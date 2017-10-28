الشخصية النرجسية تحت المجهر

أوهام التميز تركب

الإنسان

حيدر طريخ الاسدي

تعد الشخصية النرجسيّة أحد الاضطرابات العقليّة التي تؤدي الى اختلال واضطراب وتجعل الإنسان في حالة إحساس متضخم بأهميته وحاجته إلى التقدير الدّائم من الآخرين .

والنرجسيون يؤمنون بأنهم أفضل من غيرهم ولا يتعاطفون مع الآخرين وعلى الرغم من كل هذا الكم من الثقة الفائقة بأنفسهم إلا أنّهم يمتلكون ذاتاً رقيقة و هو الإحساس الدّائم بالعظمة بأنّه الشخص الأكثر أهميّة في حياة الآخرين.

(نركسوس )

الشاب الذي كان آية في الجمال وقد عشق نفسه لدرجة أنه كان يجلس يوميا أمام النهر ينظر إلى انعكاس وجهه بفخر وزهوّ حتى تغلب عليه المرض النفسي والعقلي، وفي أحد الأيام وبينما هو يستمتع بالنظر إلى وجهه في النهر تقدم ومد يده ليمسك صورته لكنه وقع في النهر وغرق ومات، وظهرت مكانه زهرة أطلق عليها زهرة النرجس.

واليوم نصادف العديد من الأشخاص في الحياة ممن يعتزون بنفسهم بشكل مبالغ أو يتعاملون مع الأشخاص بطبقية وذلك بسبب اعتقادهم أنهم أفضل الوجود ، و تعتبر النرجسية واحدة من الاضطرابات الشخصية الشديدة حيث يفتقر الشخص النرجسي لمحبة الآخرين و احترام مشاعرهم فهو دائما لا يفكر إلا في نفسه.

أعراض الشخصية النرجسية

الأنانية و الشعور بالعظمة لاعتقادهم أنهم أفضل من غيرهم

ويسعى الأشخاص النرجسيون إلى كسب الاهتمام و الإعجاب من الآخرين ويتوهم الأشخاص النرجسيون بإنجازاتهم و مواهبهم الى حد أن لهم الحق في الحصول على معاملة خاصةوافتقادهم إلى العاطفة عند التعامل مع الآخرين.

ماهي صفات الشخصية النرجسية

1- يهتم النرجسي بمظهره وحضوره بشكل كبير.

2- من خلال الدراسات وجد الباحثون أن النساء ينجذبن للرجل النرجسي أكثر من غيره لجرأته وجاذبيته في التواصل معهن.

3- ماهر في اللعب على عقول الناس ومشاعرهم.

4- يعاني من اضطراب الشخصية الذي يتميز بنمط العظمة طويل الأمد والحاجة الماسة للإعجاب.

5- يعتمد على الآخرين في حصوله على قيمته الذاتية.

6- يعتقد بكونه شخصا أساسيا وذو أهمية قصوى في حياة من حوله حيث لا يقوى أحد على الاستغناء عنه.

7- ويلاحظ على النرجسي الانفعال من النقد الموجه له ويرفض سماع الرأي المخالف لرأيه.

8- يستشعر عدم انتمائه للأماكن والأشخاص في معظم الوقت.

9 ـ يطرب للمدح والاطراء ويندفع للحصول عليه بشتى الاساليب والطرق .

10 ـ لا يتقبل الانتقاد ويغضب ويسلك سلوكا عدائيا مع من ينتقده .

11 ـ يشعر بان الاخرين يحسدونه لاعتقاده بانه يمتلك ما لايمتلكونه .

12 ـ كثيرا ما يصاب النرجسي بالقلق والاكتئاب والهوس والسايكوباثية والانحراف وتعاطي المخدرات .

13 ـ عواطفه باردة ولا يهمه ما يحدث للاخرين .

14 ـ يتمنى زوال نعم الاخرين وذلك نتيجة لحسده اليهم .

15- يدّعي أنه يعرف كل شيء.

16- اعتماد كبير على الإعجاب الخارجي وهتاف الاستحسان.

