طائرة مصر تبلغ نهائي أفريقيا

{ القاهرة – وكالات: تأهل منتخب مصر للكرة الطائرة، إلى نهائي بطولة أمم أفريقيا، وذلك بعد فوزه بـ 3 أشواط نظيفة على الكاميرون، اول امس الجمعة، بواقع 26-24، و25-22، و25-23 . وبذلك، ينافس منتخب مصر على اللقب القاري، اليوم الأحد، أمام تونس، التي أزاحت الجزائر في نصف النهائي. وبوصولهما للدور النهائي، ضمن منتخبا مصر وتونس، التأهل إلى مونديال 2018، الذي سيقام في بلغاريا وإيطاليا من 10 وحتى 30 سبتمبر/أيلول المقبل. أما ورقة العبور الثالثة، ستكون من نصيب المنتخب، الذي سيفوز في المباراة الترتيبية، التي ستجرى بين الجزائر والكاميرون.