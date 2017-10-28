إنتهاك حقوق الموتى – فائز جواد

بعد ان اختنقت مقبرة وادي السلام في محافظة النجف والتي تعد من اكبر المقابر في العراق والشرق الاوسط بالموتى ولم يجد ذووهم مترا واحدا لدفن موتاهم شرعت الحكومية المحلية في المحافظة ومنذ زمن النظام السابق بازالة عدد كثير من القبور القديمة وتم فتح شوارع ومداخل ومخارج جديدة للمقبرة الكبيرة جزءا من تطويرها واستقبال اكبر عدد من الموتى ويقينا يتذكر ابناء محافظة النجف الشارع الرابط بين ساحة ثورة العشرين مدخل المحافظة ومنطقة الميدان فيها حيث تم ازالة الاف المقابر بهدف تطوير الشارع الذي تقطعت اوصاله بسبب القبور.

ومازال اهالي النجف الاصليون يعزفون عن المرور بمركباتهم من الشارع المذكور احتراما للموتى الذين دفنوا في نفس الارض وتمت ازالة قبورهم ، نعم وبسبب مضاعفة اعداد المتوفين من غالبية محافظات العراق لاسباب شتى لااريد تفصيلها لان الموت واحد لو تعددت الاسباب .

فاختنقت المقبرة ولم يعد ذوو الموتى يجدون مترا واحدا لايداع موتاهم وبدأت التجاوزات على القبور والمقابر وصار الدفن فيها عشوائي حتى ان بعض اصحاب بيع وشراء العقارات استغل هذه الحالة وقاموا بشراء اراض ملاصقة للمقبرة وبيعها باسعار مضاعفة للراغبين بانشاء مقابر وقبور ، ويقينا وجد بعض التجار ان المسالة فيها ربح مالي وفير فتطورت الحالة الى انشاء مقبرة مشيدة وجاهزة لاستقبال الموتى ، افضل من حالة الدفن العشوائي والتجاوز على حقوق الميت والحي .

ولاتستغرب ان تزور قبرا لاحد افراد عائلتك ولم تجــــــــده بل تجد اسما وكنية لميت لاتــــــــعرفه بمكانه الامر الذي شكا منه العديد من الاهالي مطالـــــــــبين الحد من ظاهرة التجاوز على قـــــــــبور الموتى.

ماذكرني بهذا الحال اعلان تــــــــروج له قنوات تلفزيونية مصرية تعلن عن بيع وايجار قبور جاهزة وفي مناطق مثالية في مصـــــــر جهزت باحدث وسائل الراحة من التكييف والارضية المناسبة وطراز البناء الحديث .

ووجد تجار العقارات ربحا سريعا وذلك لاقبال المصريين على شرائها وضمان حقوق موتاهم بشرط ان لاتكون تلك المقابر سكنا للاحياء .

والسؤال هنا هل سيفكر اصحاب بيع العقارات عندنا بذات الخطوة المصرية ؟

للحد من التجاوز على حقوق الموتى بعد تجاوز وانتهاك حقوق الاحياء .!