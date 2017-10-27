التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬يرعى‭ ‬هدنة‭ ‬اليوم‭ ‬الواحد‭ ‬بين‭ ‬بغداد‭ ‬وأربيل

القوات العراقية على مشارف ناحية العبيدي وتحرر معمل اسمنت القائم من داعش
بغداد- اربيل – الزمان
أعلنت بغداد مساء الجمعة وقف عملياتها ضد القوات الكردية سعيا للتوصل إلى حل من خلال التفاوض، بعد معارك عنيفة للسيطرة على منفذ حدودي إستراتيجي على الحدود السورية التركية. ورحبت السعودية بمبادرة اقليم كردستان للحوار مع بغداد وعدتها بدايةللاستقرار .
وكانت القوات العراقية أمهلت مقاتلي البشمركة «ساعات» للانسحاب من منطقة فيشخابور الحدودية مع تركيا، والتي تشكل مصدر تمويل مهما لهم، في سعي واضح للضغط ماليا على الإقليم في إجراء عقابي جديد على خلفية الاستفتاء على الاستقلال. ومع انتهاء تلك المهلة من دون تحرك للطرفين، أمر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بـ»ايقاف حركة القوات العسكرية لمدة 24 ساعة» في المناطق المتنازع عليها «لمنع الصدام وإراقة الدماء بين أبناء الوطن الواحد». وأضاف العبادي في بيان إن هذه الخطوة ترمي إلى «فسح المجال أمام فريق فني مشترك بين القوات الاتحادية وقوات الإقليم للعمل على الأرض لنشر القوات العراقية الاتحادية في جميع المناطق المتنازع عليها» والتي تشمل «فيشخابور والحدود الدولية».
وأكد المتحدث باسم الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي الجمعة لوسائل إعلام محلية التوصل إلى هذا الإجراء برعاية التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة.
وبادرت حكومة إقليم كردستان الأربعاء تجاه بغداد، عارضة تجميد نتائج الاستفتاء، بعد الخسارة التي تعرضت لها على الأرض والضغوط السياسية الداخلية والدولية.
غير أن العبادي رفض هذا المقترح، قائلا «نحن لا نقبل إلا بإلغاء الاستفتاء والالتزام بالدستور». واتخذت حكومة بغداد مجموعة من الاجراءات العقابية ضد أربيل بعد الاستفتاء الذي اجرته على الاستقلال عن بغداد في 25 ايلول/سبتمبر، بينها غلق المجال الجوي على مطاري الاقليم.
وقال مسؤول أمني عراقي لوكالة الصحافة الفرنسية طالبا عدم كشف هويته إن «فصائل كردية انفصالية تستميت دفاعا عن المنطقة الواقعة شمال ناحيتي زمار وربيعة، لقربها من حقلي الرميلان وكراتشوك النفطيين في سوريا».
وأوضح انه يتم «شراء النفط السوري عبر هذه المنطقة من عناصر حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية، لعدم وجود منفذ لتهريب النفط إلى تركيا من جهة سوريا».
ووفقا للمسؤول نفسه، فإن الأكراد السوريين «يبيعون النفط عبر الشاحنات التي تمر من قرية المحمودية (العراقية) التي لم يسمح لسكانها بالعودة إليها منذ دخول البشمركة إلى المنطقة».
المعارك غربا
وعلى الجبهة الغربية في مواجهة تنظيم داعش، أكد ضابط برتبة عميد ركن للصحافة الفرنسية أن القوات العراقية المدعومة بفصائل من الحشدين الشعبي والعشائري «اشتبكت صباح اليوم (الجمعة)، مع عناصر تنظيم داعش (…) جنوب شرق القائم، بمختلف الأسلحةوالأعتدة، واستخدم فيها الجيش المدفعية وراجمات الصواريخ». وتم تحرير معمل اسمنت القائم بحسب القائد يار الله . وفي اليوم الثاني من انطلاق العمليات العسكرية ضد آخر معقل للتنظيم المتطرف، أشارت مصادر عسكرية عدة إلى أن القوات العراقية قتلت أكثر من 25 جهاديا، إلى جانب سقوط ثلاثة مقاتلين من الحشد الشعبي. وقال قائد الفرقة السابعة في الجيش العراقي اللواء الركن نومان عبد الزوبعي إن «القوات الأمنية على مشارف ناحية العبيدي التي تبعد عشرة كيلومترات شرق مدينة القائم».
وكان التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة وصف عملية القائم بـ»آخر معركة كبيرة» ضد داعش ومن المتوقع ان تنتهي بالتقاء على جانبي الحدود لتطويق تنظيم الدولة الإسلامية في منطقة وادي الفرات الممتدة من دير الزور في شرق سوريا إلى القائم في غرب العراق.