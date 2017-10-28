لاتكسروا قلماً ولا تقطعوا لساناً – لؤي الشقاقي

شهدت الصحافة والاعلام العراقي في اعوام ولاية العبادي احتراما الحريات والتعبير والنقد ومناخ من الديمقراطية والانفتاح حتى صار انتقاد رئيس الوزراء لايسبب مشاكل او خوفا او يدفع من ينتقد او يهجو ويذم وزيرا او مسؤولا في مقال او رأي او منشور على وسائل التواصل للقلق او الحذر من التعرض لاعتقال او اعتداء, وكان للعبادي مواقف ايجابية من الخروقات والاعتداءات على الاعلام والصحافة والناشطين المدنيين , واصبحت هذه المواقف وهذه المساحة من الحرية والديمقراطية واحترام الانتقاد والتصويب الذي تمتع به محل تقدير واحترام الجميع على العكس ممن سبقه .

ولكن قبل ايام فوجئنا بخبر اعتقال الكاتب والمحلل السياسي سمير عبيد خصوصاً وان العبادي اكد غير مرة احترامه للصحافة والاعلام وحتى النقد الشخصي له”اعتقد ان هذا الاجراء قصد به ضرب العبادي واظهاره بمظهر المتشفي المنتقم من خصومه ولا اعتقد انه بهذه الروحية” واذا لم يكن لرئيس الوزراء اي علاقة بما حصل للزميل سمير فعليه ان يسعى في سبيل اطلاق سراحه والافراج عنه وهو مسؤول عن سلامته وكل العراقيين وبذلك يضيف نصراً جديداً الى النصر الحالي , واذا كان السبب مابين رئيس الوزراء وعبيد من خلافات فلا اظن انها ترتقي لمستوى الاعتقال او الاحتجاز واتمنى من العبادي ان يعلو ويتسامى فوق كل خلاف ولايقدم على عمل يعكر به صفو انجازه ونصره المتحقق “لاتكدروا النصر بقتل رأي وقطع لسان ولا تنهى عن فعل وتأتِ بمثله” تناهى الينا انه احيل الى المحاكم بتهمة تضليل الرأي العام واشاعة الاباطيل وهذا مخالف لنصوص الدستور في مجال احترام الحريات.. اقول لمن اقدم على ذلك ايآ كان لاتعيدونا الى الوراء ولا تسكتوا لسان الناس ولاتكسروا الاقلام فالصحفي رأي من لا لسان له وقلم من لايد له, في هذا السياق استشهد بحادثة من العهد الملكي بطلها الباشا نوري السعيد.

روى محمود الجندي قال: كنت خارجا للتو من السجن في نهاية الاربعينات جراء اتهامي مع عدد من عمال المطابع بالانتماء للحزب الشيوعي حيث حكم علينا بالسجن ثلاث سنوات وكنت قد استأنفت عملي كمرتب للحروف في مطبعة تطبع جريدة يصدرها سعيد السامرائي وسليم طه التكريتي واسمها “الشباب” ومساء احد الايام وحينما كنت جالسا في احد مقاهي منطقة المهدية سمعت رجلا يروي حكايات عن معرفته بنوري السعيد ومن بين ماقاله ان نوري في شبابه كان صديقا حاشاكم للقرم بارية اي “الشواذ” وقد التقطت الجملة وبنيت عليها تعليقا صغيرا دفعته لسليم التكريتي الذي كان شديد الكره لنوري السعيد فدفعه للطبع وفي اليوم التالي لظهور الجريدة جاء رجال الشعبة الخاصة الى المطبعة وسالوا صاحبها عني فناداني وكنت بملابس العمل واصطحبني هؤلاء في سيارة جيب واذا بي امام دار نوري السعيد سلمني الجماعة الذين اصطحبوني الى شرطي الحراسة الذي ادخلني للمنزل وكانت رائحة سكرة الليلة الماضية تفوح مني وجاء نوري السعيد فنهضت للوقوف سالني :انت اسمك محمود الجندي؟ قلت له نعم ياسيدي

اجابني بالسؤآل كم عمرك؟ فقلت له عشرون عاما

اجابني ضاحكا: يعني انت ماجنت جاي للدنيا من اني جنت مصادق القرم بارية شلون كتبتها لعد؟

قلت له لقد سمعتها من شخص في مقهى بالمهدية

فضحك وقال لي: لازم جنت شارب عرك قجغ وكتبت مقالتك؟

حاولت ان اعتذر له فمد يده في جيبه واعطاني ربع دينار وقال لي: ابني اشرب عرك مستكي احسن ترة القجغ يخليك تشحط بعيد ، ونادى الشرطي وقال له :هاك هاي درهم ركبه بالعربانة يروح لشغلة .

فهل ستكونوا خلفا لأولئك السلف ؟