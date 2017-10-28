الوطنية تأسف لأسلوب إختيار مجلس المفوضين وتطالب بتفعيل الرقابة القضائية

المؤتمر الوطني: الإنتخابات المقبلة تحمل مفاجآت كبيرة

بغداد – الزمان

اعرب ائتلاف الوطنية عن أسفه لاعتماد الأسلوب السابق في اختيار أعضاء مجلس مفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات المتمثل بإنتهاج المحاصصة الحزبية والطائفية.

مؤكداً أهمية تفعيل دور القضاة المراقبين الذين سيتم تكليفهم بالإشراف على العملية الانتخابية . وقال في بيان تلقته(الزمان) أمس انه (على الرغم من المناشدات والمطالبات الشعبية بضرورة مغادرة أسلوب المحاصصة الحزبية والطائفية واختيار مفوضية انتخابات مستقلة بعيدة عن هيمنة الأحزاب، يؤسفنا ما عمدت إليه بعض الكتل في مجلس النواب من اعتماد الأسلوب ذاته في اختيار أعضاء مجلس المفوضين)، موضحاً ان هذا الامر(سينعكس سلبا على مهنية واستقلالية العملية الانتخابية برمتها).

عملية اصلاحية

ولفت الى أن (الإصرار على النهج الذي أوصل البلد إلى ما هو عليه الآن هو خطوة إلى الوراء وطعنة في صميم العملية الإصلاحية التي كان ينتظرها أبناء شعبنا)، مضيفًا(اننا في ائتلاف الوطنية، برغم رفض كتل المحاصصة دعواتنا لاختيار قضاة للإشراف على العملية الانتخابية ضمانا لنزاهتها واستقلاليتها, نؤكد أهمية تفعيل دور القضاة المراقبين الذين سيتم تكليفهم بالإشراف على العملية الانتخابية وعدم تسويف هذا الامر أو اخضاعه لرغبات كتل بعينها).

مفاجآت كثيرة

في غضون ذلك، رجح الأمين العام لحزب المؤتمر الوطني العراقي آراس حبيب ان الانتخابات المقبلة ستحمل مفاجئات كثيرة، مؤكداً ان حزبه لن يعمل إلا مع من يؤمن بالدولة المدنية. ونقل بيان تلقته(الزمان) أمس عن حبيب قوله ان (الانتخابات القادمة ستحمل مفاجآت كثيرة لأن وعي الشارع وتأثير الجيل الشبابي الجديد سيكون هو الحاسم في صناديق الاقتراع)،

مبينا ان (من يفهم هذه الحقيقة سيحجز مقعده في المستقبل السياسي للعراق). وأضاف إنه (لو تم الالتزام بما أتفق عليه في إطار المؤتمر الوطني منذ البداية لتجنب العراق الكثير من الأزمات التي مر بها ووفرنا الكثير من الوقت المهدور والثروات الضائعة)، داعياً إلى (مغادرة أسلوب الارتجال وردات الفعل والأخذ بآليات التخطيط المتوسط والبعيد المدى). ولفت حبيب الى انه (على مدى مئة عام من مسيرة العراق الحديث لم يكن هناك مشاريع إستراتيجية واحدة ربطت مصالح أبناء العراق في ما بينهم ورسخت أقدام الجميع في هذا الوطن)، مؤكدا إن (حزب المؤتمر الوطني لن يقول الكلام السياسي التقليدي وهو ان أيدينا ممدودة للجميع، وإنما سيقول للجميع إننا نعمل فقط مع من يؤمن بالدولة المدنية للعراق).