بطولة السلام بالملاكمة العربية تنطلق في قابس

قفّازات حمود تسقط منافسه التونسي بالضربة الفنية القاضية

تونس – ابراهيم محمد شريف

في ثاني مشاركة عراقية في البطولات التي ينظمها الاتحاد الدولي للملاكمة العربية عقب مشاركته باول بطولة في الاردن في اذار مارس 2017 الماضي شارك العراق في منافسات بطولة السلام العالمية للملاكمة العربية التي جرت وقائعها في ولاية قابس بجمهورية تونس الشقيقة ومثله البطل نهاد حسن حمود بوزن 80 كيلو غرام .

وتمكن بطل العراق الملاكم نهاد حمود ان يتفوق بجدارة واستحقاق على منافس التونسي الملاكم ناصر الخميري بالضربة الفنية القاضية في الجولة الاولى من اللقاء المثير لامتلاكه الخبرة والقدرة والامكانيات البدنية والذهنية والفنية العالية التي امتعت الجمهور فوق مدرجات الصالة المغطاة في مدينة قابس التونسية .

حضور متميز

هذا وقد اختتمت في ولاية قابس التونسية بطولة السلام العالمية للملاكمة العربية ، التي نظمها الاتحاد الدولي للملاكمة العربية برئاسة الدكتور الهادي السديري الوزير المفوض للشباب والرياضة وبرعاية والي قابس الاستاذ منجي ثابر وباشراف جمعية نجوم الرياضة بقابس والرابطة التونسية للملاكمة العربية وبدعم مباشر من رجل الاعمال التونسي محمد العياشي العجرودي .

شارك في البطولة 21 لاعباً بينهم ستة 16 لاعباً من الدول العربية من تونس ، مصر ، السعودية ، العراق ، فلسطين ، ليبيا ، وخمسة لاعبين من دول أجنبية مختلفة من روسيا ، بلجيكا ، انجلترا ، اليونان ، وبحضور كبير من الجمهور التونسي الذي استمتع بالنزالات وشجع الجميع لاجل انجاح البطولة .

تمثيل عراقي مشرف

كما حضر فعاليات البطولة شخصيات دبلوماسية ورياضية واكاديمية واعلامية ومنهم الدكتور حسن علي كريم – مستشار وزير الشباب والرياضة العراقي لشؤون الرياضة والسيد أحمد إبراهيم منير – المستشارالأمني لمحافظة بغداد والاعلامي العراقي إبراهيم محمد شريف مبعوث الإتحاد الدولي للملاكمة العربية والمدرب العراقي جميل شايب الركابي واللواء عماد فؤاد محروس عضو مجلس النواب المصري عضو مجلس التعاون المصري الايطالي والسيد محمد ادريس عضو البرلمان التونسي والسيد فرحات بالزاوية المندوب الجهوي بقابس ممثلا عن وزارة شؤون الشباب والرياضة التونسية والسيدة ايمان كريم ممثلة السيد محمد العياشي العجرودي راعي البطولة والسيد فتحي ذكري رئيس الجامعة التونسية للكيك بوكسنك والسيد محمد اصيل المصمودي رئيس الرابطة التونسية للملاكمة العربية والسيد انيس قسيس نائب رئيس الرابطة والسيدة رضا محمود فرغلي مؤسس ورئيس الاتحاد المصري للبيسبول والسوفتبول ( تحت التاسيس ) مندوبة وكالة انباء الاهرام الدولية والسيد وليد العربي أمين عام مؤسسة المنجزين العرب والمغربي السيد سعيد اوباها عضو المرصد الدولي للإعلام وحقوق الإنسان والوفد الاعلامي المصري والعربي .

وفي مستهل البطولة عزف السلام الجمهوري لتونس ثم القى السيد منجي ثامر والي مدينة قابس التونسية كلمة الافتتاح مرحبا بجميع الوفود المشاركة في هذه التظاهرة العالمية على أرض تونس الحبيبة .

كما القيت كلمات من قبل الضيوف معبرين عن عظيم اعتزازهم وتقديرهم العاليين لمؤسس ورئيس الاتحاد الدولي للملاكمة العربية الوزير المفوض الدكتور الهادي السديري لدوره الرائد في تنظيم هذه البطولة المتميزة كذلك التحية والتقدير لوالي قابس الاستاذ منجي ثامر ولكل اعضاء اللجنة المنظمة للبطولة ولراعي البطولة السيد محمد العياشي العجرودي والوفود العربية والاجنبية المشاركة من اداريين واعلاميين ومدربين ولاعبين ورجال الشرطة ومكونات المجتمع المدني في قابس لانجاح هذا الكرنفال الجميل

بطلات وابطال لهم مستقبل واعد

وشملت فعاليات البطولة ( 11 ) نزالا في أوزان مختلفة افرزت قدرات وامكانيات متميزة من كافة الجوانب البدنية والفنية وامتعت الجمهور الذي حضر فعاليات البطولة الذي قدر ب ( 5000 ) متابع وفيما يلي نتائج النزالات :

في منافسات الأشبال فاز اللاعب محمد عمر هدياوي من تونس على اللاعب محمد زكريا السديري تونس .

في وزن 60 كيلو رجال فاز اللاعب حسام خمايسه من فلسطين على اللاعب ايميل فاسليف من روسيا ، تحت إشراف الكابتن سمير عثامنه من فلسطينفي منافسات في منافسات وزن 60 كيلو سيدات فازت اللاعبة ندى السلامي من تونس على اللاعبة ديليرتس ناتالي من بلجيكا ، تحت إشراف الكابتن مهدي الرفيق من تونس

في وزن 62 كيلو فاز اللاعب حسين فرحاني من تونس على اللاعب رضا أمين من بلجيكا ، تحت إشراف الكابتن اشرف حداد من تونس

في منافسات وزن 80 كيلو فاز اللاعب نهاد حمود من العراق على اللاعب ناصر الخميري من تونس ، تحت إشراف الكابتن جميل شايب من العراق

في وزن 84 كيلو فاز اللاعب صدام برابره من تونس على منافسه خالد الجهني من السعودية .كما فاز ببطولة أفريقيا وزن 54 كيلو .. اللاعب سعد زروق من تونس على اللاعب سليم النويجي من ليبيا ، تحت إشراف الكابتن فريد النته من تونس .

وفاز ببطولة أفريقيا وزن 71 كيلو .. اللاعب عبد الرحمن محمد من مصر على اللاعب زكريا مادي من تونس ، تحت إشراف الكابتن محمد صبيح من مصروتغلب ببطولة العالم وزن 75 كيلو .. البطل العالمي أيوب غرايدية من تونس على اللاعب رايدر جوردان من انجلترا في لقاء مثير للغاية .

وفي ختام البطولة وزعت الهدايا والاحزمة والشهادات التقديرية والدروع التذكارية للضيوف الكرام وللبطلات والابطال ومدربيهم ولوسائل الاعلام المشاركة في اضاءة فعاليات البطولة التي استمرت زهاء الخمس ساعات سبقها حفل استقبال للضيوف في ديوان ولاية قابس وفعاليات فنية من الفلكلور والثقافة التونسية .