ماذا نلتحف حين نبيت تحت سقف الدستور؟

فاتح عبد السلام
مبادرة الجانب الكردي تضمنت ثلاث نقاط أهمها الدخول في حوار بين اربيل وبغداد على أساس الدستور العراقي . ذهبت الحكومة العراقية الى اتجاهات ثانوية في المبادرة وحللتها بشكل يوحي بأن هناك أطرافاً في بغداد لا تهدف الى السير نحو الحل الوطني لمشكلة يرى العالم كله انها كبيرة ،لكن مجال حلها الأمثل داخلي عراقي حتماً. فقرة الحوار على اساس الدستور العراقي ، تلغي أي عذر للحكومة العراقية في تأخير التفاوض يوماً واحداً ، وتجعل من التفاتها الى تأويلات فقرة تجميد الاستفتاء أو إلغائه ، مجرد زيادة في الضغوط السياسية التي لم يعد لها مبرر ، بعد اعتراف الجانب الكردي بسقف الدستور العراقي، وإلاً جرى تفسير الأمر على انه انتقام شخصي وعقوبات جماعية تريد النيل من المكون الثاني- دستورياً – في العراق ،وإصغاء لتهديدات دول اقليمية ،ليس في دساتيرها كلمة انصاف بحق القوميات وهي تعد بالملايين في بلادها . لماذا وجدت الدساتير إن لم تحل المشاكل الكبيرة في البلدان ؟ والاعتراف الوارد بفقرة – تحت سقف الدستور – هو دليل على إنّ أي نزاع أصبح تحت النص الدستوري، الذي يأمل العراقيون أن لا يكون مطاطاً كما عهدناه في قضايا أخرى عدة لم يلتفت اليها كثير من الناس لأسباب سياسية ومذهبية
. المناورات لأغراض انتخابية ليس هذا مجالها ،لأنها تمس حياة ملايين العراقيين ، كما إنّ من التعسف الايغال في الجانب المثالي من الطروحات السياسية المستظلة بالضغوط الخارجية المتوافقة مع الموقف الرسمي في بغداد إن ذلك لا ينتج موقفاً وطنياً لمعالجة أزمة كبرى على وفق ثباتية النص الدستوري ، وإنما يظهر عناصر ظرفية لتفوق مؤقت لطرف على طرف آخر .
إنّ أي تحجر في التمسك بالنص سيفتح باب الكيل بمكيالين من قبل السلطات في العراق ، وسيفتح الكلام حول المبررات غير المقنعة والصفقات التي تحتويها عملية السكوت السابقة عن خروقات دستورية قبل احداث داعش في ٢٠١٤ ، وهذا سيعود بنا الى مبدأ التوافق ، المشبوه ، الذي جرى اقراره من اطراف العملية السياسية كلها، بعيداً عن روح الدستور ونصه.
أتمنى أن تزاح العقوبة الجماعية ويتم فتح مطارَي أربيل والسليمانية فوراً ، كمبادرة حسن نية وطنية من رعاة الدستور، وليس منتجي الضغوط والعقوبات والتهديدات، قبل أن يفتح العراقيون ملف دستورية مساهمة مطارات عراقية في بغداد والنجف بتنظيم رحلات منتظمة لمليشيات مسلحة تنقل من ارض العراق وعبر أجوائه للقتال في دولة عربية أخرى، وكانت سبباً بين أسباب سقوط مليون شهيد سوري وإدامة الحرب لست سنوات .
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رئيس التحرير
لندن