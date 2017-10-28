بابل تشمل مزارعي محصول الحنطة بتجهيز البذور

بغداد – داليا احمد

طالب رئيس لجنة الزراعة والمياه النيابية النائب فرات التميمي بضرورة الاسراع بصرف مستحقات الفلاحين والمزارعين للإعوام السابقة من اجل التحضر للموسم الزراعي الحالي . ودعا التميمي في بيان امس (وزارة المالية الى الاسراع بتسديد مستحقات الفلاحين للإعوام السابقة 2014-2015-2016 بعد رصد التخصيصات المالية اللازمة)، واضاف التميمي ان (الفلاح بحاجة الى الكثير من الدعم من اجل التحضر للموسم الزراعي الحالي وذلك لتحقيق موسم زراعي ناجح بعد الانخفاض الملحوظ في الاعوام السابقة نتيجة لتراجع القطاع الزراعي)، واوضح التميمي ان (على الوزراة الاسراع بدفع المستحقات المتأخرة قبل بدء الموسم الشتوي الحالي بعد رصد التخصيصات المالية اللازمة، ليتمكن الفلاح من تنفيذ الخطة الزراعية المتعلقة بزراعة اكثر من اربعة ملايين دونم من محصول الحنطة)، واشار الى ان (عدم دفع المستحقات هذه المدة سيؤدي الى عزوف الفلاح عن زراعة هذا المحصول السيتراتيجي، والذي سيكلف خزينة الدولة ملايين الدولارات من اجل استيرادة من الخارج). فيما قررت مديرية زراعة محافظة بابل شمول مزارعي الحنطة بتجهيز البذور وحسب الخطة الزراعية والتي شملت 245700 دونم للموسم الحالي 2017-2018. وقال بيان تلقته (الزمان) امس أن (الكمية المجهزة تشمل 70 بالمئة من خطة الفلاح وان الشركات المجهزة للبذور لفلاحي المحافظة هي الشركة العامة لانتاج البذور وشركة ما بين النهرين لانتاج البذور وشركة تكنلوجيا البذور، حيث شملت 30 كيلو غراما للدونم للرتب العليا، كما حدد قسم التخطيط في مديرية الزراعة الجرع السمادية للمحصول بـ 65 كيلو غراما من سماد اليوريا للدونم الواحد و35 كيلو غراما من سماد الداب للدونم)، واضاف ان (لجنة توزيع البذور في مديرية زراعة محافظة كركوك وبالتنسيق مع فرع شركة ما بين النهرين العامة للبذورباشرت بترويج كتب تجهيز بذور الحنطة والشعير على فلاحي ومزارعي المحافظة للموسم الزراعي الحالي وكذلك المتعاقدين من منتجي البذور).

مكافحة القوارض

واوضح البيان ان (دائرة وقاية المزروعات نفذت حملة مجانية واسعة استهدفت عموم المحافظات عدا إقليم كردستان، لمكافحة القوارض باستخدام مبيد ستورم المسجل والمعتمد من قبل اللجنة الوطنية لتسجيل المبيدات)، وتابع ان (الحملة أطلقت في جميع الشعب الزراعية التابعة لمديريات الزراعة بعد أن جهزت بكافة مستلزمات الحملة)، مشيرا الى (إمكانية مراجعة المزارعين لوحدات الوقاية في الشعب الزراعية لغرض إجراء الكشف ومن ثم القيام بالمكافحة من قبل ملاك الوقاية)،واضاف ان (أهمية المكافحة ترجع الى كون القوارض تعد من الحيوانات اللبونة السريعة التكاثر، وتسبب أضرارا للإنسان والحيوان لنقلها للعديد من الأمراض، وكذلك تسبب تلف الحبوب والفاكهة والمحاصيل الزراعية) .

وطالب التميمي بضرورة الاسراع بصرف مستحقات الفلاحين والمزارعين للإعوام السابقة من اجل التحضر للموسم الزراعي الحالي. ودعا التميمي في بيان امس (وزارة المالية الى الاسراع بتسديد مستحقات الفلاحين للإعوام السابقة 2014-2015-2016 بعد رصد التخصيصات المالية اللازمة)، واضاف التميمي ان (الفلاح بحاجة الى الكثير من الدعم من اجل التحضر للموسم الزراعي الحالي وذلك لتحقيق موسم زراعي ناجح بعد الانخفاض الملحوظ في الاعوام السابقة نتيجة لتراجع القطاع الزراعي)، واوضح التميمي ان (على الوزراة الاسراع بدفع المستحقات المتأخرة قبل بدء الموسم الشتوي الحالي بعد رصد التخصيصات المالية اللازمة، ليتمكن الفلاح من تنفيذ الخطة الزراعية المتعلقة بزراعة اكثر من اربعة ملايين دونم من محصول الحنطة)، واشار الى ان (عدم دفع المستحقات هذه المدة سيؤدي الى عزوف الفلاح عن زراعة هذا المحصول السيتراتيجي، والذي سيكلف خزينة الدولة ملايين الدولارات من اجل استيراده من الخارج). فيما قررت مديرية زراعة محافظة بابل شمول مزارعي الحنطة بتجهيز البذور وحسب الخطة الزراعية والتي شملت 245700 دونم للموسم الحالي 2017-2018 .وقال بيان تلقته (الزمان) امس أن (الكمية المجهزة تشمل 70 بالمئة من خطة الفلاح وان الشركات المجهزة للبذور لفلاحي المحافظة هي الشركة العامة لانتاج البذور وشركة ما بين النهرين لانتاج البذور وشركة تكنلوجيا البذور، حيث شملت 30 كيلو غراما للدونم للرتب العليا ، كما حدد قسم التخطيط في مديرية الزراعة الجرع السمادية للمحصول بـ 65 كيلو غراما من سماد اليوريا للدونم الواحد و35 كيلو غراما من سماد الداب للدونم)، واضاف ان (لجنة توزيع البذور في مديرية زراعة محافظة كركوك وبالتنسيق مع فرع شركة ما بين النهرين العامة للبذورباشرت بترويج كتب تجهيز بذور الحنطة والشعير على فلاحي ومزارعي المحافظة للموسم الزراعي الحالي وكذلك المتعاقدين من منتجي البذور).

حملة مجانية

واوضح البيان ان (دائرة وقاية المزروعات نفذت حملة مجانية واسعة استهدفت عموم المحافظات عدا إقليم كردستان، لمكافحة القوارض باستخدام مبيد ستورم المسجل والمعتمد من قبل اللجنة الوطنية لتسجيل المبيدات)، وتابع ان (الحملة أطلقت في جميع الشعب الزراعية التابعة لمديريات الزراعة بعد أن جهزت بكافة مستلزمات الحملة)، مشيرا الى (إمكانية مراجعة المزارعين لوحدات الوقاية في الشعب الزراعية لغرض إجراء الكشف ومن ثم القيام بالمكافحة من قبل ملاك الوقاية)،واضاف ان (أهمية المكافحة ترجع الى كون القوارض تعد من الحيوانات اللبونة السريعة التكاثر، وتسبب أضرارا للإنسان والحيوان لنقلها للعديد من الأمراض، وكذلك تسبب تلف الحبوب والفاكهة والمحاصيل الزراعية) .