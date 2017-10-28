حقوق وأمنيات – خالد الخزرجي

أما أن ألاوان ليستريح ألعراق .. أما أن ألاوان ليغادرنا ألموت ..؟ هل سيحل ألربيع وتزهر ألاوراد في بلادي ..

هل سينام أطفالنا على كلمات امهاتنا في زمن جميل مضى … هل سيسمعون كلمات الحنان (( دللول يبني دللول )) بدل من أزيز الرصاص وأصوات ألمدافع ..

هل سنجلس أنا وأنت وهذا وذاك مسلم ومسيحي وكردي وعربي وتركماني وصابئي وأزيدي.. تجمعنا أنسانيتنا كقاسم مشترك بيننا.

هل سينجلي هذا ألزمن ألمظلم بلا عودة .. هل سيذهب ألى ألجحيم ألقتلة وألمجرمون دعاة ألدين … أحزاب .. ودولة مزعومة .. أجعلوا من ألسجون وكراً للصوص والفاسدين .. أعيدوا لبغداد جمالها كما عهدناها في زمن جميل غنت له كوكب الشرق وبلبل لبنان ..

أيها ألرعاة .. بأسم شعبي المغلوب على أمره … اريد حقي من ثروات بلدي .. من خيراته من نفطه. اريد حقي في مجانية ألصحة وألتعليم وألسكن.أريد حقي في تقديم

ألخدمات.. كفانا ألعيش قرب النفايات وألانقاض .. من ألان وصاعدا أرفض ان أعيش فقيراً وأنا أعيش على بحيرات من ألنفط ليس لي حق فيها …؟؟

أيها ألحكام … سخروا جهودكم مخلصين لأعادة ألمظاهر ألمدنية في عموم ألعاصمة بغداد وبقية ألمدن ألاخرى … أزيلوا مظاهر ألسلاح من كل مكان .. لنعيد لأطفالنا براءتهم وأبتسامتهم ..

وجهوا أعلامكم للعمل على نشر روح ألتسامح وألسلام بين ألناس .. أرفعوا شعار ألبناء .. فنحن شعب تفاخر أجداده بحضارتهم وعمرانهم.. لنعيد ثقافة ألعمران والبناء في نفوس أجيالنا … أهتموا بالمهندسين وأعيدوا لـــــــهم كرامتهم فهم أساس نهضة ألامم وألشعوب ..

نعم ألعراق تعرض لحروب مستمرة تضاهي الحروب ألعالمية ألتي أتت على ألاخضر وأليابس …

ولكن علينا أن ننهض كما نهضت الشعوب الاخرى .. لدينا كل مقومات الحضارة المادية وألثـــــــقافية ونستطيع ان نصنع ونزرع ونبني ..

فنحن بشر كما هم اليابانيون والفرنسيون وألالمان .. أطردوا ألفاسدين من مؤسسات ألدولة .. كي يحترمنا ألعالم ..لقد أخزانا هؤلاء امام بقية أجناس ألمعمورة …

أليس من ألعيب أن يمتلك مسؤول لا يحمل أي أمتيازات ألمليارات من ألدولارات … كيف نكسب أحترام ألعالم وبعض ألفاسدين يتسيدون جزءاً من مؤسسات ألدولة ؟؟؟

أهتموا بدور ألعجزة ودور ألايتام فهـــــــؤلاء ليس لهم سوى رحمة ألدولة ..؟؟

أخرجوا أيــــــها ألوزراء من مكاتبكم وليتابع كل منكم دوائره ومديرياته .. أهتموا بمعاناة ألناس بشكل مباشر ..اضربوا بيد من حديد على يد كل الفاسدون .. أعيدوا ثقة ألشعب بكم .. أعيدوها صفحة بيضاء …

بعد أن حولها أللصوص والفاسدين صفحة سوداء قاتمة .. نعم أن أعادة بناء دولة وفق قاعدة سليمة صحيحة يتطلب جهوداً مضنية بعد أن دمرها ألاشرار وألمحتلون وألطامعون ..

لكن يجب أحياء روح ألثقــــــــــافة ألوطنية بين ألناس كي نستطيع أن نعمل بحب وأخلاص لوطننا أهتموا بالقضاء على ألامية والجهل .. أبنوا ألملاعب وألمسارح وألمتنزهات ..

اهتموا بالفن والرياضة .. كثيرة هي ألطلبات وألامنيات … وعلينا أن نحلم بتحقيقها لنحيي ألامل في نفوسنا بعد أن قتلتها أكثر من ثلاثة عقود ونصف من زمن..

حروب ودماء ودمار وتشرد وجريمة … وضياع لحقوق ألناس وكرامتهم .. لنعيد بناء ألانسان أبتداء من مدارس ألروضة وألابتدائية وبقية ألدراسات ألاخرى ..

نريد أن نغادر هذه ألحياة بعد عمر مرير .. مطمأنين على حياة رغيدة سعيدة لمستقبل أجيالنا .