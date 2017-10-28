مشروع نيوم – نغم التميمي

تابعنا جميعا وتابع العالم اجمع مشروع نيوم الضخم الذي أطلقه ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز والذي يتطلع لرؤية مستقبلية لعام 2030 بجعل المملكة العربية السعودية نموذج دولة عربية راقية على المستوى العالمي المشروع الذي يضم حدود ثلاث دول هي مصر والأردن اضافة الى المملكة العربية السعودية ، والذي سيضم بين جنباته التطور والرقي العالمي في المملكة وبجميع المجالات، وبرأس مال ضخم جدا.

ربما قد ينقل السعودية الى عالم اخر فرحنا وباركنا المملكة هذه الخطوة ونبارك لأية خطوة بناءة خطوة من شأنها ان تنقل العالم العربي الى عالم المنافسة في الشارع الأوربي هذه الخطوة التي بدأتها المملكة لم تأت من فراغ .

وإنما جاءت عقب وصـــــــــول الطاقات الشابة الى دفة الحكم العقلية الشابة الطموح تحمل افكارا وروئ من شانها ان تنقل البلاد الى عالم التطور والخيـــــــــال.

ولو وقفنا قليلا وأجرينا مقارنة سريعة بيننا وبين السعودية لوجدنا الأموال وروؤسها موجودة لدينا في العراق وربما بإمــــــــــــكاننا ان ندفع أضعاف ما دفعـــــــــــته المملكة الــــــــــعربية والمستثمرون ينتظرون رهن الإشارة والقاعدة والأرضية ،والطاقات، والايدي العاملة.

كذلك تتابع بشغف من يعطيها إشارة البدء غير ان ما ينقص العراق هو الوجوه الشابة التي تقف على دفة الحكم الوجوه المستهلكة هي ذات الوجوه التي تتسلم مقاليد السياسة والاقتصاد في البلد منذ عام 2003 والى يومنا هذا الأسماء هي ذاتها، والوجوه كذلك.

والنتائج العودة بالعراق الى عصور الجهل والفساد والفشل بات ضروريا وحتميا ان نولي الاهتمام للابداع والمبدعين ونغلق الأبواب امام الفساد والفاسدين وإلا سنبقى غرقى في نهر الافلاس.