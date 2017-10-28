طلاب طب أسنان الرشيد الجامعة يعالجون الزوار مجاناً

السفير الياباني يتجوّل في أجنحة المعرض بالزي البغدادي

بغداد- شيماء عادل

اعرب وزير التجارة وكالة سلمان الجميلي عن سعادته للحضور الجماهيري والاعلامي الواسع لاجنحة معرض بغداد الدولي بدورته 44 وتفاعله وتواصله مع الفعاليات.

وقال في بيان تلقته (الزمان) امس ان (الوزارة جادة بالاهتمام بكل المفاصل التي تقدم الخدمات لابناء الشعب وهي بصدد انجاز الكثير من الاستثمارات داخل ارض معرض بغداد اضافة الى انجاز مدن المعارض في اغلب مناطق العراق لما يشكله من اهمية كبيرة في استقطاب الدول والشركات لعرض ما توصل اليه التقدم الصناعي والتكنلوجي وغيرها من المجالات الاقتصادية كذلك التواصل وعقد شراكات للاستفادة من الخبرات الاجنبية والعربية في مجالات مختلفة للمساهمة في الاعمار والبناء ولاسيما بعد تحرير كل المدن المغتصبة من قبل داعش الارهابي).

تميز ونجاح

مشيراً الى ان (هناك مؤشرات كثيرة لتميز ونجاح هذه الدورة عن الدورات السابقة سواء من حيث تنوع وحجم المشاركات والتوسع بساحات وقاعات العرض للدول والشركات الرصينة المشاركة وكذلك الدول التي ساهمت بمشاركة مميزة وواسعة بهذه الدورة بعد انقطاع دام لسنوات وهي السعودية واسبانيا وايطاليا وسوريا اضافة الى التفاعل الاعلامي والحضور المكثف لزوار المعرض من المواطنين والشخصيات الرسمية ورجال الاعمال والصناعيين والخبراء المعنين بالاقتصاد او من خلال الدعم والمساندة من كل الجهات التي بذلت الجهود في انجاح هذا الملتقى الذي نعده فرصة كبيرة للقاء رؤوس الاموال وتبادل الخبرات للحصول على شراكات مع القطاع الخاص العراقي الذي شارك بقوة في هذه الدورة ليثبت انه قادر على مواصلة دوره في البناء والاعمار ومشاركة اللشركات الاستثمارية لتنفيذ مشاريع استثمارية كبيرة). فيما اكد مدير عام الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية قاسم حمود ان (المعرض يعد رسالة واضحة للعالم بان العراق مايزال العنوان الابرز في المنطقة وان هذا المحفل الاقتصادي هو الرديف للانتصارات المتحققة بتحرير كامل الاراضي المغتصبة من داعش)، واضاف انه (تم تشكيل لجان عمل مشتركة من جميع أقسام الشركة من اجل التفاوض في المعرض والقيام بجولات ميدانية خلال فترة المعرض اضافة الى التفاوض والمتابعة لعقد ورش عمل مع الشركات العربية والعالمية الرصينة بهدف زيادة الخبرات والاستفادة من منها في مجال الاستثمار ومواكبة التطور العلمي والفني والمهني والتقدم الذي وصلت الي هذه الشركات)، مشيرا الى ان (الهدف من مشاركة جناح الشركة في المعرض هو ابراز أهمية دعم المنتج المحلي في هذا المحفل التجاري والدولي لعكس صورة إيجابية عن ما وصل اليه مستوى الانتاج المحلي لمواد البطاقة التموينية من سكر وزيت الطعام اضافة الى إبراز أهمية الاستثمارات التجارية للمشاريع المتوفرة لدى الشركة). عادا معرض بغداد الدولي بدورته 44 بوابة كبيرة نحو الاقتصاد والاستثمارات مع هذا الكم والنوع من المشاركات الفاعلة من قبل الدول والشركات العربية والعالمية الرصينة العاملة بقطاعات مختلف).

أبعاد كبيرة

من جانبه اكد وكيل الوزارة وليد حبيب الموسوي ان (لدورة المعرض ابعادا كبيرة في تنمية الاقتصاد وزيادة حجم التبادل التجاري وانعكاسا حقيقيا لملتقى المستثمرين الاجانب والعرب لمشاركة العراق اقتصادياً كون العراق بيئة استثمارية واعدة ورصينة بالاضافة الى الاطلاع على التطورات المتحققة في العالم في مجالات الصناعة والتجارة والزراعة والتكنولوجيا وهو ما تنتهجه الحكومة من اجل ايجاد مناخ وبيئة استثمارية واعدة)، مشيداً (بدور الاعلام المتميز في دورة معرض بغداد لـ44 لنقل وتغطية النشاطات المعرضية التي تساهم في بناء العملية التنموية في الاقتصاد العراقي).ومن الفعاليات التي نفذها طلاب المرحلة الرابعة لكلية الرشيد الجامعة للطب الاسنان بمبادرة المشاركة في المعرض من خلال تقديم المشورة للمواطنين وكيفية الحفظ على ىالاسنان من التسوس. وقال احد الطلاب لـ (الزمان) امس ان (المرحلة الرابعة للكلية قررت المشاركة في فعاليات المعرض حيث نقوم بفحص المواطنين وزوار المعرض طوال 3 ايام حيث يقوم الطلاب بفحص المواطنين وتقديم النصائح لهم في كيفية المحافظة على صحة اسنانهم من التسوس اضافة الى ان هذه المبادرة هي خطوة جيدة من اجل تنبيه المواطنين ايضا بأن الكلية ستفتتح عيادة لاستقبال المرضى من يعانون الام الاسنان والطلبة سيقومون بمعالجة جميع الحالات كالحشوات الطبية والتجميلة والقلع وغيرها مجانا وتحت اشراف اطباء ماهرين). ومن مشاهدات اروقة المعرض تجوال السفير الياباني فوميو ايواي مرتديا الزي البغدادي القديم وواعدا بانه سوف يرتدي الزي البغـدادي.

سفير بغدادي

وقال ايواي على مواقع التواصل الاجتماعي (انني بغدادي الان والهدف من هذا الزي هو ان السفارة احتفلت بيومها الثقافي وبهذا اليوم تقوم السفارة بتنظيم حفلات وتقديم نشاطات مختلفة ولكن اهم شي ان يزور المواطنون الجناح ويستمتعوا بكل هذ النشاطات)، وكان ايواي يتحدث باللهجة العراقية تعبيرا عن فرحه بالمشاركة. فيما قال موظف في السفارة الاندنوسية عنيف صبيادي احمد لـ(الزمان) امس ان (السفارة الاندونوسية تشارك دائما في معرض بغداد الدولي وهي فرصة لتوسيع العلاقات التجارية بين الشركات الاندنيسية والعراق وفي العام الماضي اندونيسيا اشتركت بشركة النفط الحكومية اما من حيث السفارة تشارك لاول مرة في نشاطات معرض بغداد)، موضحا ان (السفارة شاركت في هذا العام بعرض منتجات شركات معينة ومن هذه مساحيق الغسيل والادوية ومواد اخرى خاصة بالاطفال وهنا نريد ان نؤكد للعراقيين ان المنتجات الاندونيسية ذات جودة عالية اضافة الى اننا نرغب في توسيع دائرة العلاقات التجارية بين العراق وبلدنا والمعرض فرصة جيدة لذلك).