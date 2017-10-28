الحكيم يساير زائري الأربعينية ويشيد بجهود أهالي ميسان

الخالصي: إنهاء فتنة الإنفصال لايستهدف الشعب الكردي

بغداد – الزمان

عدّ المرجع الديني جواد الخالصي ان انهاء فتنة الانفصال يعطي صورة مشرقة لأمتنا تعكس التعاون بين ابنائها من اجل وحدتها ونهضتها، مؤكداً ان وحدة العراق ثابت مقدس لا يمكن لأحد أن يتلاعب به.ونقل بيان تلقته(الزمان) امس عن الخالصي قوله خلال خطبة صلاة الجمعة في مدينة الكاظمية المقدسة ان مناسبة اربعينية الامام الحسين يجب ان تكون مرتكز وحدة وقوة لكل ابناء امتنا، من خلال الفهم الصحيح لسيرة النبي – ص – وأهل بيته – ع – وحركة المجاهدين على مدار التاريخ، الذين قاتلوا في سبيل الله مع الأنبياء والأولياء ضد دعاة الجاهلية والوثنية.

منهاج إسلامي

وأكد ضرورة (اتخاذ المنهاج الاسلامي في احياء ذكريات السيرة النبوية المباركة، وسيرة أهل البيت الطاهرين، والارتكاز إلى السنن الصحيحة في ذلك، لتأكيد وحدة هذه الأمة.ولفت إلى ان (سنة 2017م هي مئوية أحداث جسام في تاريخ هذه الأمة، أعظمها احتلال بغداد سنة 1917م، وبعد ثلاث سنين من الجهاد والمقاومة الشعبية، وقفت الجماهير لإسقاط الاحتلال ومقاومته، وهي سنوية احتلال القدس، وذكرى وعد بلفور المشؤوم).وشدد على ان (الأخطر من احتلال القوات البريطانية الاستعمارية المعلن هو الوعود السرية الحاقدة التي قدمتها لعصابات الصهاينة لإنشاء كيان الحقد والاجرام والارهاب في فلسطين، وكان وعد بلفور الوزير البريطاني في هذه السنة نفسها، يمثل كل هذا الحقد والعداء للإسلام والإنسانية). واستهجن (تجديد رئيسة الوزراء البريطانية الحالية البالية هذه الايام احتفاءها بجريمة اسلافها، وإعلانها انها تفتخر بتاريخ الساسة الاستعماريين في انشاء الكيان الصهيوني)، مضيفاً ان(هذه هي صورة الغرب والحضارة الإنسانية المزيفة، امام تشريد شعب وتمزيق امة، واحتلال بلاد، وما واكبها من دماء وصراع ودمار)، على حد قوله.وفي ما يخص موضوع انفصال شمال العراق، عدّ الخالصي ان (انهاء فتنة الانفصال يعطي صورة مشرقة لأمتنا بالتعاون بين ابنائها من اجل وحدتها ونهضتها، وليس هذا ضد أحد خصوصاً الشعب الكردي الذي رأى أن هذه العملية هي فقط لاستغلاله وحرقه مع شعوب المنطقة في فتنة جديدة لا يحصل منها خير لأي أحد)، داعياً إلى (استمرار التعاون والتواصل الأخوي مع ابناء امتنا من الكرد المخلصين، وحذف العملاء والمتربطين والمنفذين لهذه الفتنة). وأشاد بـ(كل شخص وعى المسألة ووقف موقفاً ايجابياً، واحسنت الحكومة في اسلوب التعامل، في حين ان البعض انكشف بهذا الأمر) لافتاً الى ان (البعض عندما كان يريد نقد الفساد يتصل بنا، ولما جرى الاعلان عن الاستفتاء قال نحن نؤيد ذلك!). ورأى ان (تأييد الاستفتاء هو اكبر خيانة بحق وحدة العراق، وهو اشد من خيانة العملاء الذين جاءوا مع الاحتلال الامريكي)، وأكد ان (وحدة العراق ثابت مقدس لا يمكن لأحد ان يتلاعب به، ووحدة العراق مقدمة ضرورية لنهضة هذا البلد، وإذا نهض العراق نهضت الأمة، لأن العراق هو الذي يجمع اطراف الامة، بشرط ان يكون عراق الاسلام، وعراق كتاب الله وسنة رسوله، وعراق لا إله إلا الله، وعراق علي والحسين، أي عراق الاسلام الحقيقي المحمدي الأصيل، وليس عراق الجاهلية ولا عراق الطائفية والصراعات).وثمّن (التصريحات الايجابية من دول الجوار بشأن دور العراق المركزي والخطير) وعدها (إشارة إلى مرحلة جديدة ووعي متجدد طالما أشرنا إليه مراراً وتكراراً في امكانية قيام مشروع الأمة ضد المشروع المعادي والممزق).وشدد على ان (مبدأ سيادة العراق وحفظ وحدته واستقلاله يقتضي ان تتعامل دول العالم كافة بما يضمن هذه الوحدة ويمنع انتهاكها، وبذلك لا يصح بأن يدخل أي شخص للعراق بشكل سري وغير معلن، وبالذات وزير الخارجية الامريكي ريكس تيليرسون). واضاف ان(التقارب الذي يحصل اليوم وبمحورية العراق المستقل أمر جيد، ويجب ان نشجعه و ندعو إليه، ويجب ان ندعم أولئك الذين يسيرون في ذلك الطريق، فلا يكون العراق ميداناً للصراعات، ولا يكون العراق داخلاً في الأحلاف لا هو مع ايران ضد الخليج، ولا مع السعودية ضد ايران أو تركيا، ولا مع تركيا ضد قطر، لكن ايضاً ليس العراق في موقف مائع لا يعرف له اصل ولا تعرف له حدود، ويجب ان يكون موقف العراق واضحاً من الاحداث بشكل مستقل). وختم قوله مبيناً ان (موقف مدرسة الإمام الخالصي التاريخي وخصوصاً في المبادرة إلى كشف اوراق الاحتلال في الفتنة والتقسيم والارهاب ومخطط الانفصال الأخير، يؤكد أهمية دور العلماء و المرجعية الواعية في العمل المبكر والتنبيه السريع للمخاطر قبل وقوعها).

ثورة حسينية

وفي شأن آخر، وصف رئيس التحالف الوطني عمار الحكيم المسير نحو كربلاء لأداء الزيارة الاربعينية بـ(الثورة الحسينية المتجددة)، عادا تدفق الملايين من طرق شتى برغم طول الطريق والظروف المناخية مشيا على الاقدام تعبيرا عن الالتزام بالمنهج الحسيني والالتزام بالقيم العليا. ونقل بيان تلقته(الزمان) امس عن الحكيم اشادته خلال مسايرته اهالي ميسان نحو كربلاء المقدسة بـ(الجهود الميسانية في خدمة زوار الحسين عليه السلام)، مشيرا الى ان (هذه الهمة العالية ستساهم في بناء العراق الجديد وتكافح الظواهر السلبية والفساد)، معربا عن ثقته من ان(تدفق الملايين نحو الحسين عليه السلام دليل على تعافي العراق وتراكم ايجابياته ومستقبله المشرق)، ولفت الحكيم الى (الدور الذي أدته دماء الشهداء في حفظ هذه المسيرة الحسينية)، موضحاً ان(ما من موكب الا وفيه صورة لخادم حسيني لبى نداء المرجعية في الدفاع عن العراق والمقدسات وببركة ارواحهم تبقى الخدمة الحسينية والمنهج الحسيني حاضرين في حركة المجتمع بمختلف اطيافه وشرائحه).