تسرّب الاطفال من المدارس

كثرة في الآونة الاخيرة تسرب الاطفال من المدارس وانتشارهم في الشوارع وحرمانهم من حق الطفولة والتعليم وتدمير حياتهم وظهور جيل متشرد وغير متعلم .

ماهي اسباب التي تؤدي الى تسرب الاطفال من المدارس؟ هل هو بسبب الوضع الاقتصادي او بسبب اهمال الوالدين عن متابعة اطفالهم؟

تعاني اغلب المجتمعات العربية هذه الظاهرة التي تهدد مستقبلها وهذا سيؤثر سلباً على الاطفال لانهم سيعيشون في مجتمع يوجد فيه فئتين من البشر فئة متعلمة واخرى أمية وهذا سوف يسبب لهم العديد المشاكل في المستقبل لاختلاف وجهات النظر بين الفئة المتعلمة والفئة الامية .

من اسباب تسرب الاطفال من المدرسة اولاً عدم اهتمام الاسرة وعدم توعية الاطفال تجاه العلم وحثهم على الدراسة

ثانياً المشاكل العائلية وتأثيرها الكبير على نفسية الطفل حيث يتشتت فكره ويقل مستواه في الدراسة ثالثاً الفقر حيث تعاني اغلب العوائل العراقية من الفقر وعدم مقدرت الطالب على شراء مستلزمات الدراسة فيجبر الطالب على ان يترك الدراسة ويلجأ للعمل .

لا بد من ايجاد العلاج لمشكلة تسرب الاطفال التي تهدد الجيل القادم

اولاً توفير الاجواء المناسبة للدراسة والتعاون بين الاسرة والمـــدرسة حول وضع الطالب.

ثانياً على الدولة مساعدة الطلاب وتوفير لهم مستلزمات الدراسة وتشجيعهم من خلال المكافآت والمنح الدراسية

ثالثاً وضع قانون صارم للتقليل من تسرب الاطفال من المدارس .

رهام علي