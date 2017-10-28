التربية تعلن اليوم نتائج الدور الثالث للمراحل المنتهية

بغداد – تمارا عبد الرزاق

تعلن وزارة التربية موعد اطلاق نتائج الدور الثالث للمراحل المنتهية في الدراسة المتوسطة والاعدادية بكافة فروعها.

وقال بيان للوزارة تلقته (الزمان) أمس أن (الوزير محمد اقبال الصيدلي اعلن عن اكمال نتائج الدور الثالث لمراحل الثالث المتوسط والسادس الاعدادي بكافة فروعه للعام الدراسي 2016-2017 لجميع المحافظات)،واضاف ان (اعلانها سيكون صباح اليوم الأحد الموافق 29 من تشرين الاول الجاري).

وكان مجلس النواب قد صوت في الخامس والعشرين من ايلول الماضي على قرار لجنة التربية النيابية بالتنسيق مع الوزارة يتضمن السماح لطلبة الصفوف المنتهية بمنحهم فرصة اداء امتحان الــدور الثالث وتحسيــن المعــدل). فيما اكد عضو لجنة التربية النيابية رياض غالي ان اجراء امتحانات الدور الثالث للسادس الاعدادي وتحسين المعدل لن يشمل طلبة الصفوف المنتهية من الذين لم يؤدوا امتحانات الدور الاول.

وقال غالي في تصريح سابق ان (قرار الدور الثالث حدث فيه لغط ومناقشات بشأن المشمولين به حيث تم الاتفاق والتصويت على القرار بشمول الصفوف المنتهية للمراحل السادس الابتدائي والثالث المتوسط والسادس الاعدادي)، واضاف ان (القرار شمل الراسبين بالدور الثاني فقط، ولم يشمل الطلبة الذين لم يؤدوا امتحانات الدور الاول).