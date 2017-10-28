دعوة المشمولين بالسلفة إلى إنجاز المعاملات

العمل لـ (الزمان): 8 ملايين دينار قروض للعاطلين والتسديد 5 سنوات

بغداد ــ داليا احمد

دعت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية المشمولين بقروض العاطلين عن العمل البالغة ثمانية ملايين دينار ضمن الدفعة 22 الخاصة بالتشغيل والقروض الى انجاز المعاملات، مشيرة الى ان مدة تسديد القرض هي خمس سنوات والسماح بالكفيل العسكري على ان تكون رتبته ضابطا حصرا.

وقال المتحدث باسم الوزارة عمار منعم لـ(الزمان) أمس ان (الوزارة دعت المتقدمين الكترونيا على قروض العاطلين عن العمل الى انجاز المعاملات لإستلام سلفة ثمانية ملايين دينار حيث يكون فرز الاسماء الكترونيا غير قابل للتلاعب)،واضاف ان (عدد المستفيدين من تلك القروض وصل الى اكثر من ستة الاف و400 مستفيد)، واوضح منعم ان (السلف التي تمنحها الدولة تشترط ان يكون هناك الكفيل مدني يتمتع بخدمة معينة او متقاعد لكن تمت الموافقة على القبول بكفالة العسكري شريطة ان تكون رتبته العسكرية ضابطا حصرا)،منوها الى ان (اهم ما يميز تلك القروض هو ان يبدأ المقترض بالتسديد بعد عام كامل من استلام السلفة ولمدة خمس سنوات على التوالي على ان لا يكون استثمارها للسكن او لشراء مركبة وانما تستخدم في مجال التجارة او اي مجال اخر يمكن ان يعود بالفائدة للمقترض)،ودعا منعم (المتقدمين على السلفة ممن تظهر اسماؤهم في دفعة القروض الى ترويج المعاملات خلال مدة ثلاثة اشهر وبخلافه تسقط حقوقهم)،وتابع انه (لايجوز شمول المرأة المتزوجة من موظف ولكن امكانية شمول الرجل المتزوج من امرأة موظفة ولا يجوز لها كفالته)،لافتا الى ان (حصول المواطن على البطاقة الاستشارية عند التسجيل كعاطل عن العمل لا يعني ان الباحث عن العمل مقدم على قرض).

من جانبه اوضح مدير قسم القروض ودعم المشاريع الصغيرة في دائرة التشغيل والقروض التابعة للوزارة عاطف احمد عبد الامير ان (المبالغ المدفوعة لكل من برنامجي الصندوق والستراتيجية تتراوح بين ثلاثة الى ثمانية ملايين دينار في حين بلغت قروض التأهيل ثلاثة ملايين دينار)،لافتا الى ان (الدائرة بصدد زيادة المبلغ الممنوح لغاية خمسة ملايين دينار بعد استحصال الموافقات القانونية)،مشيرا الى (عدم ترتب فوائد عن القروض واعفاء المقترض من الضرائب مع احتساب مبالغ للخدمات الادارية بنسبة 3 بالمئة لبرنامج الصندوق وواحد بالمئة لبرنامج الستراتيجية)،واضاف عبد الامير ان (الوزارة فتحت باب التقديم للتسجيل على القروض لسكنة محافظة نينوى وقد جرى التقديم للتنافس من اجل الحصول على القروض وتم تخصيص مبلغ 24 مليار دينار للمحافظة الذي يغطي ثلاثة الاف مقترض يتم قبول طلباتهم بعد التقديم للتسجيل كباحثين عن العمل والحصول على البطاقة الاستشارية ليكونوا ضمن قاعدة بيانات الدائرة)،وتابع ان (المبالغ المصروفة بلغت 234 ملياراً للصندوق تم استرداد 59 مليار دينار منها وان المصروف من الستراتيجية بلغ 86 مليار دينار وبذلك تكون نسبة الاسترداد الى الصندوق 78 بالمئة لشهر آب،الماضي في حين ان نسبة الاسترداد الى الصندوق للستة اشهر الاولى من العام الجاري بلغت 95 بالمئة)، وفيما يخص دور الوزارات وتعاونها مع الوزارة اكد عبد الامير ان (وزارة التخطيط تقوم بتخصيص المبلغ السنوي لبرنامج الستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر كما ان برنامج الشابة الماهرة ينفذ بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة اذ يتم ادخال مجموعة من الشابات ضمن دورات تدريبية ومنحهن قروضاً)،لافتا الى (توزيع 100 قرض خاص بهذا المشروع وان الدائرة بصدد منح قروض لـ250 أخريات ضمن الدفعة 22). وكان مدير عام الدائرة عمار عبد الواحد قد بحث خلال اجتماع مع ممثلي البنك الدولي الاسلامي موافقة مجلس ادارة البنك المركزي العراقي على شمول مصرف الرشيد بمبادرتها البالغة ترليون دينار وتخصيص 200 مليار دينار منها لاقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة الخاصة بالباحثين عن العمل لمدة ثلاث سنوات