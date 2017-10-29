الوزارة تنفّذ صيانة وتأهيل محولات الطاقة بأيمن الموصل

النفط تنجز محطة كهربائية في حقل الرميلة

بغداد – تمارا عبد الرزاق

اعلنت وزارة النفط عن انجاز مشروع انشاء محطة توليد لطاقة الكهربائية في حقل الرميلة لتجهيزه بالطاقة الكهربائية فضلا عن تعزيز منظومة الكهرباء الوطنية بـ 150 – 200 ميغا واط من الطاقة الكهربائية. وقال المتحدث الرسمي للوزارة عاصم جهاد في بيان تلقته (الزمان) امس ان (محطة الرميلة لتوليد الطاقة الكهربائية احد المشاريع الاستراتيجية الكبيرة والمهمة ضمن الخطط التي حرصت الوزارة على تنفيذها منذ عام 2010 وسيتم بدء التشغيل التجريبي للمحطة قريبا)، مؤكدا ان (المحطة ستغذي الحقل بأحتياجاته الكاملة من الطاقة الكهربائية فضلا عن تعزيز منظومة الكهرباء الوطنية في المحافظة طاقة تقدر بـ 150 -200 ميغا واط)، وأضاف جهاد ان (مشروع انشاء محطة للطاقة الكهربائية في حقل الرميلة تم تنفيذه من قبل المؤسسة الصينية شركة سيبيك وقد وقع عليها الاختيار من قبل الادارة المشتركة للحقل ضمن مناقصة طرحتها شركة نفط البصرة للغرض المذكور)، مضيفا انه (تم ذلك بعد اجراءات عدة منها استحصال موافقة مجلس الوزراء على المشروع في اب عام 2014)، وتابع أن (المشروع قد تضمن اضافة الى بناء وحدات التوليد للطاقة الكهربائية تنفيذ اعمال كونكريتية الى جانب مد كيبل بمساحة 880 كيلومترا). من جانب اخر تواصل الملاكات الهندسية والفنية في مديرية توزيع كهرباء نينوى التابعة للمديرية العامة لتوزيع كهرباء الشمال اعمالها بصيانة الشبكة الكهربائية وتاهيل وانارة الشوارع الرئيسية في الجانب الايمن من مدينة الموصل. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء مصعب المدرس في بيان تلقته (الزمان) امس ان (الاعمال تضمنت صيانة مغذي/1 اللاذقية وسحب اسلاك الى جانب نصب 12 عمودا مختلفة الانواع والاحجام اضافة الى صيانة المغذيات وكذلك انارة الشارع الممتد من مدخل الدواسة وباتجاه تقاطع الغزلاني بنصب تراكيب انارة وسحب قابلو معلق وتقسيم الاحمال لغرض انارة الشارع)، واضاف انه (تم نصب برج اتصالات وبارتفاع 21 متراً في محطة الملوثة الايمن ونصب معدات الاتصال والاجهزة اللاسلكية التابعة للمحطة لتامين الاتصال مع كافة المحطات ومركز السيطرة والتشغيل الايمن والايسر والمقر الرئيسي ومحطات 132 . كي. في. والعمل جار حالياً لباقي محطات الجانب الايمن بعد ان يتم تغذيتهم بمصادر الفولتية وكذلك نصب جهاز لاسلكي واعادة تاهيل البرج الخاص في محطة كهرباء رجم حديد وتامين الاتصال مع السيطرة والتشغيل الرئيسية ومحطات 132 .كي .في. المرتبطة معها مع ربط الخلايا الشمسية التي تقوم بشحن النضيدة الخاصة بالجهاز)، وتابع المدرس ان (المديرية انجزت اعمال تجهيز وتاهيل متنقلة الزيتون في بعشيقة والاعمال تضمنت مد قابلو جهد 11 .كي .في .بطول 120 متراً لمغذيات المتنقلة فضلا عن تاهيل واعادة التيار الكهربائي لمشروع تقوية ماء البوابة الشرقية لتلعفر وانارة شارع سادين البوابة وشارع النخوة وكذلك تاهيل مغذي الاسفلت في القضاء الذي يتغذى من محطة ابو ماريا الى مدخل بوابة تلعفر)، واكد البيان ان (الوزارة تسلمت دائرة كهرباء قضاء خانقين التابع لمحافظة بعد انسحاب موظفي اقليم كردستان منها مع جميع موجوداته بعد ان تم تركها بدون اي تبليغ سابق)، واوضح البيان ان (استلام المبنى كان بإشراف مدير توزيع كهرباء المحافظة طارق خليل الخزرجي الذي أوعز باكمال وتسليم جميع الاليات المتخصصة فضلا عن معدات السلامة المهنية من اجل التدخل في حال حدوث عارض فني في مدينة خانقين والأقضية والنواحي التي حولها بالاضافة الى اجراء الصيانات وفحص شبكات التوزيع للتأكد من وتوقيتها).