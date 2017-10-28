بغداد والرياض تقارب وتنسيق – حسين علي الحمداني

تدخل العلاقات بين العراق والسعودية مرحلة جديدة وهذه المرة برعاية أمريكية غايتها بالتأكيد تجاوز مراحل عديدة أولها طي ملف الإرهاب وأيضا ملف الغزو الأمريكي للعراق وحالة السبات التي سادت علاقات العراق مع العرب وفي مقدمتهم الرياض التي ظلت مترددة في مصافحة العراق عبر السنوات الماضية .

والعراق بدوره يجد إن وجود علاقات طيبة مع الرياض يسهم كثيرا في إستقرار البلد من جهة،ومن جهة ثانية يغلق ألأبواب أمام أية تدخلات خارجية في الشأن العراقي خاصة ما يتعلق بألأنتخابات وما كانت تحمله من فرصة كبيرة لكل دول الجوار لدعم من يمثلها في الحكومات العراقية ما بعد 2003.

والعلاقات دخلت مرحلة التنسيق المتكامل على مختلف المستويات السياسية والعسكرية والإقتصادية وهو ما يعني إن العراق ربما يكون الآن في آخر بوابات الفوضى وعلى وشك أن يدخل بوابة التنمية بحكم ثقل الرياض في التأثير على عواصم المنطقة وخاصة الخليجية في بناء علاقات إيجابية مع بغداد التي أحتفظت في العاميين الماضيين بعلاقات جيدة مع جيرانها والعالم بشكل عام.

العلاقات بين بغداد والرياض تطورت كثيرا والأشهر الأخيرة شهدت تقارباً كبيراً جداً بين العاصمتين ،هذا التقارب له إيجابيات كثيرة على أمن المنطقة وهذه النقطة بالذات دفعت بالكثير من مسؤولي البلدين لتبادل الزيارات على المستوى السياسي والعسكري وألأقتصادي وحتى السياحي منه خاصة بعد وصول أول رحلة جوية للخطوط السعودية إلى العراق بعد قطيعة 27 عاما وهو ما يعكس إن العاصمتين طوتا صفحات الماضي وبدأت بصفحة جديدة ذات أبعاد كبيرة جدا.

هذا التطور وصل اليوم لتوقيع اتفاقية مجلس التنسيق السعودي-العراقي بحضور وزير الخارجية ألأمريكية ريكس تيلرسون وهو ما يعكس اهتمام واشنطن بتطوير العلاقات بين البلدين من جانب ،ومن جانب آخر وجود قواسم مشتركة كثيرة بين البلدين. وهنالك ملفات كثيرة بين العاصمتين أولها ملف النفط كون البلدين عضوين في أوبك وهنالك تنسيق عراقي- سعودي في هذا المجال أثمرت نتائجه بشكل إيجابي في الفترة الأخيرة،والملف الثاني هو ملف الإرهاب وما يمثله من أهمية للعراق خاصة بعد أن نجحت القوات العراقية في تطهير ألأراضي العراقية من دنس تنظيم”داعش” الإرهابي وباتت القوات العراقية ألأكثر خبرة من بين جيوش المنطقة في مكافحة الإرهاب خاصة وإن معاركها ألأخيرة كانت محل إعجاب وتقدير المجتمع الدولي من الناحية المهنية والإنسانية. تأسيس هذا المجلس يؤكد إن العلاقات العراقية – السعودية دخلت مرحلة جديدة من التفاهم وفق القواسم المشتركة بين البلدين من جهة،ومن جهة ثانية إبعاد شبح التوترات عن منطقتنا التي لا تحتمل المزيد منها خاصة وإن ما تعرضت له من هزات كبيرة وكثيرة في السنوات الماضية يجعلنا نبحث عن السبل الكفيلة لصناعة الاستقرار لمنطقة تشكل شرياناً حيوياً للعالم عبر صادرات النفط أو الغاز وهو ما يجعل العراق في مقدمة الدول الداعمة لنزع فتيل الأزمات،ولعل هذا الملف سيكون حاضرا في مباحثات الرئيس ألعبادي مع القيادة السعودية في زيارته التي تتوج مرحلة جديدة من العلاقات.

وما نطمح إليه أن تكون هنالك علاقات إيجابية بين عواصم المنطقة برمتها لما لذلك من تأثير كبير على إستقرار المنطقة.