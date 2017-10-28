برلمان كردستان يدعو أعضاءه لعقد جلسة جديدة اليوم

تغيير تلوّح بالإضراب العام لإرغام حكومة الإقليم على الإستقالة

السليمانية – الزمان

لوّحت حركة تغيير الكردية باللجوء الى الإضراب العام لإرغام حكومة الإقليم على الاستقالة،كاشفة عن أربعة خيارات لتشكيل حكومة مؤقتة في الإقليم،فيما يعتزم برلمان الإقليم عقد جلسة جديدة له اليوم الأحد بعد ان تأجل عقد الجلسة الأخيرة مرتين.وقال المتحدث باسم الحركة شورش حاجي في بيان امس إن (أطراف السلطة لم تعترف بأخطائها ولم تعتذر لمواطني كردستان)،مشيرًا إلى أن (هناك أربعة آليات لتشكيل حكومة مؤقتة لتجاوز الإقليم المرحلة الراهنة)،موضحًا أن (إحدى الآليات هي استقالة الحكومة ورئاسة الإقليم وتشكيل حكومة إنقاذ وطني لتجاوز المرحلة الراهنة،وحتى الآن لم تكن هناك استجابة لهذا الطرح).واضاف أن (هناك آلية أخرى لتشكيل الحكومة المؤقتة عبر قيام البرلمان بسحب الثقة من الحكومة الراهنة بتصويت ثلث أعضائه)،لافتا الى أن (الحزبين الرئيسين وحلفاءهما لا يقبلون بأن يكون لبرلمان الاقليم التمثيل الحقيقي لشعب كردستان لذلك تم تأجيل جلسات البرلمان الواحدة تلو الأخرى بدون سبب).وتابع أن (الخطوة الثالثة لتشكيل الحكومة المؤقتة هي استقالة 1+50 بالمئة من وزراء التشكيلة الحكومية ودعوة جميع وزراء حكومة الإقليم للشعور بالمسؤولية وإعلان استقالتهم). وتتمثل الآلية الرابعة بالعصيان المدني،بحسب حاجي الذي اكد أن (حركة التغيير تبحث خيارات مدنية عبر الحركة الجماهيرية والإضراب العام للمواطنين والموظفين لإرغام الحكومة على الاستقالة وتشكيل حكومة إنقاذ وطني)،عازياً الاجراء الأخير الى(عدم الاستجابة للخيارات السابقة).

من جهة اخرى، قرر برلمان الإقليم عقد جلسة جديدة له اليوم الأحد بعد ان تأجل عقد الجلسة الأخيرة مرتين. وقالت رئاسة البرلمان في بيان امس( نهيب بجميع اعضاء برلمان كردستان بالحضور الى الجلسة الرابعة الاعتيادية)،موضحة ان (الجلسة تبدأ في تمام الساعة الثانية بعد ظهر يوم الاحد). من جهته،قال النائب دلير ماوتي عضو الكتلة الخضراء في البرلمان ان (جدول اعمال الجلسة لم يصل الى النواب حتى الآن)،مشيرا الى ان (الجلسة ستشمل مناقشة قانون رئاسة اقليم كردستان).وتأجلت جلسة البرلمان المقررة يوم الخميس الماضي الى امس السبت،ثم تأجلت من جديد لمرض نائب رئيس البرلمان. وألقى عضو برلمان كردستان سالار محمود باللائمة على سلطات الإقليم في الفشل بإدارة المناطق المتنازع عليها.وقال محمود في تصريح إن (سلطات كردستان تتحمل الجزء الأكبر من مسؤولية الفشل في إدارة المناطق المتنازع عليها)،موضحا أن (ممارسة الظلم وفساد سلطات الإقليم دفعت برئيس الوزراء والحشد الشعبي على فرض الواقع على تلك المناطق). وبحسب محمود (فقد تم مؤخرا فرض واقع جديد على المناطق الكردستانية المتنازع عليها) داعيا الى (تغيير هذا الواقع بالنضال المدني والديمقراطي والقانوني وإلحاقها بإقليم كردستان رسميا،كون الحكومة الاتحادية كانت مقصرة في تطبيق المادة 140 الدستورية)،على حد قوله. وشدد على أن(كركوك وخانقين وطوزخورماتو وسنجار مناطق كردستانية،وأي شخص أو جهة تتنازل عن الهوية الكردستانية لهذه المناطق فهي خائنة)،مضيفًا أن (محاولات جميع الحكومات منذ تأسيس الدولة العراقية فشلت في تغيير الهوية الكردستانية لكركوك)،بحسب قوله. واكد الأمين العام للاتحاد الإسلامي الكردستاني صلاح الدين بهاء الدين ان حزبه يبدل قصارى جهده لمنع العودة الى نظام الادارتين في الإقليم .

وقال بهاء الدين خلال لقائه بمجموعة من ملاكات حزبه في حدود محافظة حلبجة امس ان (إقليم كردستان ينتظره مستقبلاً مزدهراً،ويجب الّا نسمح لتعب السنين التي بذلها شعبنا ان تذهب سدى).وبشأن قرار تمديد عمل البرلمان 8 أشهر،قال انه(لو لم يتم تمديد اعمال البرلمان لسقطت حكومة كردستان،ومن بعد ذلك سيتملص الجميع من تحمل المسؤولية).في غضون ذلك،نشرت وزارة المالية في الإقليم جدولا جديدا لتوزيع الرواتب بين الموظفين.

وبحسب بيان صادر عن الوزارة فإن يومي امس السبت واليوم الاحد خصصا لتوزيع رواتب الشهر الثامن بين قوات الزيرفاني،وقوات الشرطة الدفاع والطوارئ. وأشار البيان الى توزيع الرواتب بين موظفي ديوان وزارة البيشمركة،والالوية المشتركة في 17 من الشهر الجاري وفي يومي 18 و19 من الشهر ذاته تم توزيع راتب الشهر الثامن بين وحدات 70 و80 في وزارة البيشمركة.