كلام أبيض

يا حريمه.. دندنة مستديمة – جليل وادي

(يا حريمه) ليست كلمة عابرة في قاموسي، ولا تحيل الى تلك الاغنية التي خلبت لب العراقيين منذ عام 1972 فحسب، فمع ان زمانها تبدل، ورحل بعض ممن عاشوا معانيها العذرية، لكنها ظلت راسخة في الوجدان الشعبي، (يا حريمه) التي كتبها الشاعر العذب ناظم السماوي في بدايات شبابه وحمّلها بكل ما تنطوي عليه مشاعر العشق من صدق ، جسدت خذلانه بذلك الحلم الوردي الذي تخيله من داخل أسوار سجن (نكرة السلمان) في صحراء السماوة.

تأسُف السماوي الذي يصعب ايجاد مرادف له، كشف عن ثراء معناه الملحن الكبير محمد جواد اموري بالتزامن مع وفاة زوجته، فخرجت من بين أوتاره قطعة فنية مست شغاف قلوب الناس وأثارت وجدهم.

لم تكن (يا حريمه) التي كثيرا ما أدندن بها كغيري من الحالمين تعني لي ضياع حالة عشق، بقدر ما كانت تدل على ضياع عمر يمنح مرة واحدة لا تتكرر، يأتي ويذهب وليس بين أناملك سوى امنيات لم تتحقق، واحلام غلفها اليأس حتى لم يترك للأمل فسحة.

فيا لبؤس الأعمار التي أوشكت على نهايتها، ونحن نُمني النفس بحياة رغيدة، وافق رحب لأبنائنا الذين سيلعنوننا صباح مساء، لعدم توريثنا ما يعينهم على مستقبل لا نعرف ما يخبىء، وقد يأسفون كما أسفنا وأسف السماوي في شبابه وكهولته، وهو يُكابد حياة قاسية وذكريات مريرة، وكما أسف الشاعر كاظم الرويعي عندما ناشد الحكومة مطلع التسعينات لتخفف آلامه، وبصوت حزين أقرب الى الهمس تساءل في مقابلة تلفزيونية: مَنْ يمسح جسدي كما مسحت الغبار عن جبين الاغنية العراقية؟ وبدلا من تخفيف وجعه، استنكر عليه البعض هذه المناشدة التي وصفوها بـ(الاستجداء)، بينما كانت الدولة تبعثر الثروات بما لاطائل منه، ففر مَنْ فر للغربة وفي صدره تتكسر الحسرات على وطن عظيم يتلاعب به الجهلة، وانزوى مَنْ انزوى، ومات مَنْ مات وليس يمشي في جنازته سوى نفر من اصدقائه، مع انه يستحق أن ننصب له تمثالا وسط بغداد.

وثانية تسلل الجهلة من الذين لا يجيدون صوغ عبارة لا تُعد من الثرثرة، الذين يظنون أنفسهم مفكرين وفلاسفة، وليس لهم من كل هذا شيء، بدلالة فشلهم الذريع الذي لا نستثني منه احدا، لا الذين رفعوا لافتات الاسلام، بينما النفايات تغطي مدنهم المقدسة وغير المقدسة، وكأنهم لا يمتون لها بصلة، وليس لهم منها سوى ألقابهم العشائرية والمناطقية، ولا الذين أفضت سياستهم (الرشيدة) الى تشريد أهلهم وتخريب ديارهم، ومازالت أصواتهم صاخبة من دون ان يتعرق لهم جبين، ولا الذين يبحثون عن حلم الدولة، فانساقوا مع الأحلام وغضوا الطرف عن الخراب، ولم يقفوا لحظة اصرار كما وقفوا في الاستفتاء، عندما كانت بغداد تقطر دما، والموصل تُذبح بيد (الخلفاء)، ومع ذلك مازال الجميع يعض بالنواجذ على الكراسي، ويبتكرون العقبات الكأداء امام سُبل الاصلاح، ففي العلن ينبذون المحاصصة، وفي السر يعملون على ترسيخها، لا هدف لهم سوى البقاء في السلطة.

سنظل ندندن بـ (يا حريمه) طالما نُصبح ونمسي بوجوه برلمانيين غير مؤهلين للقيادة، لا رؤية ثاقبة، ولا روحا وطنية، ولا ادراكا لبلد بحجم العراق، ومثل هؤلاء قاصرون، يخربون ولا يعمرون، فالذي تُتاح له فرصة عقد ونصف من السنين ولم يتمكن من البناء، لا أظنه بقادر على ذلك بما بقي من العمر، الناس لم تخطىء، بل هم زوروا النتائج وتقاسموا المقاعد، والحال نفسه سيتكرر في الانتخابات القادمة، فقد ذاقوا حلاوة السلطة ولن يتخلوا عنها وان ازدحمت شوارعنا بلافتات الشهداء، لابد من سحب يد البرلمانيين، فلولا (حنكتهم) ما كان للفشل ان يستمر من علاوي للعبادي، ان يتحكم هؤلاء بمصائر العراقيين.. يا حريمه.

ديالى