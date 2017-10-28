4 مواجهات ساخنة في ربع نهائي كأس الرابطة

ضربة كين ومصير فينغر يتصدّران واجهة العناوين الإنكليزية

{ لندن – وكالات: تناولت الصحف الإنكليزية الصادرة اول امس الجمعة، غياب هاري كين عن مباراة فريقه توتنهام أمام مانشستر يونايتد بالجولة العاشرة من الدوري الإنكليزي لكرة القدم، بداعي الإصابة. كما أبرزت الصحف، تعليقات مدرب أرسنال آرسين فينجر التي أشار فيها إلى أنَّه غير متأكد من مستقبله مع الفريق اللندني، بالإضافة إلى انتظار أنشيلوتي، فرصة خلافة كونتي في تدريب تشيلسي. وجاء أبرز العناوين على النحو التالي:

ديلي إكسبرس

صحيفة ديلي اكسبرس ركّزت على إمكانية غياب هاري كين عن موقعة توتنهام أمام مانشستر يونايتد، مشيرة إلى أنَّ المهاجم يُسابق الزمن من أجل المشاركة في المباراة، بعنوان ضربة كين لموقعة يونايتد. لكن العنوان الأبرز، كان بشأن أرسنال، وقالت الصحيفة احكموا عليه في مايو.. آرسين، في إشارة إلى تصريحات مدرب أرسنال، التي دعا فيها الإعلام لتقييم مسيرته مع الفريق بنهاية الموسم.

وتحت عنوان ضرية كين القاضية، ذكرت ديلي ستار أن عدم مشاركة المهاجم في موقعة مانشستر يونايتد أزمة لتوتنهام. وركّزت على قرعة ربع نهائي كأس الرابطة، التي أسفرت عن 4 مواجهات تجمع تشيلسي مع بورنموث، وأرسنال مع وست هام، وليستر سيتي مع مانشستر سيتي، وبريستول سيتي مع مانشستر يونايتد. وأضافت أنَّ البطولة تواصل إثارة الجدل بسبب طريقة إجراء القرعة، بعدما انتظر المتابعون طويلاً على تويتر لمشاهدة القرعة مباشرة، إلا أنَّهم اصطدموا بقيام المسؤولين عنها بنشر فيديو مسجَّل لأحداثها. العنوان الأبرز بالصحيفة، كان لبطل العالم للملاكمة بالوزن الثقيل أنتوني جوشوا، الذي أكَّد وكيل أعماله إيدي هيرن، أنَّ موكله هو الرياضي وقم واحد في بريطانيا؛ بسبب زيادة شعبيته خصوصًا عند النساء، قبل مواجهته المقبلة، أمام كارلوس تاكام، في كارديف.

ذا صن

من ناحيتها، خرجت ذا صن، بعنوان صخب الجانزر السنوي، في إشارة إلى تصريحات أحد ملاك أرسنال إيفان جازيديس التي أكد فيها بعد نشر التقرير السنوي، أنَّ الفريق اللندني، هو الأكثر استقرارًا في تحقيق النتائج الجيدة، وهو الأمر الذي تسبب في غضب عارم لدى أنصار الفريق. وألمحت الصحيفة، إلى أنَّ الإيطالي كارلو أنشيلوتي، ينتظر إمكانية عودته إلى تدريب تشيلسي، خلفًا لمواطنه أنطونيو كونتي، الذي يخوض معارك مع إدارة النادي.

ميرور

وفضّلت صحيفة ميرور التركيز على مستقبل آرسين فينجر مع أرسنال، ونقلت تصريحاته التي أكَّد فيها إمكانية رحيله الصيف المقبل، رغم أنَّه وقع قبل أشهر، عقدًا جديدًا يمتد لعامين. ولم تنس الصحيفة، إنجاز منتخب الناشئين تحت 17 عامًا بالوصول لنهائي مونديال الهند، ونقلت عن المدافع الدولي السابق سول كامبل قوله: حافظوا على حكمتكم وستنالون الجائزة الكبرى، قبل المباراة النهائية.