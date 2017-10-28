سيدتي الجميلة كلنا ضد القبح – احمد جبار غرب

وجهها بشوش تعلوه الابتسامة وضحكتها نغمة مستوحاة من موسيقى اوزيريس من تأريخ الفراعنة ورغم تلك السمات ، الرقة والعذوبة فأنها تخفي وراءهما ارادة صلبة وروحا مشاكسة وفي الحق لا تستكين انها احدى بنات مصر المتحررات والتي ساهمت مع قريناتها في جعل المرأة المصرية شامخة يحسب لها الف حساب انها الشاعرة والصحفية المثيرة للجدل فاطنة ناعوت لقد حاولت ان استبطن تلك الشخصية من خلال ملامحها ومواقفها من الوهج الذي يشع في وجهها ومن الاصرار والعناد في الدفاع عن مصر وعن شعب مصر وما اقوله ليس تزكية شخصية او تزلفا وانا الذي يمقت تلك الافعال المنبوذة قطعا لكني وجدت فيها الانسانة التي تمتلك قلبا كبيرا هو حصانتها وهو هويتها فمن لا يملك قلبا نابضا بحب الاخر لا يسمى انسانا، دينها الانسانية وأيمانها بالوطن يفوق كل الانتماءات الاجلة واللاحقة ,هي ناشطة ومدافعة عن حقوق المرأة اينما تكون دخلت في معارك ومساجلات كثيرة خرجت منها منتصرة لأنها تملك رايات الحق ومعها كل المحبين والمعجبين بشعرها وبآرائها فقد تعرضت لاتهامات شتى من قبل التيارات السلفية التي تريد ان تهيمن فكريا ونفسيا على المجتمع بكل تنوعاته وتحاول ان تكون وصية على الانسان بفكر منصوص ليس له وجود في حداثتنا وهذا الفكر الذي حول العالم الى بحر من دماء فهو اينما ينمو ويتعشعش في المجتمعات يصنع الموت والخراب وبأساليب بشعة تتعفف منها حتى الحيوانات ومع هذا فقد تفتق عقلهم الضحل عن اقامة دعوى قضائية من قبل محام لا يجيد كتابة اسم الجلالة لكن المأرب هو الدافع لتلك الاتهامات الفارغة وما هي التهمة يا ترى ؟شاعرتنا القديرة نشرت منشورا في صفحتها بالفيسبوك اكدت فيه ان ذبح الحيوان بطريقة تؤدي الى تعذيبه و غير صحيح ان تساق آلاف الضحايا لمجزرة خالية من الشفقة والرحمة وهي استندت الى نصوص مقدسة وأحاديث نبوية وهي التي حفظت القران وقد حرف قولها لأجل اثبات تهمة ملفقة تتعلق بازدراء الاديان وهي مادة دستورية يعاني منها المثقفون المصريون ويحاولون اسقاطها لأنها تستخدم لأجل اسقاط الاخر والفكر المتحرر ويلعب على وترها السلفيون والوهابيون الذين يبحثون عن قشة للانتقام من المثقف اينما كان لأنه هو الوحيد الذي يكشف عوراتهم وعندما صدر الامر القضائي كانت هي خارج مصر للمشاركة في احد الفعاليات الثقافية ولديها تكريم من تلك المؤسسة الكندية تثمينا لدورها في التعايش السلمي بين الاديان ولنشاطاتها الشعرية والصحفية ,غير انها وكلت عنها محاميا للدفاع عنها وهي متيقنة من براءتها وفعلا وبعد مساجلات وصدور احكام وتغييرها حكمت بـ3 اشهر مع وقف التنفيذ ,هذه الانسانة المسلمة والتي تدافع عن الاقباط في مصر بكل شجاعة لأنهم يتعرضون للاضطهاد من التيار السلفي والاخواني وقد حملت عبئا ثقيلا من قبح الكلام وتوافه الاعلام المضاد وبمختلف الاوصاف ضلت وفية لمبادئها وما تؤمن به وهي تؤمن الانسان مهما كان سواء مسلما او يهوديا او مسيحيا او من اتباع الفلسفات البوذية والكونفوشية والزرادشتية كلهم ينتمون للإنسانية وهي الجامع للبشرية عبر المشتركات وقد جاء في القران الكريم ( يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير)

ومن هذا المنطلق تكافح هذه الانسانة من اجل التعايش والسلام بين الشعوب لا تعنيها اي هوية انتمائية او جذور سوى الهوية الانسانية ولهذا انا احببتها بشخصيتها الانسانية بقلبها الكبير المتسامي عن كل الضغائن بروحها المرحة وتلقائيتها وعفويتها المحببة للنفوس والاهم من ذلك وعيها وثقافتها فقط اطلعت على كل الافكار المختلفة والمتناقضة وكيفت نظرتها في استبصار طريق التوحد الانساني الذي يرتقي فيه الانسان الى السمو والرفعة عن طريق الاكتشاف و الابداع والابتكار الخلاق واليوم ونحن نعيش اطر الحاضر المعاصر حيث عصر الدجيتال والحرية ورغم ان الظلم موجود في كل مكان لكن الاخيار في هذا العالم هم المنتصرون دائما ,افكار الحرية والسلام هي التي تعلو على فلقسه الحروب والدمار وما تمربه منطقتنا العربية من ارهاب نتج عن فهم خاطئ ومقصود لمعنى النصوص التي فسرت كونها هي الحقيقة وينبغي الايمان بها وتجمع خلفها زمر من الجهالة والظلاميون ارتكبوا ابشع الجرائم والمعاصي بحق الانسانية ان لنا ان نتخلص من هذا الفكر الرث الذي خلف مئات آلاف من الارامل والأيتام والمعوقين وباسم الله والدين والله والدين منهم براء وأخيرا ان النخب المثقفة والثقافة المتنورة مهما كانت أدلجتها اسلامية علمانية او ليبرالية هي السلاح الفعال للقضاء على الفكر الارهابي العفن وان ايامه باتت قريبة فقد ابلى ابناء الرافدين بلاء حسنا في اجتثاث هذا الارهاب وتكافح بقية الشعوب من اجل التخلص من هذا الداء اللعين الذي يعبث بحاضرنا ويحاول سرقت الوان حياتنا ويجعلها اكثر اسودادا لكن نور الحق وأهله له بالمرصاد