بغداد تصر على حدود 2003 والوفد الكردي غير مخوّل بإتخاذ قرارات حاسمة

ثلاث ساعات فاصلة تعقب إجتماعاً مطوّلاً بين القوات الإتحادية والبيشمركة

بغداد – عبد اللطيف الموسوي

منحت الحكومة الاتحادية امس حكومة اقليم كردستان مهلة جديدة أمدها ثلاث ساعات لتسلم القرار النهائي بشأن ما تم الاتفاق عليه خلال اجتماع القيادات العسكرية الاتحادية وقيادات البيشمركة في نينوى الذي اسفر عن الاتفاق على صيغة معينة بشأن المناطق المشتركة. وما ان ساد ارتياح مشوب بالحذر بعد الاعلان عن نتائج الاجتماع حتى عادت اجواء الترقب والخشية من تجدد الاقتتال بين القوات المشتركة والبيشمركة التي ازدادت ضراوتها خلال اليومين الماضيين مع مساعي القوات المشتركة للسيطرة على منفذ فيشخابور. ومنح وفد ممثلي القوات الاتحادية مهلة ثلاث ساعات،لارجاع القرار النهائي من قيادة الاقليم بشأن ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع المطول الذي أسفرت اجواؤه الايجابية عن الاتفاق على صيغة معينة بشأن المناطق المشتركة،لم يكشف عن تفاصيلها ،لكنها لن تدخل حيز التطبيق الا بعد موافقة المراجع الكردية. واكد رئيس اركان الجيش عثمان الغانمي في تصريح اعقب الاجتماع ان (الاجتماع كان إيجابياً وتم الاتفاق على صيغة معينة بشأن المناطق المشتركة).وأكد ان (الوفد الكردي عاد الى اربيل لكي يتباحث مع مرجعياته السياسية ومن ثم يعيد الينا الرد). وأوضح الغانمي للصحفيين في نهاية الاجتماع الذي عقد في مقر قيادة عمليات نينوى بالموصل أن (الاجتماع بين قادة القوات الاتحادية والبيشمركة تناول عودة القوات الكردية إلى حدود عام 2003 وتسليم المنافذ الحدودية للقوات الاتحادية).وأضاف أنه (تم الاتفاق على العديد من النقاط لكن قادة قوات البيشمركة لم يعطوا موافقة نهائية لحين الرجوع إلى رئاسة الاقليم،ومن ثم ابلاغ القوات العراقية بالموقف النهائي). من جهته،لم يدل الوفد الكردي بأي تصريح لوسائل الاعلام في اعقاب الاجتماع الذي شارك فيه من جانب بغداد بالاضافة الى الغانمي كل من قائد جهاز مكافحة الارهاب الفريق الركن عبدالغني الاسدي ،وقائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت ،وقائد عمليات نينوى اللواء نجم الجبوري اضافة لمسؤولي الاستخبارات العسكرية والامن الوطني والمخابرات ومن جانب البيشمركة شارك كل من الامين العام لوزارة البيشمركة جبار ياور ووزير داخليه الاقليم كريم سنجاري وكالة عن وزير البيشمركة وقائد عمليات محور مخمور سيروان البارزاني والقيادي في البيشمركة جمال ايمنكي والقائد في قوات الزيرفاني عزيز ويسي وقائد قوات سبعين في البيشمركة شيخ جعفر شيخ مصطفى.

