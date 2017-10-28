زوار الأربعينية .. أنقذوا أطفال السرطان – عبد اللطيف الموسوي

هي مجرد فكرة ذات طابع انساني طلب مني صديق نشرها في صفحتي على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) وارسالها الى أصدقائي في الماسنجر وبقية برامج التواصل وعندما اطلعت عليها استنسختها ووعدته بنشرها في عمود صحفي ايضاً لكي تأخذ مداها وعسى ان اسهم في تنفيذها او تنفيذ جزء منها.. سأنقل في ما يأتي نص ماوردني من الصديق عماد الدعمي مدير بلدية ناحية الشافعية في محافظة الديوانية: فكرة لأنقاذ اطفال السرطان..

لو تبرع كل زائــــــــر في الزيــارة الاربعينية عند الدخول لكربلاء بمــــبلغ 1000 دينار فقط فماذا يحصل؟ بحسب أحصائيات العام الماضي كان هناك دخول لكربلاء 17 مليون زائر في الزيارة الاربعينية يعني في حال تبرع كل زائر بـ1000 دينار فقط يصبح لدينا 17 مليار دينار و مستشفى الطفل يحتاج لمبلغ 500 مليون دينار شهريا يعني هذا المبلغ يسد حاجة مستشفى الطفل وعلاج اطفال السرطان لمدة 34 شهراً يعني اكثر من سنتين و نصف السنة مستشفى الطفل تنتعش وهذا لو دفع كل زائر 1000 دينار فقط . لماذا لانحقق هذا الحلم ماهو رأيك ؟؟؟؟ ).

اشير هنا الى ان الرسالة تتحدث عن مستشفى الطفل في البصرة حيث يعاني الاطفال من عدم توفر العلاج جراء غياب التخصيصات . ولكي اصور لكم مدى حماسة مرسل الرسالة للموضوع سأورد هنا نص ما كتبه لي في تقديمه للموضوع باللهجة العراقية الدارجة فعسى ان تحدث المناشدة الصدى المطلوب(خويه عدنا هيج فكرة إذا تحب اتساهم بيها بالتقدر عليه. مثلا إذا تقدر اتودي هاي الرسالة لأصدقائك اوتنشرها بيومياتك او بحسابك على مود توصل لكل شخص عنده إنسانية ويهمه أمر الإنسان بصورة عامة. إذا تريد ترسلها لاتتقيد بالاشخاص لأن والله اجتني من شخص ما اعرفه وماتربطني به اي علاقة.. اقرأ الرسالة وبكيفك حتى إذا مايهمك الموضوع عادي ).

والآن ماذا عساي ان اقول؟ اكتفي بالإشارة الى انني فضلت تأخير نشر الفكرة قليلاً لكي نقترب اكثر من ايام زيارة الاربعينية التي اتمنى ان تمر علينا بسلام وأمان من دون تعكير صفو أو اضطرابات امنية، داعياً الله العلي القدير ان يحفظ العراقيين اينمكا وجدوا واينما حلوا وان يحمي زائري كربلاء الحسين ويعيدهم الى منازلهم وديارهم آمنين سالمين.