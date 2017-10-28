الإسكان يشرع بتفعيل الإستثمار في قطاع البلديات

مطار الناصرية يسّير رحلات دولية بالإرتباط مع بغداد

ذي قار – باسم الركابي

بغداد – تمارا عبد الرزاق

كشف النائب الأول لمحافظ ذي قار عادل الدخيلي عن تسيير رحلات دولية لمختلف بقاع العالم من مطار الناصرية الدولي بالارتباط مع مطار بغداد الدولي وبنظام (الترانزيت).

وقال الدخيلي في بيان تلقته (الزمان) أمس إن (رحلات دولية باتجاه بلدان الأردن والهند وتركيا وماليزيا ستنطلق من مطار الناصرية باتجاه مطار بغداد ومنه إلى تلك الدول كإجراء مؤقت لحين ان تنفذ في المستقبل القريب رحلات مباشرة من مطار الناصرية الدولي الى مختلف مطارات دول العالم بعد الانتهاء من اعمال التوسعة والتطوير التي تعمل عليها وزارة النقل بالتعاون مع الحكومة المحلية بالمحافظة).

واضاف (اسعار التذاكر ستكون ثابتة بالنسبة لتذكرة القطاع الداخلي والخارجي وأن الهدف من هذه الخطوة هو تسهيل حركة المسافرين في المحافظات الجنوبية وتقليل عامل الوقت في سفرهم) وثمن الدخيلي دور وزير النقل كاظم فنجان الحمامي واهتمامه البالغ بمطار الناصرية الدولي والعمل على جعله بمصاف المطارات العالمية والتعاون الكبير الذي يبديه بتفعيل رحلاته الداخلية والخارجية).

سياسة مائية

على صعيد اخر دعا الدخيلي المحافظات المجاورة إلى عدم التجاوز على حصة المحافظة المائية المخصصة من نهري الغراف والفرات مشددا على ضرورة قيام وزارة الموارد المائية إلى إشراك الحكومات المحلية في رسم السياسة المائية للمحافظات.

واضاف الدخيلي في بيان امس إن (المحافظات المجاورة الواقعة قبل ذي قار مستمرة بالتجاوز على حصة المحافظة المائية مما سبب خلق مشكلة كبيرة في شح المياه التي ضربت عدداً من الاقضية والنواحي ومناطق داخل مركز المدينة فضلاً على التأثير المباشر على حياة الانسان وملف الزراعة في عموم المحافظة).

وتابع أن (الحالة لا يمكن السكوت عنها وأن العديد من محطات الإسالة فيها توقف تام لضخ المياه مما ينذر بخطر كبير يهدد المحافظة في الأيام المقبلة) وطالب الدخيلي الوزارة (بوضع حد ل?ذه التجاوزات وضرورة اشراك الحكومة المحلية في رسم السياسة المائية والحفاظ على حصة ذي قار منها لأنها غير كافية لتنفيذ الخطة الزراعية بسبب التجاوزات الحاصلة على الحصة المائية المحددة للمحافظة من قبل المحافظات الواقعة قبلها”.

على صعيد اخر بحثت وزيرة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة اَن نافع اوسي خلال اجتماعً موسعً تفعيل الاستثمار في قطاع البلديات بحضور الوكيل الفني للوزارة ومديري الدوائر البلدية والبلديات التابعة للوزارة في المحافظات.

وقالت اوسي في بيان تلقته (الزمان) امس ان (المؤسسات البلدية في المحافظات هي عصب الوزارة وواجهتها كونها على اتصال مباشر مع المواطنين وهي المسؤولة عن الواقع الخدمي مما يتحتم عليها تقديم افضل الخدمات لهم).

خدمات تنظيف

مشيرة الى ان (الاجتماع تناول محاور عدة اهمها خدمات التنظيفات والحفاظ على المناطق الخضر والمشاريع الاستثمارية فضلا عن الاطلاع على سير العمل في الدوائر البلدية التابعة للوزارة في المحافظات) واضافت انه (تم الاستماع الى المشاكل والمعوقات التي تعوق سير العمل وتبادل الرؤى والمقترحات الرامية الى رفع مستوى الخدمات في الدوائر البلدية والعمل الجاد على انجاز مشاريع الوزارة كما تمت مناقشة موضع التنظيفات لوضع الحل المناسب له بالتنسيق مع الحكومات المحلية في المحافظات) واوضحت اوسي ان (وجهة نظر الوزارة لحل خدمات التنظيفات في المحافظات هو الخصخصة حيث تم التوجيه بأعداد الضوابط المناسبة لأقرارها في مجلس الوزراء).

مناطق خضر

وتابعت انه (تمت مناقشة الحفاظ على المناطق الخضر وعدم التجاوزعليها لأستعمالات اخرى كمكب للنفايات وقيام المؤسسات البلدية برفع الانقاض منها وتشجيرها بالتعاون مع وزارة الزراعة لتكون متنفساً ترفيهياً ومساحات خضر للمواطنين) واكدت اوسي (اهمية قيام المؤسسات البلدية بتحديد واعداد المشاريع الاستثمارية لقطع الاراضي التابعة لها لكل المحافظات لترشح كمشاريع استثمارية ترفيهية صناعية سكنية ومن اهم تلك المشاريع تدوير النفايات لتنفيذها من قبل شركات اجنبية متخصصة بعد اعداد الدراسات والكشوفات اللازمة للوصول الى مشروع استثماري كبير خاص بتدوير النفايات).

فيما اعلنت الوزارة عن تواصل العمل بمشروع انشاء محطة وقود الاحرار في محافظة واسط لصالح شركة توزيع المنتجات النفطية. وتابع البيان ان (الملاكات الفنية والهندسية في شركة سعد العامة احد تشكيلات الوزارة تواصل العمل في إنشاء محطة تعبئة وقود الاحرار الحكومية التي من المؤمل إنجازها في منتصف العام المقبل) مشيرا الى ان (كلفة المشروع بلغت اكثر من ملياري دينار وبنسبة انجاز 38 بالمئة) واوضح البيان ان (الملاكات الفنية والخدمية في مديرية بلدية محافظة الديوانية التابعة لمديرية البلديات العامة أحدى تشكيلات الوزارة تباشر أعمال تطوير وصيانة عدد من الشوارع الرئيسة والمهمة والمحورية في المحافظة) واضاف البيان انه (تمت المباشرة بأعمال أكساء وصيانة شارع 60 في مركز محافظة الديوانية بطول إجمالي 1700 امتار وبعرض 10 للممر الثاني في شارع حي الصدر الذي يعد أحد الشوارع الرئيسية المهمة والمحورية في المحافظة ضمن خطة البلدية المعدة للعام الجاري 2017) وتابع ان ( الأعمال شملت قلع طبقة الاسفلت القديمة وفرش الحصى الخابط ومعالجة التخسفات والروطان وثم الأكساء وأن هذا الشارع يخدم عدداً من الأحياء السكنية ويسهم في تسهيل حركة سير المركبات و تقليل الزخم المروري وأن العمل مستمر من اجل انجاز هذا الشارع الحيوي وفق المواصفات الفنية المطلوبة للنهوض بالواقع الخدمي والعمراني في المحافظة).