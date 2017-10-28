عبدالله الثاني وعباس يؤكدان العمل مع واشنطن لإحلال السلام

مصدر أمني مصري لـ (الزمان): لم تحدث خيانة في عملية الواحات

القاهرة – مصطفى عمارة

عمان – رند الهاشمي

اكد مصدر امنى مصري رفيع المستوى ان القوات البرية والجوية تقوم حاليا بعملية تمشيط واسعة فى الصحراء الغربيه بحثا عن الارهابيين الهاربين، ونفى المصدر ما تداولته بعض وسائل الاعلام من وجود خيانة داخل وزارة الداخلية وان هشام العشماوى المتهم الاول فى الضلوع فى تلك العملية تم فصله منذ مدة وهو الان موجود فى ليبيا . وكشف المصدر لـ (الزمان) امس ان (الداخلية تلقت معلومات خاطئة عن وجود 120 ارهابيا قادمين من ليبيا على راسهم هشام عشماوي فى تلك المنطقة مما دفع الاجهزة الامنية للتحرك سريعا للقبض عليهم وخلال تحركها تعرضت لكمين اوقع بها تلك الخسائر). فى السياق ذاته اكد الناطق الرسمى باسم الجيش الليبى العميد احمد المسماري ان التعاون بين الجيشين المصري والليبى مستمر حتى استئصال الارهاب واتهم العميد المسمارى قطر بالضلوع فى العمليات الارهابية من خلال تمويل الجماعات الارهابية بالمال والسلاح وان هناك تحالفاً الان بين داعش والقاعدة والاخوان لتنفيذ عمليات ارهابية داخل مصر عبر الحدود الليبية فيما اعرب الناطق الرسمى باسم الحكومة الليبية حاتم العريبي عن استعداد الاجهزة الامنية والاستخباراتية فى ليبيا للتعاون مع الحكومة المصرية فى مجال مكافحة الارهاب .

على صعيد اخر اكد العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس اهمية العمل مع الادارة الاميركية لايجاد آفاق للتقدم نحو حل النزاع مع اسرائيل، حسبما افاد بيان للديوان الملكي امس. واوضح المصدر ان (المباحثات في قصر الحسينية في عمان تطرقت إلى أهمية العمل مع الإدارة الأميركية وتكثيف الجهود لإيجاد آفاق سياسية حقيقة للتقدم نحو حل الصراع، وإحراز تقدم على أرض الواقع خلال الفترة القادمة، خصوصا في ضوء التزام الرئيس دونالد ترامب بالعمل على تحقيق السلام بين الجانبين).

تحذير اسرائيلي

واضاف ان (المباحثات الثنائية والموسعة التي حضرها كبار المسؤولين من الجانبين، تناولت اتفاق المصالحة الفلسطينية الذي تم التوصل إليه مؤخرا في القاهرة).

واشار الملك الى دعم الأردن الكامل لهذا الاتفاق، فيما كشف مصدر دبلوماسى رفيع المستوى لـ (الزمان) ان مصر حذرت اسرائيل من خلال القنوات الدبلوماسيه من المحاولات الرامية لاجهاض المصالحة الفلسطينية من خلال تصريحات المسئولين الاسرائيليين بضرورة نزع سلاح المقاومه او اعتراف الحكومه الفلسطينيه باسرائيل لان ذلك شان فلسطيني داخلي

في حين أكدت حماس الاحد ان زيارة وفدها الى طهران جاءت (رفضا) للشروط الاسرائيلية على اي حكومة وحدة فلسطينية تضم الحركة ان تقطع علاقاتها مع ايران. وبدأ وفد من حماس الجمعة زيارة الى طهران برئاسة نائب رئيس المكتب السياسي للحركة صالح العاروري للقاء مسؤولين ايرانيين.

وقالت الحركة في بيان ان العاوروي اكد ان (زيارته إلى طهران تأتي رفضا عمليا لشرط الكيان الصهيوني بقطع العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية). وتابع البيان انه أكد ايضا للمسؤولين الايرانيين ان (الحركة لن تتخلى مطلقا عن الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وعن المقاومة، وإن أي تفاهم ومصالحة لن يؤثرا على سلاح المقاومة ونهجها).

والتقى وفد حماس رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني وأمين سر مجلس الأمن القومي الأدميرال شمخاني، ومستشار قائد الثورة علي أكبر ولايتي بحسب البيان.

ونقل عن مستشار قائد الثورة الايرانية للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي قوله ان (ايران تريد أن تثبت للكيان الصهيوني أن العلاقات بين إيران والمقاومة الفلسطينية المتمثلة بحماس والجهاد الإسلامي علاقة إستراتيجية لن تنقطع مطلقا، بل إن دعم إيران للمقاومة سيزداد يومابعد يوم).

كما أكد البيان في عمان ان «اتفاق المصالحة يشكل خطوة مهمة في دفع مساعي تحريك عملية السلام، وإعادة إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة بين الفلسطينيين والإسرائيليين على أساس حل الدولتين).

قضية مركزية

وشدد الملك على أن (القضية الفلسطينية هي القضية المركزية وجوهر الصراع في المنطقة، وهي دوما على رأس أولويات السياسة الخارجية للمملكة).

واضاف البيان ان (المباحثات تناولت الأوضاع في القدس)، مؤكدا (استمرار الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة المقدسة، والدور التاريخي في حمايتها). وقال عباس للصحافة عقب اللقاء بحسب البيان (نحن والأردن حريصون على المصالحة الفلسطينية بلا أدنى شك، وحريصون على أن تنجح ضمن الإطار الذي ورد في الاتفاق وهو أن يكون هناك سلطة واحدة وقانون واحد ونظام واحد، وأن تتمكن حكومة الوفاق الوطني من ممارسة نشاطها وعملها كما تمارسه في الضفة الغربية).

ووقعت فتح وحركة حماس في 12 من الشهر الحالي في القاهرة اتفاق مصالحة بهدف انهاء عقد من الانقسام، مع مهلة شهرين لانهاء المشاكل المعقدة.