الصحافة الباريسية تنقلب على نيمار بعد طرده في الكلاسيكو

سان جيرمان يمزّق شباك نيس ولشبونة تنجو من كمين ريو

{ مدن – وكالات: تلاعب باريس سان جيرمان، بضيفه نيس، وهزمه بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اول امس الجمعة، على ملعب حديقة الأمراء، في إطار الجولة الـ 11 من الدوري الفرنسي. سجل إدينسون كافاني، الهدفين الأول والثاني في الدقيقتين 3 و31، وأضاف دانتي مدافع نيس، الهدف الثالث بالخطأ في مرماه في الدقيقة 52 . ورفع سان جيرمان، رصيده إلى 29 نقطة في الصدارة، أما نيس تجمد رصيده عند 10 نقاط في المركز الرابع عشر. ولم يمر سوى 3 دقائق فقط على بداية المباراة، حتى لعب دي ماريا ركلة حرة، قابلها كافاني برأسه في الشباك، ليتقدم أصحاب الأرض بهدف مبكر، أراح الأعصاب ونقل الارتباك إلى الضيوف. سيطر الفريق الباريسي على المباراة تمامًا، ووصل إلى مرمى منافسه بكل سهولة، رغم اللعب بـ 5 مدافعين، وأضاع دي ماريا ومبابي وكافاني أكثر من فرصة. ولعب دي ماريا، كرة عرضية بذكاء لتصل إلى كافاني، الذي راوغ الحارس وسدد بسهولة في الشباك الخالية في الدقيقة 31، معلنًا الهدف الثاني لسان جيرمان. ومع بداية الشوط الثاني، واصل كافاني تألقه عندما استقبل كرة عرضية من يوري بيرشيتش، مهدها برأسه إلى زميليه دي ماريا وألفيس، إلا أن المدافع البرازيلي دانتي أكملها بالخطأ في مرماه. انهار فريق نيس تمامًا وبدا بلا أي حيلة فنية أو بدنية، ولم يكن لبالوتيلي وشنايدر ونامبليس ميندي ولوسامبا أي بصمة، كذلك البدلاء الثلاثة أدريان تاميزيه والحسن بليا وآلان سان ماكسمين، واستسلم الفريق تمامًا للخسارة دون أي رد فعل. على الجهة الأخرى، أضاع مبابي أكثر من فرصة خطيرة لإضافة الهدف الرابع، واستغل المدرب أوناي إيمري، سهولة اللقاء لإراحة لاعبيه ومنح الفرصة لآخرين. وكاد لو سيلسو، أن يسجل الهدف الرابع من انفراد تام، إلا أنه سدد الكرة ضعيفة في يد والتر بينتيز حارس مرمى نيس، بينما أنقذ ألفونس أريولا مرماه، من تسديدة الحسن بلي.

