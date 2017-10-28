المرور يعدّ الإجتياز الخاطئ والسرعة المفرطة وراء زيادة الحوادث

الأمانة لـ (الزمان): تعطيل الإشارة الضوئية يعود إلى القطع المبرمج والإزدحام

بغداد – تمارا عبد الرزاق

كشفت امانة بغداد عن ان سبب اهمال الاشارات الضوئية في التقاطعات المروية يعود الى شمولها بالقطع المبرمج من قبل وزارة الكهرباء ووجود ازدحام في بعض الطرق، مشيرة الى وجود تنسيق مع دوائر المرور لوضع الاشارات والعلامات المرورية، فيما عزت مديرية المرور العامة سبب زيادة حوادث السير سواء في بغداد ام المحافظات الى الاجتياز الخاطئ والسرعة المفرطة. وقال المتحدث بأسم الامانة حكيم عبد الزهرة لـ (الزمان) امس ان (قسم ادارة المشاريع التابع للامانة مسؤول عن وضع الاشارات والعلامات المرورية في التقاطعات ولاسيما وان هناك تنسيقا مع دوائر المرور في حالة تحديد بعض المواقع لتنفيذها من خلال وضع تلك الاشارات)، لافتا الى ان (العلامات الارضية والجانبية جميعها من عمل الامانة)، واوضح عبد الزهرة ان (هناك تساؤلات كثيرة عن سبب عدم عمل اشارة التقاطعات الترفك لايت ، اذ نوضح ان الامانة لم تحصل على موافقة الوزارة باستثناء تلك الاشارات من القطع المبرمج بالتالي يبقى على الطاقة الوطنية مما ادى الى اهمالها في بعض الطرقات والشوارع الرئيسة)، مبينا ان (شرطة المرور في حالة حدوث ازدحام في الشوارع العامة يوقفون عمل الاشارة ويقومون بتنظيم السير بطريقة يدوية).

كاميرات مراقبة

وتابع ان (دائرة المرور تمتلك مشاريع كافة منها كاميرات المراقبة وتفعيل الجي بي اس ولكن تحتاج الى التخصيص المالي). من جانبه قال العميد عمار وليد لـ (الزمان) امس ان (عدم اتباع سلوك القيادة السليمة والسرعة غير المقررة خاصة الاجتياز الخاطئ من طريق المرور السريع رقم واحد يؤدي الى حوادث سير)، لافتا الى ان (وضع العلامات المرورية وبعض اجهزة مراقبة المركبات التي تقود اعلى من السرعة المقررة تقع على عاتق الامانة). وكانت المديرية قد اعلنت عن ان جهاز المرور تنفيذي يسعى للحد من حوادث السير والمرور من خلال تطبيق القوانين والتعليمات المتعلقة بمحاسبة المخالفين . وقال اشعار لقسم العلاقات والاعلام في المديرية تلقته (الزمان) امس (نود اعلامكم ان ما تم نشره في محطات فيسبوكية في الجريدة بأن جهاز المرور تنفيذي يسعى بطاقاته كافة للحد من حوادث السير والمرور من خلال التطبيق الكامل للقوانين والتعليمات المتعلقة بمحاسبة سائقي المركبات المخالفة لانظمة السير التي تعد احد الاسباب الرئيسة في الحوادث ومنها السائق والطريق والمركبة)، مشيرا الى ان (النسبة الاعلى من الحوادث تقع على عاتق سائق المركبة من خلال عدم اتباعه للقوانين وقواعد السير الصحيحة)، مؤكدا ان (المديرية تسعى باستمرار الى تثقيف اصحاب المركبات من خلال برامج التوعية المرورية)، مبينا ان (عامل الطريق هو من اختصاص الجهات المعنية منها الامانة ودوائر البلدية ومجالس المحافظات ووزارة الاعمار والاسكان والبلديات وغيرها من الوزارات ذات الصلة بالعمل المروري)، وتابع ان (هناك تنسيقا مستمرا بين المديرية وتلك الدوائر لغرض ايجاد الحلول المناسبة التي تسهم الى حد ما في التخفيف من حدة الحوادث المرورية)، مبينا ان (الامر الثالث وهو متعلق بعامل المركبة وسلامتها من حيث شروط المتانة والامان التي تعد ايضا احد الاسباب المؤدية الى الحوادث)، لافتا الى (وجود لجان لاجراء الفحص الدوري للمركبات وذلك عند اجراء يتم على المركبة عند نقل الملكية او تجديد السنوية بالاضافة الى غيرها من العمليات كما لايتم منح بطاقة التسجيل السنوية الا بعد استيفاء شروط المتانة والامان كافة). من جهة اخرى كشف مستشفى الحلة الجراحي في محافظة بابل عن ازدياد ملحوظ بعدد المصابين جراء الحوادث المرورية في المحافظة. وقال مصدر في تصريح امس ان (هناك زيادة ملحوظة باعداد المصابين جراء الحوادث المرورية)، واضاف ان (المستشفى استقبل 25 مصابا بينهم 17 مصابا بحادث مروري و7 حالات سقوط من مرتفع وحالة مشاجرة واحدة في حين استقبل بعدها 14 مصابا بحوادث مرورية متفرقة).