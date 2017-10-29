إزدواجية المثقف – احمد جبار غرب

احيانا تفرض علي الوحدة فرضا وأحس بإنسانيتي من خلالها اذا لازالت مجتمعاتنا تعيش اوهام الديمقراطية التي لن نصل اليها بسبب طبعنا الاناني عندما تكون مع مجموعة تسمع اشياء غريبة من الكلام ضد اشخاص وأصدقاء وازدواجية بائسة نعيش تحت وطأئها حقد هنا ومحبة هناك اشادة كاذبة هنا وبغض وتسقيط هناك وانتقلت العدوى للوسط النخبوي الذي يعول عليه كثيرا في الاصلاح القيمي للمجتمع بآرائه المنفتحة ونظرته العميقة للأمور, لكن هنا لا نجد سوى (كروبات) متصارعة او ان توجد فريسة وسط مجموعة مهيأة لافتراس وكل (انسان) له حصة من هذا الافتراس نحن لا نؤمن بالرأي الاخر ولا بالاختلاف الذي يفضي للتطور وإنتاج قيم متطورة لأنها تفرز الصالح بشكل تراكمي بل نمارس هذا بنفاق محموم فقط في الاجتماعات والصالونات والاحتفاليات وللتنظير فقط اما في الواقع فأنت تدفع ثمن رأيك عاجلا او اجلا تدفعه ضغينة ومواقف متشنجة ومحاولة عزلك او عدم الاهتمام بك وشتى الطرق المعتمدة ,نحن لازلنا نخلط بين الموقف العام والشخصي ودائما نجير العام للخاص وذلك بلاء مبين ,حينما تكون هناك مجموعة تناقش رأيا وصاحب هذا الرأي له سطوة ومنصب مرموق وسواء كان الرأي مصيبا او خاطئا ترى الجميع يهلل ويمدح وينافق من اجل ارضاء صاحب المنصب ويتبادلون الادوار في عملية النهش للجسد الطري بل تستخدم الفاظ قنوطة وسيئة ولا ابالغ اذا قلت حتى السوقي لايتكلمها لماذا !!!؟ هكذا هي مجتمعاتنا ونخبنا وفي كل المجالات التملق والرياء وتهويل الامور ديدنها معايشة مثل تلك الاوساط وبما فيها من سلبيات يسبب الانكسار النفسي والأذى الذاتي ولهذا احاول دائما الابتعاد عنها لغاية ارضاء النفس وليس في ذلك مثلبة بل المثلبة ان تكون احد هؤلاء وان تلوذ بالصمت امام مجموعة من الاكاذيب والميوعة الثقافية التي تتجسد في شخصيات (مثقفة).