17- الشعور بالملل والضيق والفراغ.

18- الرغبة المستمرة في البحث عن الألمعية والقوة والجمال من أجل الإشباع.

19- عدم القدرة على الحب والتعاطف مع الآخرين.

20- الهدوء وإظهار التكيف الاجتماعي الكبير .

وظهرت الدراسات التي تشمل إجراء فحص بالأشعة على الدماغ باطراد صورة النرجسي كشخصٍ يسعى من خلال نرجسيته إلى التعويض بينه وبين نفسه عن إحساسه بعدم ثقته بذاته.

وفي الآونة الأخيرة إستخدم علماء المخ والأعصاب بجامعة كنتاكي أسلوبا آخر هو مسح الدماغ بالأشعة فأظهرت الدراسة أن من الصعب على النرجسيين التفكير بإيجابية في ذواتهم وقد يفسر ذلك السبب الذي يحدو بهم لأن يسعوا دوماً باستماتة إلى نيل الاهتمام وتعزيز ثقتهم بأنفسهم.

ولكن حقيقة كون النرجسيين يتسمون بالهشاشة الداخلية لا تشكل السبب الوحيد الذي يجعلنا نشعر بالأسف تجاههم. فثمة نتائج بحثية أخرى تشير إلى أن انتهاجهم للسلوكيات النرجسية التي اعتادوا عليها يجعل حياتهم مفعمة بالتوتر.

أحلام غير واقعيّة بالنجاح، إضافة إلى الغيرة المفرطة من إنجازات الآخرين. والمعروف أن المصابين باضطراب الشخصيّة النرجسيّة يعتبرون أنهم يستحقون معاملة خاصة. والمثال على ذلك الصعوبة التي يواجهونها في أثناء انتظار دورهم في الأماكن العامة وخصوصًا وراء من يجدونهم أقلّ شأنًا.

من هنا يمكن القول أن الشخصية المشار إلها هي مزيج من عاملين هما: 1)الشعور الزائد بالعظمة .

2)الغرور المفرط في الأنا .

ولحد الآن علم النفس لم يبين أسباب تكوّين الشخصية النرجسية ولكن الأبحاث الجارية تشير إلى أنها قد تكون تعويضًا عن الشعور بالنقص.

من خلال دراسة أجريت في جامعة (كاليفورنيا الأميركية) تبيّن أن النرجسيّة المرضيّة ترتبط عمومًا بالتهوّر في اتّخاذ القرارات وبالعدائية والعنف وهنا لا بد من الإشارة إلى أن العنف الذي يميّز هذا النوع من الإضطراب قد يصل أحيانًا إلى درجة ارتكاب الجرائم وسواها من الأعمال غير المسؤولة. والمعروف أيضًا أن النرجسيين المرضيين يميلون إلى التفكير بالانتحار وقد يقدمون عليه في حال شعورهم بالفشل أو نتيجة عدم إعطائهم الأهمية التي يستحقونها نظير القادة العسكريين.

كيف التعامل مع الشخصية النرجسية

لا تتوقع الكثير منه فهو لا يرىِ إلا نفسه ويحاول الاستمتاع بالصفات الجيِّدة و يتجنب السيئ منها.

لا تتوقع أنك ستحظى بالكثير من الاهتمام من هؤلاء البشر

حتى لو كنت في حاجة ماسة إلى ذلك ليس بسبب تجاهلهم ولكن لأنك لست في الحسبان من الأساس.

أن تحافظ على طاقتك من عدم تسربها اليه لا تسهب كثيراً في المدح على حساب نفسك

وإنّما فقط غير نمط حديثك مع النرحسي بحيث تظهر في كل مرّة

أهمية وجوده في حياتك وفي العالم فمثلاً بدل أن تقول له:

{أنا أحب الإجتماع العائلي على العشاء

قل:

{كم هو مهم أن نجتمع معك على العشاء

احرص على ألا تتحول مع النرجسيين إلى إحدى توابعهم

أو جزء من الأنا الخاصة بهم.