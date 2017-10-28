إنطلاق أول رحلة قطار بين قم وكربلاء الأيام المقبلة

العتبة العلوية تناقش الإستعدادات لمناسبة الأربعينية

النجف – سعدون الجابري

بغداد – شيماء عادل

قرر مجلس محافظة النجف تعطيل الدوام الرسمي في دوائر المحافظة اسبوعا بمناسبة الزيارة الاربعينية. وقال بيان امس ان (المجلس حدد عطلة الزيارة من يوم الأحد المصادف الخامس من الشهر المقبل لغاية الحادي عشر من الشهر ذاته). واستنفرت محافظة بغداد نحو 120 الية مختلفة الاستخدامات لانجاح الخطة الخدمية الخاصة بالزيارة. وقال بيان امس ان (اجتماعا موسعا برئاسة المحافظ عطوان العطواني لوضع الخطة الخدمية الخاصة بالزيارة حيث تم الايعاز بأستنفار الجهود الالية والبشرية التابعة لمحافظة بغداد من اجل انجاح الخطة الخدمية)، واضاف ان (120 الية مختلفة الاستخدامات ستباشر بعملها لتقديم الخدمات للزوار وكذلك الحوضيات لنقل وتوزيع الماء الصالح للشرب بالاضافة الى مركبات الاسعاف للحالات الطارئة واليات اخرى مختلفة الاستخدام تدخل ضمن الحملات الخدمية المشتركة مع باقي الدوائر والمؤسسات الحكومية)، لافتا الانتباه الى ان (العطواني اوعز للدوائر البلدية في المناطق التي تقع ضمن حدود الطرق التي يسلكها الزائرون بتهيئة المسارات والطرق الخاصة بالزائرين السائرين على الاقدام وكذلك تهيئة الطرق الخاصة بالعجلات)، مؤكدا انه (تم اعداد خطة خاصة بعودة الزائرين) .

خطة طوارئ

من جهة اخرى وضعت دائرة صحة محافظة الديوانية خطة طوارئ صحية خاصة بالزيارة. وقال مدير صحة المحافظة عبد الكاظم عبد الزهرة في تصريح امس إن (الخطة تتضمن نشر 70 مفرزة طبية ثابتة على الطرق التي يسلكها الزائرون من مختلف مداخل المحافظة وبإشراف اطباء مع تجهيزها بالمستلزمات الطبية والعلاجية)،

مشيرا الى ان (الخطة تتضمن ايضاً نشر 70 عجلة اسعاف وفتح مراكز طوارئ متنقلة مع توفير ملاك طبي متخصص على طريق المسيرة المليونية). واعلن أمين ممثلية المواكب والهيئات الحسينية في المحافظة علي مهدي عن انهاء 1430 موكبا استعداداتها لتقديم الخدمات الى الزائرين المتوجهين سيراً على الاقدام نحو كربلاء. وقال مهدي في تصريح امس إن (هذه المواكب تنتشر على مداخل ومخارج المحافظة السبعة فيما تتوزع 700 منها في مركز المحافظة)، وأضاف ان (جميع المواكب نصبت سرادقها لتقديم ما يحتاجه الزائر من الطعام والشراب وأماكن الاستراحة). من جهة اخرى وزعت الملاكات في مديرية اتصالات محافظة بابل اجهزة الشبكة الوطنية اللاسلكي على طريق ياحسين والبالغة نحو 50 جهاز خدمة للزائرين. الى ذلك تستعد شركة توزيع المنتجات النفطية بتجهيز المواكب والهيئآت الحسينية في كربلاء بالمنتجات النفطية. وباشرت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية التابعة لوزارة النقل بتنفيذ خطتها الخدمية المخصصة لنقل الزوار . وقال الوزير كاظم فنجان الحمامي في بيان امس ان (الوزارة قامت باستحداث ثلاث محطات جديدة وهي كرمان ويزد وزاهدان بالاضافة الى مشهد وأصفهان وطهران خدمة لزائري العتبات الذين يتوجهون صوب كربلاء)، لافتا الى ان (الخطوط الجوية ستعمل على ستة محطات لنقل الزوار الإيرانيين المتوجهين الى العراق عبر مطارات بغداد والنجف وقد شملت الخطة مطار الناصرية الدولي).

وعلى صعيد اخر قال مساعد شؤون السفر بشركة سكك الحديد الايرانية مير حسن موسوي عن تسيير اوّل رحلة قطار غير مباشرة بين مدينتي قم وكربلاء خلال الايام المقبلة. وأوضح موسوي في تصريح امس ان (ركاب خط قطار قم – كربلاء سينقلون من محطة قم الى منطقة الشلامجة الحدودية ومن ثم يتم نقلهم عبر حافلات الى محطة محافظة البصرة لاستكمال الرحلة الى كربلاء).

الى ذلك قررت مديرية بلدية محافظة النجف تفعيل القرار المرقم133 لسنة 1996 والخاص بجباية والتعليمات الملحقة والذي يلزم شاغلي العقارات غير السكنية والباعة الجوالين في المواقع الموجودين فيها بتنظيف الشوارع التي تقع ضمنها تلك العقارات والمواقع اضافة الى قيامهم برفع ونقل النفايات والقمامة والمخلفات الناتجة عن اعمالهم واستعمالاتهم كافة او المفرزة او المنجمعة ضمنها وعلى نفقتهم الخاصة وذلك من خلال تكليف شركات او جمعيات او متعهدي تنظيف ويجري ذلك عن طريق البلدية المختصة وبأشرافها).

