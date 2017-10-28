توفير 600 عجلة لنقل زوار الأربعينية عبر منفذ المنذرية

تربية ديالى تباشر ببناء خمس مدارس بدعم من منظمة دولية

ديالى ــ سلام عبد الشمري

اعلنت المديرية العامة لتربية محافظة ديالى مواصلة الكوادر الهندسية اشرافها على بناء خمس مدارس جديدة في قضائي بلدروز والمقدادية بدعم من منظمة (UNDB) الدولية .

وقال المدير العام لتربية ديالى جعفر معن الزركوشي لــ (الزمان) امس ان (هذه المدارس تم احالتها ضمن المشاريع الاستثمارية في وقت سابق وبعد بروز الازمة المالية تم التعاون مع المنظمة المذكورة لاستكمال العمل بها وانجازها ضمن المواصفات الحديثة) .

واضاف الزركوشي ، ان (ًالكوادر الهندسية تواصل اشرافها على هذه المشاريع بصورة مستمرة من اجل انجازها ضمن السقف الزمني المحدد خدمة لأبنائنا الطلبة والتلاميذ) .

بدوره أوضح مدير قسم الابنية المدرسية عبد الله محمد ، ان (المدارس التي يتم بناؤها حاليا هي مدرسة الموالح ، مدرسة ابن طفيل ، مدرسة البيادر ، مدرسة المبرد ، مدرسة الفراهيدي ، وهي موزعة واحدة في قضاء المقدادية واربعة على عموم نواحي وقرى قضاء بلدروز وبواقع 6 صفوف و 12 صف ، اضافة الى ملحق 4 صفوف، تم انجاز اثنان منها في الوقت الحاضر وهي كل من مدرسة الموالح ومدرسة الفراهيدي والمدارس الاخرى هي في طور الانجاز) . واكد محمد، ان (هذه المدارس ستساهم بصورة فعلية في القضاء على ازمة نقص الابنية المدرسية وتوفير الأجواء التربوية المناسبة للطلبة والتلاميذ) .

ومن جانب آخر اعلنت مدير دائرة الهجرة والمهجرين في محافظة ديالى ابتهال الدايني ، عن (شمول 500 عائلة عائدة لقرى شروين الدواليب ، الاقصى في ناحية المنصورية بقضاء الخالص بالمساعدات الانسانية) .

واضافت الدايني لــ (الزمان) ، ان (المساعدات الانسانية التي تم توزيعها ، تضمنت سلات غذائية ، من اجل تخفيف العبء عنهم نتيجة النزوح وما رافقها من بطالة وامور معيشية صعبة للغاية) . واكدت مدير هجرة ديالى ، ان (دائرتها مستمرة في توزيع المساعدات الانسانية على العوائل النازحة والعائدة من النزوح على ضوء ما يردهم من مساعدات انسانية من وزارة الهجرة والمهجرين العراقية).

نقل زوار

الي ذلك اعلنت محافظة ديالى ، عن توفيرها 600 عجلة لنقل زوار اربعينية الامام الحسين عليه السلام ، مشيرة الى انه تم الاتفاق على دخول 300 الف زائر ايراني .

وقال محافظ ديالى مثنى التميمي لــ (الزمان) امس انه (زار منفذ المنذرية الحدودي مع ايران ، حيث عقد فور وصوله الى المنفذ اجتماعا مع المسؤولين الايرانيين بحضور محافظ كرمنشاه هوشنك بازوند، فيما ضم الجانب العراقي عدد من اعضاء مجلس المحافظة وقائد شرطة ديالى ومدير النقل وقيادة الحشد الشعبي ومدير الاستخبارات في المحافظة وعددا من المستشارين ومدير جنسية ديالى وقائممقام قضاء خانقين وناقش الجانبان آلية تسهيل دخول الزوار الايرانيين الى الاراضي العراقية) .

واكد التميمي ، عن (توفير اكثر من 600 عجلة لنقل الزائرين بانسيابية تامة، فيما تم الاتفاق على دخول 300 الف زائر ايراني الى الاراضي العراقية عن طريق منفذ المنذرية الحدودي ، اضافة الى توفير اجواء امنية مناسبة خلال الزيارة الاربعينية بمشاركة قيادة عمليات دجلة وشرطة ديالى وافواج من الحشد الشعبي)