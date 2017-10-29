الحكيم: التنمية الإقتصادية ومكافحة الفساد يتممان النصر على الإرهاب

علاوي يستقبل ساكو ويدعو لترميم النسيج الإجتماعي

بغداد- قصي منذر

اكد نائب رئيس الجمهورية اياد علاوي ضرورة العمل على ترميم النسيج المجتمعي وتقويته، مشددا في الوقت ذاته على محاربة ثقافة العنف والتطرف التي لم تجلب للبلد سوى الخراب والدمار. ونقل بيان تلقته (الزمان) امس عن علاوي تأكيده خلال استقباله بمكتبه الرسمي بطريرك الكلدان في العراق والعالم لويس روفائيل ساكو والوفد المرافق له (اهمية تغليب الحل السلمي واعتماد الحوار المباشر لحل الأزمة وفقاً للمبادرة التي تقدم بها)، مضيفاً ان (المسيحيين شريحة اصيلة في النسيج الاجتماعي العراقي وبدونهم لن تكتمل اللوحة العراقية الجميلة)، مشدداً على(اهمية الاسراع باعادة النازحين والمهجرين وتعويضهم ورفع الحيف والظلم الذي اصابهم). وجرى خلال اللقاء بحث مجمل التطورات على الساحة المحلية.

سلسلة إنتصارات

من جهته، أكد رئيس التحالف الوطني عمار الحكيم اهمية استكمال سلسة الانتصارات على الارهاب وعلى تحديات الوحدة الوطنية من خلال تحقيق الانتصار بالتنمية الاقتصادية ومكافحة الفساد وتوفير الخدمات. ونقل بيان تلقته (الزمان) امس عن الحكيم تشديده خلال مسايرته اهالي ذي قار نحو كربلاء على (اهمية اشعار المواطن بانه يعيش في بلد ملزم بتحقيق الرفاه له كما سائر البلدان عن طريق توفير الخدمات)، داعياً الى (التركيز على ملف الخدمات كما كان التركيز على الامن ومكافحة الارهاب ووحدة العراق وبالنفس الحسيني ذاته). واشار الحكيم الى (حالة تفاؤل يعيشها الشعب العراقي)، مشيدًا بـ(الحضور من مختلف فئات المجتمع وتعبيرهم عن تلاحمهم وتمسكهم بنهج الحسين عليه السلام)، مؤكدا ان (الاصلاح يبدا من الالتزام بمنهج الحسين الاصلاحي).

تعزيز التعاون

على صعيد آخر، ابدت كندا ومنظمة التعاون الإسلامي اهتمامهما بتعزيز التعاون في ما بينهما. وأفاد بيان تلقته(الزمان) امس بتقديم السفير الكندي لدى دولة الإمارات العربية المتحدة مسعود حسين أوراق اعتماده إلى الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف بن أحمد العثيمين مبعوثًا خاصاً لبلاده لدى المنظمة. وبحسب بيان تلقته(الزمان) امس فقد أجرى الجانبان محادثات تبادلا خلالها وجهات النظر بشأن مختلِف القضايا ذات الاهتمام المشترك.وأعرب حسين عن اهتمام بلاده بالعمل مع المنظمة التعاون الإسلامي. بدوره، أثنى العثيمين على كندا لما تتسم به من تعدد وتنوع ثقافي، شاكراً السفير على اهتمام بلاده بأنشطة منظمة التعاون الإسلامي، ومشيراً إلى أن كندا والمنظمة تجمعهما العديد من القضايا المشتركة. وأكد مجدداً استعداد المنظمة للعمل سوية لتحقيق منافع مشتركة. كما أعرب عن أمله في تعزيز العلاقات بين كندا والمنظمة في قادم الأيام. الى ذلك، التقى احسين خلال زيارته لمقر المنظمة، بالأمينين العامين المساعدين لشؤون العلوم والتكنولوجيا، والشؤون الإنسانية، إضافة إلى المدير العام للديوان ومسؤولين من إدارة الشؤون السياسية ومن إدارة الحوار والتواصل لبحث سبل توطيد العلاقات الثنائية ووسائل تقويتها عن طريق التعاون الملموس.