الصحافة الباريسية

وتكشف تفاصيل التقارير الإعلامية في الصحافة الفرنسية خاصة الباريسية منها عن انقلاب في موقفها تجاه البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم نادي باريس سان جيرمان، بعدما شنت عليه حملة قاسية مطالبة الإدارة الباريسية بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بإحتواء مزاجية ابن السامبا. وكان نيمار قد وجد إشادة ومديحًا واسعين من قبل وسائل الإعلام الفرنسية، مرشحة إياه ليكون خليفة البرتغالي رونالدو والأرجنتيني ميسي في منصة الكرة الذهبية عقب انضمامه إلى النادي الباريسي في شهر اغسطس المنصرم. وكان نيمار قد وجد تعاطفًا جماهيراً وإعلامياً واسعاً في اعقاب حادثة ركلة الجزاء التي وقعت بينه وبين زميله الأوروغوياني ادينسون كافاني خلال المواجهة التي جمعت باريس سان جرمان بضيفه نادي اولمبيك ليون، قبل ان تنقلب عليه الصحافة الباريسية في أعقاب طرده من مباراة الكلاسيكو ضد الغريم اولمبيك مرسيليا الاحد المنصرم تاركا فريقه متأخراً في نتيجة اللقاء. و تصدرت صحيفة لو باريزيان المقربة من البيت الباريسي، مشهد الانقلاب الإعلامي الفرنسي على نيمار، بعدما نشرت تقريراً استعرضت من خلاله الهفوات التي وقع فيها اللاعب داخل أرضية الملعب و خارجه، والتي تفرض على الإدارة ومدرب الفريق الإسباني أوناي إيمري احتواء تصرفاته لتفادي خروجه عن النص. و انتقدت الصحيفة الباريسية المردود الفني الذي قدمه نيمار خلال المباريات الثلاث الأخيرة ضد ناديي ديجون ومرسيليا في الدوري الفرنسي، ونادي أندرلخت في دوري أبطال أوربا، حيث كان بعيداً عن زملائه واحتاج إلى الاندماج معهم في مجريات اللقاء، مستشهدة بمبالغة اللاعب في الاحتفاظ بالكرة بين قدميه، متجاهلاً زملاءه ومهملاً دوره كممرر حاسم. واعابت الصحيفة على نيمار محاولة تأديته دور ليونيل ميسي في برشلونة، رغم ان ذلك يحتاج الى وقت اطول وجهد أكبر حتى يصل الى مستوى الأرجنتيني، كما اتهمت المهاجم البرازيلي بعدم قيامه بالواجبات الدفاعية خلال المباريات لإفساح الفرصة لزملائه المدافعين بالتواجد في مواقع جيدة من خلال تعطيل هجمات المنافسين. وطالبت الصحيفة من المدرب إيمري بضرورة تحمل مسؤوليته في هذا الجانب، واجبار نيمار على القيام بكافة واجباته كلاعب ضمن صفوف الفريق، كما طالبت من اللاعب بضرورة السيطرة على اعصابه تجاه قرارات الحكام أمام المنافسين لتفادي البطاقات الصفراء والحمراء، خاصة ان مسيرة اللاعب البرازيلي تضمنت حصوله على عدد كبير من البطاقات الصفراء التي اشهرت ضده خلال مشواره مع ناديي سانتوس البرازيلي وبرشلونة الإسباني. اما خارج الملعب، فإن الصحيفة الباريسية انتقدت بشدة تصرفات المهاجم البرازيلي وإصراره على الظهور بشكل مختلف عن زملائه، ومثال ذلك ما جرى خلال موقعة الكلاسيكو عندما غادرت بعثة الفريق الباريسي إلى مدينة مرسيليا، وجميع لاعبي الفريق يحملون حقائب زرقاء اللون، باستثناء نيمار الذي كان يحمل حقيبة تحمل لونًا آخر، كما ان المهاجم البرازيلي تأخر على زملائه في الدخول لملعب فيلودروم، ويضاف إلى هذا ان اللاعب يحظى بمعاملة تفضيلية وخاصة من الجهاز الفني والطاقم الطبي خلال الحصص التدريبية، إذ ان زملاءه يتلقون تعليمات بتفادي الاحتكاك البدني العنيف معه لتفادي إصابته. وبرأي الصحيفة، فإن إدارة النادي ومدرب الفريق والمدير الرياضي مطالبون في المرحلة الحالية بالعمل على موضوع نيمار لتفادي حدوث أي إنفجار محتمل في غرف ملابس حديقة الأمراء في ظل توقعات باستمرار النجم البرازيلي في التصرف بمزاجية في حال لم تتخذ ضده الإجراءات الرادعة. وطرحت لو باريزيان على موقعها الإلكتروني استفتاء لجماهير النادي حول مدى رضاها عن الأداء الفني الذي قدمه نيمار حتى الآن، في مباريات باريس سان جيرمان، حيث كشف إستطلاع الرأي على ان اكثر من نصف الجماهير الباريسية والبالغ نسبتهم 51%، غير راضين عن الأداء المقدم من المهاجم البرازيلي بالنظر إلى الآمال التي علقت عليه، بعدما تعاقدات معه إدارة النادي مقابل 222 مليون يورو.

كمين ريو آفي

على صعيد احر ارتقى سبورتينج لشبونة، لصدارة الدوري البرتغالي، بعدما حقق فوزا بشق الأنفس، أمام مضيفه ريو آفي، بهدف نظيف، في اللقاء الذي أقيم مساء اول امس الجمعة، ضمن الجولة العاشرة من المسابقة. وعلى ملعب (دوس أركوس)، انتظر الضيوف حتى قبل النهاية بـ 5 دقائق، قبل أن يقتنصوا نقاط المباراة، بهدف ثمين حمل توقيع المهاجم باس دوست. وبهذا الفوز الغالي، ينقض أسود لشبونة على الصدارة مؤقتا، بعدما بات رصيدهم 26 نقطة، في انتظار نتيجة مباراة بورتو (25 نقطة) في المقابل، ظل رصيد ريو آفي عند 14 نقطة في المركز السادس، في انتظــــــــار انتهاء جميع مواجهات الجولة.