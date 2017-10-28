سعودي في العراق – عبد الله القرني
لم يخطر في بالي ولو مرة واحدة بأني سأزور العراق وخصوصاً في هذه الحقبة الزمنية الأليمة التي مرت على العراق الحبيب .
وفجأة أنا في العراق ، أتجول في شوارعه ، وأشم هواءه العذب ، وألتقي بمن حرمنا الزمان والظروف لقياهم .
نعم عزيزي القارئ ، أرجوك أن تصدقني ، فهذه الحروف التي تقرؤها أكتبها لك من العراق .
لم يخطر ببالي أن أحصل على شرف أن أكون مع أول وفد سعودي يشارك في معرض بغداد الدولي بعد إنقطاع دام أكثر من سبعة وعشرين عاماً بين البلدين .
لقد كان شعوراً جميلاً عندما حطت الطائرة في مطار بغداد الدولي ، حيث تشكل قوس المياه على الطائرة السعودية احتفالاً بهبوطها كما هو معمول يه في البروتكلات العالمية .
استقبلنا العراقيون بالحفاوة والكرم العراقي الفريد ، استقبلنا العراقيون بالإبتسامة الفريدة وبالترحيب العراقي المميز . وكأن هناك شوقاً قديماً بين الشعبين ،فسرته هذه التراحيب والنظرات المتشوقة والابتسامات الصادقة التي تراها في عيون الشعب العراقي .
لقد زرت دولاً كثيرة حول العالم ، ولكن العراق كان بالنسبة لي أمر مختلف عن البقية .
لم نكن نعرف الشعب العراقي ولم نكن نتعامل معه ، ولكن بعد هذه المشاركة الأولى لنا في العراق ، وجدناه من أطيب الشعوب ومن أجملهما . بالرغم مامر به من الحرب والويل والدمار ، الا أن كل ذلك لم ينتزع ابتسامة العــــــــــراقيين ، وكأن العراقيين يتحدون هذا الشر في كل مرة حتى يهدمونه .
شكراً أيها الشعب الحبــــــــيب ، شكراً على كرم وحسن الضيافة ، ولعـــــــــلكم تبـــــــادلوننا الزيارة ونســــــــمع ونـــــــرى عراقياً في السعودية ، كما سمعتم ورأيتم سعودياً في العراق .