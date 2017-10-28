اللعب مع الصغار – شامل حمدالله

افرزت كل من العملية السياسية والازمة الاخيرة، قليلا من الاسماء تستحق الاحترام وكثيرا من اسماء تستحق التجاهل والاهانة.

وبدء، اين كانت وجوه اليوم ايام صدام؟

الوجوه التي تطلق الشتائم وتهدد وتريد لنيران الحرب الاتساع والحرائق ان تزداد، هي وجوه الى صيف 2003 واحد من ثلاثة، معارض حقيقي حافظ على شرفه، معارض اسكرته السلطة لما وصل لها فقام يخربط ويزداد كذبا وثراء، ورجال ونسوة من الداخل ركبوا كل امواج التناقضات فتنقلوا بين الكيانات وحجزوا مقاعد في الازمات، لانه وفي عرفهم فأن الازمة خير مركب للبقاء، حيث الامتيازات المالية ومسح الوجه بتراب حذاء القوي.

خلال الازمة الاخيرة واقليميا نجحت ايران بتجنيد من هي صاحبة فضل عليهم بان ينفذوا لها جدارها الامني، نجحت ايران الداخلية وخسر المنفذون الاحترام الموهوم، وكذلك تركيا، لكن المفارقة ان تصريحات عراقيين بالحرص على مصالح تركيا وايران فاقت تصريحات العاصمتين، فذهب مثل ملكي اكثر من الملك ليصبح ايرانيا اكثر من الايرانيين وتركي اكثر من اتاتورك!

بودي ولو مرة ان تعرف ايران ان عراقيا تدخل في شأن من شؤونها ساعتذاك سنجد الشواء السياسي على اصوله وايضا لو غامر احدهم وقال لانقرة على عين اوردوغان حاجب، وقتها سيجن مغاوير اليوم الذين خذلوا عليا والحسن والحسين وزينب وسيعودون كما كانوا ويبقون يلطمون على الهريسة. هؤلاء هم صغار بلدنا السياسيون الناعبون المتدينون الكذابون الخائنون، وكلها صفات لعنها الله في كتبه.