وكان الغانمي قد أكد في وقت سابق من يوم امس فيما كان الاجتماع مستمراً ان (القوات الاتحادية مستعدة لتطبيق الدستور واستعادة المناطق التي كانت تحت سيطرتها قبل العام 2003 )، مشدداً على القول إن(انسحاب البيشمركة يجب أن يكون إلى خط عام . (2003واشار الى أن (أجواء ايجابية تسود الاجتماع ) . وأكتسب الاجتماع،الذي بدأ منذ العاشرة صباحا حتى العصر،اهتماماً كبيراً فيما كان الترقب يهيمن على الجو العام مع بقاء ساعات محدودة على انتهاء مهلة تسليم معبر فيشخابور الى القوات الاتحادية. وكشف المقدم مظفر عطوان من كتيبة الآليات المدرعة في الجيش عن ان الاجتماع الأمني الموسع الذي عقد اول أمس بين الجانبين اسفر عن (الاتفاق على وقف إطلاق النار لمدة 24 ساعة من أجل إعادة نشر قوات مشتركة ببعض المواقع في المناطق المتنازع عليها غرب الموصل وشرقها،وتسليم معبر فيشخابور ليكون تحت إدارة اتحادية بنسبة 80 في المئة).وتابع أن (الطرف الكردي لم يلتزم حتى الآن ببنود الاتفاق،وأن نحو تسع ساعات بقيت على انتهاء الهدنة)،مشيرا الى ان (ذلك يثير شكوك عدم رغبة الطرف الآخر بتحقيق السلام وحقن الدماء التي قد تسال في حال تجددت المواجهات بين القوات الاتحادية والبيشمركة). وبشأن ردود الفعل المنتظرة اذا ما انقضت المهلة من دون انسحاب البيشمركة،قال أن (الأوامر العسكرية تقضي بالتقدم واستخدام القوة النارية لإعادة فرض سلطة القانون)،مستبعدا (استئناف القتال بين الجانبين على المدى القريب). في غضون ذلك،رحّب الحزب الشيوعي العراقي بمبادرة حكومة الاقليم بتجميد نتائج الاستفتاء ،لافتاً الى ان مباشرة الحوار ضرورة لا تحتمل التأجيل. وقال الحزب في بيان تلقته (الزمان) امس ان مبادرة حكومة الاقليم شكّلت خطوة ايجابية على الطريق نحو اطلاق الحوار بشأن الأزمة على اساس من التزام الدستور. ورأى البيان ان (تجميد الاستفتاء من دون تحديد زمني،وإبداء الاستعداد للحوار على قاعدة الدستور،يعني عمليًا القبول بوضع حلول في اطار العراق الاتحادي)،مشيراً الى ان (هذه المبادرة تجيء في الوقت الذي يتلمس خلاله الجميع واقع ان استمرار الازمة وتفاعلاتها وذيولها،يحمل مخاطر ازديادها تعقيدا ويعمق الشرخ العربي- الكردي،خاصة مع وجود صدامات عسكرية بين البيشمركة وقوات الجيش والحشد في بعض المناطق،ووقوع ضحايا من الطرفين). وتابع ان (تطويق الأزمة ووضعها على جادة الحل،يقتضي إيقاف العمليات العسكرية والسعي لاعادة الجيش الى المواقع التي تقع ضمن مسؤولية السلطة الاتحادية رسميا ودستوريا،عبر التنسيق مع سلطات الإقليم وقواته وليس عبر القتال وتنفيذ العمليات العسكرية والتوسع فيها)،مضيفاً انه يتطلب ايضاً(ايقاف الحملات الاعلامية المتبادلة،والكف عن استصدار الاوامر القضائية في حق الشخصيات السياسية في الاقليم وفي السلطة الاتحادية).

وأبدت الحركة الديمقراطية الاشورية استغرابها وقلقها لتعثر وتأخر المعالجات السلمية في محور تللسقف – القوش بسهل نينوى وسقوط جرحى من المدنيين في تلسقف وباقوفا . وقالت في بيان تلقته(الزمان) امس (نؤكد مناشداتنا لمعالجة الاختلافات والتنازعات بالاساليب والطرق الدستورية القانونية سلميا وبانصاف ،بعيدا عن منهجيات لوي الاذرع وفرض الامر الواقع)،مضيفاً انه (برغم انسحاب البيشمركة من مواقع عديدة كانت ذات اهمية قصوى بالنسبة للاقليم،الا اننا نستغرب ومما يثير القلق تعثر وتأخر المعالجات السلمية في محور تللسقف – القوش بسهل نينوى،والدفع باتجاه تأزيم الاوضاع في بلدات شعبنا لدرجة التصادم المسلح وسقوط جرحى من المدنيين في تلسقف وباقوفا نتيجة القصف والرمي العشوائي والاقتتال في خط التماس برغم بعده لاكثر من كيلومترين عن البلدتين ونزوح جماعي لسكانها بعد عودتهم قبل اشهر لمناطقهم اثر تهجيرهم من جانب داعش الارهابي). وطالب البيان بتسليم الملف الأمني في المنطقتين المذكورتين لابناء المنطقة وتمكينهم من توفير الحماية ومسك الملف الامني ومن ثم تفعيل قرار استحداث محافظة سهل نينوى وفق الاطار الدستوري. من جهة اخرى،علّقت القوات الخاصة الكندية مساعدتها العسكرية مؤقتا إلى العراق بسبب احداث كردستان. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع دان لوبوتيلييه ان (العسكريين الكنديين سيستأنفون مساعدتهم بمجرد ان تتضح الامور بشأن العلاقات بين قوات الامن العراقية، وبشأن الاولويات الرئيسة والمهمات التي يجب تأديتها في اطار مكافحة تنظيم داعش)،مؤكداً (ضرورة تكريس الجهود من اجل تعزيز المكاسب الحديثة التي تم تحقيقها ضد داعش).

واشار الى ان (قوات الامن العراقية وجميع دول التحالف حققت تقدما كبيرا في الاشهر الاخيرة وباتت تسيطر على القسم الاكبر من أراضيها)،مستدركاً انه (رغم هذا التقدم الا ان مكافحة داعش والتطرف العنيف لا يزال امامها طريق طويل،لأن مقاتلي التنظيم لا يزال لديهم مواقع في العراق).ورأى لوبوتيلييه ان (الوضع لا يزال قابلا للتغير على الارض ولا بد من استغلال الوقت لتعزيز المكاسب الحديقة وتحرير جميع الاراضي التي يسيطر عليها داعش والتركيز أكثر على التحديات التي يطرحها الاستقرار).وكندا عضو في التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد داعش.