حينما يعشق الرجال الوطن – ناجح صالح

ليس لي ولا لك اختيار في الموطن الــــــذي نقطنه .. انه قدرنا على أية حال .

فان كان الوطن معافى فانه حسن طالعك الذي تطمئن اليه ، وان كان الوطن جريحا سقيما عليلا فانه سوء طالعك الذي يؤرقك .

ترى لماذا تصاب بعض الأوطان بالخلل ليكون المواطن هو الضحية ، بينما تنعم أوطان أخرى بالطمأنينة ؟

ان السؤال لا يبدو عسيرا غير ان الاجابة عليه قد تتبدد في الرؤية المختلفة .

الحق أن مفتاح الحل يكمن بيد الحاكم أولا فهو من يهيء المقومات اللازمة لبناء وطن .

فان وقف وقفة الرجال ليؤدي الأمانة المفروضة عليه أصبح من اليسير تذليل أية عقبات أخرى .

أما المواطن فهو ان رأى ضوء شمعة تنتشله من ظلماته سار على هداها يغمره شعور متأجج بأن يمضي في الطريق الذي فيه مجد وعزة .

فاذا تهيأت الأسباب كان من الممكن استثمار الثروات استثمارا حقيقيا لتحقق الخير والازدهار .

اذ ما جدوى وجود ثروات في وطن دون استغلالها ولا معرفة الكيفية لطرح مشروعات توفر أرباحا ثـــــــم لتكون ثمارها لابناء الوطن .

ان جميع الأوطان التي حدثت فيها نهضة لم تكن بأفضل حال من وطننا ، غير أنهم عقدوا العزم على العمل دون توقف ، تدفعهم رغبة حقيقية للبناء حتى تكون أوطانهم مثالا يحتذى به .

ولعل الروح الجماعية المتآلفة هي من خلقت هذا الاقتصاد المتطور الذي يصب آخرا في رفاهية المواطن وسعادته .

ان المشاريع العملاقة والتقدم الاقتصادي في تلك الأوطان لم يأت عبثا بل جاء نتيجة جهود مضنية وساعات عمل طويلة من غير يأس ولا استسلام .

أما في الأوطان الأخرى التي يخيب فيها أمل المواطن فقد وقفت عاجزة عن الحركة ذلك أن حكامها قيدوها بقيود ثقيلة وقتلوا الحرية قتلا مروعا لتهتز بذلك كل المعايير التي يمكن أن تضع جسورا من الثقة بين الحاكم والمواطن .

وأية رؤية أخرى نرى فيها صورة وطننا فانها رؤية مؤلمة أيضا .

لقد تركنا وراء ظهورنا حضارات لم يكن يعرفها غيرنا .. الا أننا آثرنا البكاء على الأطلال بعد تلك الفترة المظلمة التي حلت علينا بعد احتلال المغول بغداد .

ظلت خطواتنا واقفة دون حراك وظلت ثرواتنا دون استثمار بما فيها الثروات البشرية ، أجل ظلت طاقات معطلة دون أن يكون لها نصيب في التغيير .

ترى أهذا هو قدرنا حتى نهاية الشوط أم ستأتي الأيام بالجديد الذي لم نتوقعه ؟