القانون الجديد وغرامة الأجنبي – طارق حرب

في 2017/10/23 صدرت الجريدة الرسمية الوقائع العراقية متضمنة قانون اقامة الاجانب الجديد والذي قرر في المادة (52) إلغاء قانون اقامة الاجانب السابق رقم (118) لسنة 1978 والذي كان يقرر عقوبة السجن المؤبد ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة للاجنبي عند اقامته غير المشروعة في العراق في حين ان القانون الجديد رقم (76) لسنة 2017 والذي قرر عقوبة الغرامة المالية لهذه الجريمة وهكذا تحولت عقوبة اقامة الاجنبي غير القانونية من عقوبة شديدة هي السجن المؤبد والمصادرة الى عقوبة خفيفة تافهة هي الغرامة التي لا تزيد على خمسة ملايين دينار وبالتالي فان الارهابيين الذين يتم القبض عليهم في العراق قبل تنفيذ الجريمة سواء لحداثة دخولهم او لعدم تمكنهم من ارتكاب الجريمة الارهابية سيعاقبون بهذه العقوبة التافهة بعد ان كانت المحاكم تحكم عليهم بعقوبات الحبس والسجن ولا نعلم لماذا تولى البرلمان تخفيف العقوبة او لماذا لم يلاحظ البرلمان هذا التخفيف ولا نعلم هل ان هذا التخفيف الكبير كان فيه البرلمان واعضاؤه متعمدين بالتخفيف بحيث كانوا عالمين ان العقوبة السابقة السجن المؤبد والمصادرة ومع ذلك خففوا العقوبة الى الغرامة ام ان ذلك كان اهمالا وخطأً ولكن في جميع الاحوال ان البرلمان ارتكب امرا خطيرا بتخفيف العقوبة بهذا الشكل.

ذلك ان التخفيف رحمة غير مقبولة للاجانب الذين لا يلتزمون بقانون الاقامة سواء اكانوا ارهابيين لم تتحدالفرصة لهم لارتكاب جرائمهم لاسباب خارجة عن ارادتهم ام اجانب اقاموا بصفة غير مشروعة لاسباب اخرى ولا تعلم آخرها حيث تولى البرلمان تخفيف عقوبة السرقة من عقوبة الاعدام الى عشرة سنوات عندما اصدر قبل اشهر القانون (62) لسنة 2017 بالغاء القرار الذي كان يقرر الاعدام لبعض انواع السرقة التي ترتكب بظروف مشددة وهكذا خفف البرلمان عقوبة السرقة والان يخفف عقوبة اقامة الاجنبي حيث يترتب على ذلك فتح البلاد امام الاجانب بعد ان تم امام السراق وان كنا نؤمن بان العقوبة ليست الوسيلة للقضاء على الجريمة لكنها احدى الوسائل المهمة ولا نعلم هل ان اهل حقوق الانسان ومنظماته بعيدة ام شاركت فيها باعتباره من حقوق السراق وحقوق الاجانب اما المواطن الذي يتم سرقته والبلاد التي يدنسها الاجنبي بشكل غير مشروع فهي من حقوق الانسان ولا نعلم النهاية مع البرلمان الحالي في تشريع مثل هذه التشريعات ام ان الامر يتعلق بالتظاهرات التي لم تسأل يوما عن التشريعات التي تكون اكثر خطرا مما يتم التظاهر عليه .