكلة تسير نحو مزيد من التعقيد . اما رئيس الوزراء حيدر العبادي فليس لديه خيار سوى تحقيق اهدافه الميدانية قبل التفاهم مع الاكراد ومحاولة تقريب وجهات نظر دول الجوار حول عملية الانفصال التي من شأنها الحاق الاذى بتركيا وتهديد امنها وتحريك الكامن لدى الاكراد فيها . من جانب آخر تعالت اصوات قوى عراقية متشددة لازالة مسعود البارزاني والاطاحة به كلياً .

لقد حدث ذلك بالتوازي مع مطالبات قوى كردية داخل الاقليم نفسه تدعو الى انقاذ الاقليم من الاقتتال الداخلي وهذا ان دل على شيء فأنما يدل على ان القوى السياسية في الاقليم تشهد انقساماً حاداً في الرأي يحدث لاول مرة علاوة على ان تمديد رئاسة الاقليم لصالح البارزاني قد لاقى بروداً من قبل الاحزاب الكردية في وقت تجلى واضحا للعيان ان موضوع كركوك هو حركة مدبرة بأتجاه الانفصال ولقد ادت تطوراته اللاحقة الى ضربة قوية للوحدة الوطنية الكردية ولم تكن اقل من نكبة لهم. ويعزو المحللون العالميون ان مبادرة البارزاني بتجميد نتائج الاستفتاء تمثل استباقاً لخسارة اخرى منتظرة قد تحدث بعد زيارة حيدر العبادي الى انقرة وطهران يضاف الى ذلك تزايد الاخطار التي من شأنها تحويل المنطقة الى ارض محروقة قد تصل نيرانها الى اربيل نفسها .

في غضون ذلك اجمعت القوى الوطنية العراقية على ان الاستفتاء اصبح في حكم الماضي وان الدستور هو الحاكم للاوضاع المختلف عليها .

ومن ذلك نستنتج ان حجم الخسائر للاقليم كبيرة فضلا عن الخسائر السياسية للبارزاني ذاته ولا سيما عجزه عن احتضان جميع القوى السياسية على الساحة الكردية في الاقليم الى جانب ضعف اواصر الصلة بين البارزاني وهذه القوى التي تتباين معه في الافكار والتوجهات .

اضافة لما يشهده الاقليم من عزلة دولية ناجمة عن غلق المعابر الحدودية لبعض دول الجوار والارتباك في حركة الملاحة الجوية التي تتطلب الاشراف الجوي والملاحي من قبل الدولة الاتحادية ناهيك عن ارتفاع اسعار الوقود والتلكؤ في توزيع رواتب الموظفين وتراجع فرص الاستثمار ومستويات السيولة النقدية كل ذلك من شأنه تهديد البنى التحتية للاقليم وتقويضها شيئا فشيئاً.

الامر الذي يشكل خطراً على مصير الاقليم وربما حدوث مفاجآت لم تحسب نتائجها من بينها ما تدعو له بعــــــــض القوى الكردية من تحويل مدينة السليمانية الى اقليم قائم بذاته ومفتوحاً على خــــــــيارات شتى مما حدا بمجلس السليمانية الى توجيه اللوم الى حكومة الاقليم وامهالها (15) يوماً لارســــــــال وفد الى بغداد لمعالجة المشاكل التي تواجهها السليمانية والاقليم بوجه عـــــــــام قبل تفاقم الامور الى الحــــــــد الذي لا رجعة فيه بين الاقليم وحكومة المركز.