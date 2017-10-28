حية ودرج – ظافر قاسم آل نوفة

مضت عقودي الأربعة وانأ متسمر إمام رقعة ( حية ودرج) تلك اللعبة التي تعتمد على مكعبات الحظ (الزار) وتبدأ من الرقم واحد وتنتهي بالرقم مئة وبين هذا الرقم وذاك موزعة سلالم وأفاع متنوعة وموزعة على معظم الأرقام .

ارمي بزاري وأسير بخطوات حذرة وتغمرني السعادة عندما يتوقف عداد أصابعي إلى بداية (بايات) السلم وأتسلقه وان كان لمسافة قليلة ، وسرعان ما تفترسني أنياب الأفعى الكبيرة وتعود بي إلى ابعد ما كنت عليه .

استجمعت قواي مصحوبة بتوسلاتي وأمنياتي إن يوصلاني إلى الرقم مئة وبعد افتراس من أفعى وتسلق سلم هنا وهناك شارفت على النهاية ورميت الزار وأصبح كالمصرع وكادت تتوقف نبضات قلبي قبل تربعه على رقعة (الحية والدرج) ولكن نقاطه السوداء لم تؤهلني إلى الرقم (100) بل توقفت على الرقم (98) وعاد بي إلى منتصف اللعبة تقريبا .

حاولت اللعب مرة أخرى عندما حان دوري ولكن طريقي لم يكن معبدا بالورد (السلالم) ولم يصادفني في ظلمات ليلي إلا الأفاعي واحدة تلدغني وأخرى تفترسني وترمي بي بعيدا عن أمنياتي وأبصرت بعد جهد كبير إني مازلت أراوح في مربعي الأول الذي انطلقت منه ، ومنافسي وصل إلى الرقم (100) الذي كان مرسوما عليه صورة قصرا كبيرا نطلق على من يصل إليه لقب (حجي)

لا اعلم هل اترك هذه اللعبة التي لم يحالفني الحظ فيها واحمل حقائبي على كتفي المائل وابحث عن لعبة حظ أخرى في مكان أخر وعلى قول أهلنا (تغير عتبة) لعل الحظ يحالفني..