تطبيق قرار

وقال مدير البلدية وسام ساجت ناصر لـ(الزمان) امس أن (بلدية المحافظة هي الاولى في تطبيق هذا القرار استناداً الى كتاب المحافظة المرقم 8525 في 23 من تموز الماضي وبعد الاعلان عن المنافسة للشركات الخاصة بالتنظيف بموجب الكتاب المرقم 27287)، مشيراً الى ان (جباية اجور التنظيفات ستتم في المحاور الرئيسية للقسم البلدي الثالث ولمدة6 اشهر من تاريخ الموافقة على العمل وبأشراف مباشر من قبل البلدية على عمل الشركة وآلية جباية الاجور من شاغلي العقارات).

وتابع ان (تطبيق هذا القرار سيسهم في زيادة عدد العمال والآليات داخل الاحياء السكنية ويعزز الدور البلدي فيها وأعداد جرودات بالفعاليات التجارية للقسم البلدي الثاني والرابع لتطبيق القرار فيها كمرحلة ثانية)، واوضح ناصر ان (البلدية وضعت مجموعة من الشروط امام الشركات ومكاتب التنظيفات المتقدمة للمنافسة اهمها رفع كمية ثابتة من النفايات بشكل يومي ونقلها الى مواقع الطمر الصحي اضاقة الى تشغيل يد عاملة مغايرة للعامل البلدية) داعياً (أصحاب المحال والفعاليات التجارية الى دفع الرسوم الموضوعة من قبل وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة تجنباً للمسائلة القانونية)، وعلى صعيد متصل اقامت تنظيمات قيادة نخبة النجف في تيار الحكمة الوطني مبادرة عيادة الحكمة الخيرية في قضاء الكوفة منطقة الصوب الصغير بمشاركة عدد من الاطباء الاختصاصيين في المحافظة.وقال مسؤول النخبة خالد الجشعمي لـ (الزمان) امس ان (هذه المبادرة جاءت كجزء من العمل الخدمي والمتابعة لاحتياجات المواطنين وتأكيدا لما دعا اليه رئيس التيار عمار الحكيم في ان التيار هوالخدمة وعلى الجميع ان يسعى في تشخيص الضرورات وان يجتهد في انجاز العمل المفيد والنافع)،

فيما قال مسؤول قيادة النخبة الأولى في المحافظة احمد رزج ان (عيادة الحكمة الخيرية انطلقت كمبادرة اولى في المحافظة تتلوها مبادرات اوسع في جوانب متعددة تقترب من الاحتياجات الاساسية وتبتعد عن الكلاسيكية ولا تكون استعراضا اعلاميا لا يلمس منه ابناء المحافظة فائدة) من جهته شدد مسؤول الفريق التطوعي في قيادة النجف الاولى مصطفى الفتلاوي ان (هذه المبادرة شملت عوائلنا في قضاء الكوفة وبمشاركة اختصاصات الباطنية الجلدية الاطفال العيون النسائية والمفاصل وتم خلالها إجراء الفحص الطبي وتقديم الاستشارة الطبية لـ150 حالة).

مناقشة خطة

وشاركت إدارة العتبة العلوية في الاجتماع الأمني والذي تم تخصيصه لمناقشة الخطة الأمنية والخدمية المعدة لخدمة زائري أربعينية الإمام الحسين عليه السلام. وقال رئيس وفد العتبة فلاح الصراف الذي مثل ادارة العتبة في الاجتماع الامني انه (بدعوة من المحافظ وقيادة عمليات الفرات الاوسط تمت المشاركة في هذا الاجتماع وذلك لتدارس المعوقات والمشاكل والاشكاليات الحاصلة في الخطة الأمنية والخدمية المشتركة من أجل تذليل الصعاب للزائرين مع قرب زيارة الاربعينية)، واضاف أن (المجتمعين اتفقوا على ضرورة انجاح الخطة الأمنية والخدمية وبذل الجهود المضاعفة والتنسيق مع جميع الدوائر المعنية وقد طرحنا كوفد للعتبة مجموعة مقترحات تصب في مصلحة إنجاح الخطط المعدة لخدمة الزائرين)، متابعا (وقد سخرت العتبة جميع منتسبيها يدعمهم خمسة آلاف متطوع وثمانية مواقع مركزية لضيافة وخدمة الزائرين مع تحديد أكثر من عشرين موقعا خارجيا للضيافة والاستراحة للزائرين بالتعاون مع الجانب الإيراني مع توفير 220 ألف وجبة طعام يوميا في تلك المواقع) مشيراً الى انه (جرى خلال الاجتماع بحث المواضيع المشتركة التي من شأنها النهوض بالواقع الأمني والخدمي للمحافظة خدمة للجموع المليونية من الزائرين التي ستتوافد إلى مرقد أمير المؤمنين (ع) قبل الانطلاق الى محافظة كربلاء لإحياء مراسم الزيارة).