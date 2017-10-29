تعزيزات عسكرية تصل القائم تمهيداً لعمليات الإقتحام

داعش يتكبد خسائر فادحة وتنسيق عراقي سوري لمسك الحدود

بغداد – محمد الصالحي

تستعد القوات الامنية لاقتحام قضاء القائم في الانبار بعد وصول قوة ضاربة من جهاز مكافحة الارهاب وسط خسائر فادحة تكبدها داعش، فيما تؤكد المصادر هروب عناصر تنظيم داعش من القضاء باتجاه ناحية البو كمال في سوريا.

وقال مصدر امس ان (قوة من مكافحة الارهاب وصلت الى محافظة الانبار للمشاركة بتحرير القائم). واضاف ان (هذه القوة ستقوم باقتحام مركز القائم خلال الساعات المقبلة).

يذكر ان القوات الأمنية والعشائر والحشد انطلقت، بعمليات واسعة لتحرير قضاء القائم وناحية راوة من داعش وقالت خلية الاعلام الحربي في بيان تلقته (الزمان) امس ان (طائرات القوة الجوية العراقية القت مئات الآلاف مِن المنشورات على مناطق غرب الانبار).

مبينا ان (100 منشور القيت على القائم، و250 على راوة، و100 على حصيبة، و100 الف على الكرابلة، و100 الف منشور على الرمانة، و100 الف منشور على العبيدي، و100 الف منشور على أدغيمة).واضافة ان (100 الف منشور القيت على منطقة اختيلة، و100 الف اخرى على منطقة درجه، و100 الف منشور على منطقة سعدة). مشيرا الى ان (المنشورات تتضمن توجيهات للمواطنين وتحذيرات للدواعش بالأستسلام وألقاء السلاح او مصيرهم الموت).

قتل إنتحاريين

وقال مصدر امس ان (القوات الامنية والقوات الساندة لها تمكنت من قتل اكثر من 50 عنصرا من عصابات داعش بينهم انتحاريون وقادة وأمراء في التنظيم الارهابي بعملية اقتحام مناطق ارتكاز داعش في القاطع غربي جنوب قضاء القائم).واضاف ان (القوات الامنية تمكنت ايضا من تدمير ثماني عجلات مفخخة وثلاث مضافات لإرهابي داعش في تلك المناطق بالإضافة الى تفجير اكثر من 50 عبوة ناسفة).

موضحا ان (فرقة معالجة المتفجرات ابطلت مفعول العشرات من العبوات الناسفة والمواد المتفجرة، فضلا عن تفكيك عدد من المباني والطرق المفخخة).

وقال المصدر امس ان (عناصر داعش ألقوا السلاح وهربوا إلى منطقة البوكمال في الأراضي السورية بعد مقتل وهروب أغلب قادتهم نتيجة قصف طيران القوة الجوية العراقية والتحالف الدولي لمواقعهم وانطلاق عمليات تحرير القائم).

إطلاق نداءات

وأضاف ان (داعش أطلق نداءات عبر مكبرات الصوت للجوامع في القائم يحث عناصره بعدم الهروب وكل من يهرب يعتبر ناقضاً للبيعة وخائناً للتنظيم وسوف يعاقب الهارب أشد العقوبات). ذكرت مصادر امنية ان (هناك تنسيق سوري- عراقي ونقاط مشتركة للسيطرة على الحدود بين البلدين، فيما اشارت الى ان القوات العراقية والسورية تتقدم للسيطرة على سد الوعر. وقالت مصادر عسكرية ان (القوات المشتركة التقت مع الجيش السوري وحلفائه عند الحدود المشتركة بين البلدين). مبينة ان (ذلك يأتي بهدف التنسيق السوري-العراقي مع اقتراب تحرير مدينة القائم آخر معاقل تنظيم داعش في العراق).واضاف انه (ضمن تنسيق الجهود للسيطرة على الحدود بين سوريا والعراق، تتقدم القوات العراقية من عدة محاور لإكمال الطوق على تنظيم داعش في منطقة القائم ومناطق غربي الأنبار المحاذية للحدود السورية). مشيرة الى ان (الجيش السوري والقوات العراقية تقومان بإنشاء نقاط مشتركةً عند الحدود، لاسيما إنه لا يمكن الفصل بين القائم العراقية والبوكمال السورية لأن الأمن بينهما مشترك ولايمكن تحقيقة إلا من خلال تنسيق عسكري مباشر). من جانبه، ذكر مصدر أن (الهدف التالي لتقدم القوات والجيش السوري وحلفائه هو سد الوعر).

ومن جانبه قال مدير العمليات في الحشد الشعبي أبو منتظر الحسيني في بيان امس ان (الخطط العسكرية التي اعتمدت بعمليات غربي الأنبار تجري وفق ما هو مخطط لها برغم صعوبة الأحوال الجوية وطبيعة المنطقة).وأضاف ان (الأهداف المتحققة في الأيام الأولى من العمليات جاءت للخطط الناجحة والتنسيق بين مختلف القطعات على الأرض و في الجو). وأشار الى ان (قيادة الحشد الشعبي متواجدة في الميدان، والقوة الجوية و طيران الجيش تغطي عملياتنا). وفي ديالى قال عضو عضو مجلس المحافظة كريم الجبوري في تصريح امس ان (تنظيم داعش شن، هجوما مسلحا على نقطة مرابطة امنية للحشد العشائري قرب ضفاف نهر ديالى من جهة قرى شروين، وتم التصدي لها واحباطها). وأضاف أن (الموقف تحت السيطرة الامنية ولم تسجل اي اصابات في صفوف الحشد العشائري).