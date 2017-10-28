إبراهيم: إطلاق حملة شاملة لمواجهة الفساد وإسترداد الأموال

المؤتمر العام لتحالف القوى الديمقراطية يدعو إلى دولة مدنية

بغداد – حمدي العطار

انبثق في بغداد المؤتمر العام لتحالف القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) والذي يضم مجموعة من الاحزاب اليسارية والديمقراطية والمدنية تحت عناوين متنوعة في مقدمتها الحزب الشيوعي العراقي.وأستعرض مسؤول اللجنة التنظيمية أحمد ابراهيم خلال المؤتمر المنعقد في بغداد والذي حضرته (الزمان) أمس اهم محاور لائحة تحالف القوى الديمقراطية المدنية التي عدها بوابة للامل لتوفير الديمقراطية والامان بعد أن عانى العراق منذ 2005 قوى تمخضت بالبلاد تحت واجهات تؤدي الى الصراعات والحروب وعدم الاستقرار وتفشي الفساد،وقال في كلمته أن (تلك القوى فشلت ولم تملك القدرة في حل المشاكل وأدت الى خسارة كبيرة في الثروات في ظل المحاصصة،ومن ملامح المرحلة فقدان فرص البناء والتطور وكان لزاما على القوى الوطنية المخلصة أن تسعى للخروج من هذا المأزق وتبلور رؤية شاملة للعمل)، واضاف أن(من ابرز معالم لائحة التحالف بناء النظام الديمقراطي في ظل السيادة وتكريس اولوية الهوية الوطنية العراقية وتعزيز العيش المشترك على أساس المواطنة والحقوق والواجبات واحترام حقوق الانسان والحريات واولويات النزعات المدنية والعلمانية التي تحترم المعتقد الديني)، وتابع ابراهيم أن (من المعلوم ايضا ان القوات المسلحة العراقية تعد الجهة الشرعية الوحيدة لحمل السلاح وضرورة معالجة الاثار الناجمة عن احتلال داعش للمدن واقامة علاقات خارجية بناءة معتمدة على تحقيق المصالح المشتركة وعدم التدخل في االشؤون الداخلية اضافة الى اطلاق حملة شاملة لمواجهة مبرمجة ضد الفساد واسترداد الاموال).واضاف (استكمال مشروع المصالحة الوطنية وبناء اقتصاد فعال والتعهد بجملة الاصلاحات في مجال التربية والتعليم والصحة).

دولة المواطنة

فيما اشار رئيس حزب التجمع الديمقراطي سعد عاصم الجنابي في كلمته الى (ضرورة انشاء دولة المواطنة بدلا من دولة المكونات، وبناء الانسان بما يعزز الوحدة الوطنية، وضمان المساواة والعدل، والابتعاد عن الاقصاء والتهميش، والايمان الراسخ بالثوابت المشتركة،وافشال مخططات التقسيم ليبقى العراق واحدا موحدا، وان التيار الديمقراطي هو الذي يقود البلد الى بر الامان)، ووصف سكرتير الحزب الشيوعي العراقي رائد فهمي في كلمته المؤتمر انه (رسالة امل وتصميم على توحيد الجهود وحشد الطاقات في سبيل جعل الانتصارات قنوات للبناء والتقدم، انها محطة أمل ودافعة لأحداث الاصلاح والتغيير المنشود نحو عراق ديمقراطي أتحادي والخلاص من منهج الطائفية)، حسب قوله . وقال رئيس حزب الامة مثال الالوسي في كلمته التي القيت نيابة عنه ان (المحاصصة اثرت سلبا في مجال التعليم والتربية كم انتشرت ظاهرة البطالة بين صفوف الشباب وتفشي المخدرات،و تدهور الاقتصاد الوطني الذي تعرض الى السرقة والسمسرة)، وطالب رئيس التجمع من اجل الديمقراطية وثاب السعدي في كلمته (بمحاسبة المسؤولين عن الفساد،وبضرورة التخلص من المحاصصة والفساد وبدء مسيرة التغيير و التضامن مع الشعب الفلسطيني ودعم كل حقوق المظلومين من الشعب العراق بعربه وكرده والاقليات الاخرى)، وقال راعي مبادرة الاعتدال غسان العطية انه (يشعر بتقدم نوعي يبشر بخير، للخلاص من الطائفية ومطلوب من الجميع الايثار والتضحية وتوحيد الجهود وان يكون التحالف كبيرا ونجعلهم يتعاملون مع التيار المدني كرقم عراقي صعب في الساحة السياسية). وحث رجل الدين رحيم ابو رغيف في كلمته التجمع على تبني الاعتدال، موضحا أن (العراق عبر التاريخ كان دولة مدنية ومنذ العصر العباسي لم يكن الا مدنيا وأن الدولة الدينية على مر التاريخ هي دولة فاشلة) حسب قوله.