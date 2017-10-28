(الزمان) تحاور نجوم الدوري السابقين بشأن وضع الكرة العراقية

في جلسة رياضية نموذجية في بيت لاعب الشرطة السابق ” زهراوي جابر ” هداف أول دوري عراقي حاورت الزمان نجوم الكرة العراقية السابقين ” حنون مشكور مهاجم الجوية السابق . حسين لعيبي نجم نادي الشرطة والمنتخب وكريم نافع نجم نادي الشباب وسامي شبيب نجم نادي الجيش .

تمحور اللقاء حول الكرة العراقية وأسباب تدهورها وماهي الحلول لإعادة مجدها الكروي .

أول المتحدثين كان نجم منتخبنا الوطني السابق حسين لعيبي الذي أكد على سبب تدهور الكرة العراقية دخول بعض الطارئين للوسط الرياضي واهمال الرياضة المدرسية التي كانت معيناً لا ينضب من اللاعبين الموهبين والذين اصبحوا فيما بعد نجوم الكرة العراقية . وعن رأيه أيهما افضل للمنتخب المدرب المحلي أم الأجنبي أكد النجم حنون مشكور أن المدرب المحلي افضل لو أن الاتحاد العراقي يوفر له كل الدعم المادي والمعنوي الذي يمنحه للمدرب الأجنبي ومن الخطآ أن نقول ان المدرب المحلي لا يصلح لتدريب المنتخبات الوطنية . أما صاحب الدعوة الكريمة الهداف زهراوي جابر كان رأيه أن تناط مهمة تدريب المنتخبات الوطنية للمدرب الأجنبي مع وجود المدرب المحلي معه ليستفاد من خبرته ويكون قريبا منه .

مدرب معروف

في حين كان رأي الكابتن كريم نافع أنه مع المدرب الأجنبي لكن ان يكون مدرب معروفاً له تاريخ مشهود يحمل الكثير من الإنجازات الكروية مع الفرق التي أشرف على تدريبها وليس كما يحدث الان يحاول البعض التعاقد مع مدربين اجانب ” نص ردن ” ليس لهم أي تاريخ أو إنجازات كروية مجرد أنه مدرب اجنبي ويكون بعدها عالة على المنتخب ومن ثم يعتذر عن اكمال مشواره بعد أن قبض اللاف الدولارات ثمن تعاقده

أما الكابتن سامي شبيب فكان رأيه مع المدرب المحلي المميز في عمله وكفاءته التدريبية التي تجعل منه مدربأ يمكن الاعتماد عليه في مسيرة المنتخب العراقي وتمنى كل التوفيق للمدرب باسم قاسم مدرب منتخبنا الحالي

وفِي سؤال اخر للزمان حول الفرق بين اللاعب السابق واللاعب الحالي . أكدوا جميعهم أنهم كانوا يلعبون لاجل سمعة النادي وحبهم لفانيلة الفريق التي يرتدوها في حين اللاعب في الوقت الحاضر يبحث عن مصلحته الشخصية وعن المادة واي فريق يدفع له أكثر لانه كما يعتقدون في عصر الاحتراف الذي لم يطبق في العراق بصورة صحيحة . فهؤلاء اللاعبين رغم عقودهم الكبيرة لكنهم لم يقدموا الكثير من الابداع في الملاعب لجمهورهم الوفي ولهذا تجد الكثير من المشاكل تحدث بين اللاعبين والهيئات الإدارية بسبب العقود والبعض منهم ذهب بشكواه الى المحاكم ليحصل على حقه الضائع كما يقول

الجميع أكدوا على ضرورة الاهتمام بالملاعب والبنية التحتية وليس من المعقول أن تتعاقد الاندية مع لاعبين بملايين الدنانير وهي لاتملك ملعباً يليق بسمعة النادي . وتمنوا لو أن المدربين وأدارات الاندية يهتموا باللاعبين الشباب الموهبين والابتعاد عن اللاعب الجاهز وأن يستعين كل نادي ببعض اللاعبين السابقين للعمل معهم للبحث عن الموهبين في الملاعب الشعبية والفرق المدرسية التي هي معين لا ينضب للكرة العراقية

منحة الرواد

وبخصوص منحة الرواد أكدوا جميعهم أن تصرف بوقتها المحدد وأن يكون هناك صندوق مالي لدعم اللاعبين القدامى خاصة الذين يحتاجون علاجاً طبياً فمن غير معقول نرى نجماً مثل الكابتن زهراوي جابر هداف الدوري العراقي قدم الكثير لوطنه لا أحد يسأل عنه في أزمته الصحية وحدث هذا مع نجم منتخبنا الوطني علي حسين الذي فارق الحياة بسبب مرضه وتقاعس مسؤولي الرياضة وكرة القدم في مد يد العون له خاصة في الجانب المالي

وفِي سؤال الزمان عن مشكلة عدم وجود هدافين للمنتخب بعد اعتزال يونس محمود فما هو رأيكم وأنتم كنت مهاجمين هدافين في الدوري العراقي . قالوا أن خطة اللعب بمهاجم واحد جعلت عدم ظهور هدافين أخرين مما تسبب في عقم تهديفي لمنتخبنا الوطني وأيضا قله المهاجمين الموهبين في حين في السابق كان المدرب يحتار في اختيار المهاجمين في كل مباراة لكثرة المهاجمين الخطرين وحتى المهاجم البديل يكون مستواه نفس مستوى المهاجم الأساسي حيث كان يلعب للمنتخب ” علي كاظم . فلاح حسن . احمد صبحي ” وفِي الشوط الثاني يلعب ” كاظم وعل ، علي حسين . جليل حنون .مهدي عبد الصاحب ” وجميع هؤلاء اللاعبين هم بنفس المستوى والمهارة

وفِي ختام الجلسة التي تخللتها وجبة غذاء لذيذة قدمت فيها كل الكرم الحاتمي والنفس الطيبة لعائلة زهراوي جابر أكد نجوم الدوري السابقين على ضرورة أقامة مؤتمر رياضي واسع يحضروه كل المعنيين في الوسط الرياضي دون أن يستثني أحداً وطرح كل المشاكل التي أدت لتدهور الكرة العراقية ووضع الحلول الصحيحة والاستماع لكل الاّراء الصائبة التي تعيد مجد الكرة العراقية الى سابق عصره