التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬يرعى‭ ‬هدنة‭ ‬اليوم‭ ‬الواحد‭ ‬بين‭ ‬بغداد‭ ‬وأربيل

القوات‭ ‬العراقية‭ ‬على‭ ‬مشارف‭ ‬ناحية‭ ‬العبيدي‭ ‬وتحرر‭ ‬معمل‭ ‬اسمنت‭ ‬القائم‭ ‬من‭ ‬داعش

بغداد‭- ‬اربيل‭ – ‬الزمان‮ ‬

‮ ‬أعلنت‭ ‬بغداد‭ ‬مساء‭ ‬الجمعة‭ ‬وقف‭ ‬عملياتها‭ ‬ضد‭ ‬القوات‭ ‬الكردية‭ ‬سعيا‭ ‬للتوصل‭ ‬إلى‭ ‬حل‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التفاوض،‭ ‬بعد‭ ‬معارك‭ ‬عنيفة‭ ‬للسيطرة‭ ‬على‭ ‬منفذ‭ ‬حدودي‭ ‬إستراتيجي‭ ‬على‭ ‬الحدود‭ ‬السورية‭ ‬التركية‭. ‬ورحبت‭ ‬السعودية‭ ‬بمبادرة‭ ‬اقليم‭ ‬كردستان‭ ‬للحوار‭ ‬مع‭ ‬بغداد‭ ‬وعدتها‭ ‬بدايةللاستقرار‭ .‬

وكانت‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭ ‬أمهلت‭ ‬مقاتلي‭ ‬البشمركة‭ ‬‮«‬ساعات‮»‬‭ ‬للانسحاب‭ ‬من‭ ‬منطقة‭ ‬فيشخابور‭ ‬الحدودية‭ ‬مع‭ ‬تركيا،‭ ‬والتي‭ ‬تشكل‭ ‬مصدر‭ ‬تمويل‭ ‬مهما‭ ‬لهم،‭ ‬في‭ ‬سعي‭ ‬واضح‭ ‬للضغط‭ ‬ماليا‭ ‬على‭ ‬الإقليم‭ ‬في‭ ‬إجراء‭ ‬عقابي‭ ‬جديد‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬الاستفتاء‭ ‬على‭ ‬الاستقلال‭. ‬ومع‭ ‬انتهاء‭ ‬تلك‭ ‬المهلة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬تحرك‭ ‬للطرفين،‭ ‬أمر‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي‭ ‬حيدر‭ ‬العبادي‭ ‬بـ»ايقاف‭ ‬حركة‭ ‬القوات‭ ‬العسكرية‭ ‬لمدة‭ ‬24‭ ‬ساعة‮»‬‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬المتنازع‭ ‬عليها‭ ‬‮«‬لمنع‭ ‬الصدام‭ ‬وإراقة‭ ‬الدماء‭ ‬بين‭ ‬أبناء‭ ‬الوطن‭ ‬الواحد‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬العبادي‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إن‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬ترمي‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬فسح‭ ‬المجال‭ ‬أمام‭ ‬فريق‭ ‬فني‭ ‬مشترك‭ ‬بين‭ ‬القوات‭ ‬الاتحادية‭ ‬وقوات‭ ‬الإقليم‭ ‬للعمل‭ ‬على‭ ‬الأرض‭ ‬لنشر‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭ ‬الاتحادية‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المناطق‭ ‬المتنازع‭ ‬عليها‮»‬‭ ‬والتي‭ ‬تشمل‭ ‬‮«‬فيشخابور‭ ‬والحدود‭ ‬الدولية‮»‬‭.‬

وأكد‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الاتحاد‭ ‬الوطني‭ ‬الكردستاني‭ ‬غياث‭ ‬السورجي‭ ‬الجمعة‭ ‬لوسائل‭ ‬إعلام‭ ‬محلية‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬هذا‭ ‬الإجراء‭ ‬برعاية‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬الذي‭ ‬تقوده‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭.‬

وبادرت‭ ‬حكومة‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬الأربعاء‭ ‬تجاه‭ ‬بغداد،‭ ‬عارضة‭ ‬تجميد‭ ‬نتائج‭ ‬الاستفتاء،‭ ‬بعد‭ ‬الخسارة‭ ‬التي‭ ‬تعرضت‭ ‬لها‭ ‬على‭ ‬الأرض‭ ‬والضغوط‭ ‬السياسية‭ ‬الداخلية‭ ‬والدولية‭.‬

غير‭ ‬أن‭ ‬العبادي‭ ‬رفض‭ ‬هذا‭ ‬المقترح،‭ ‬قائلا‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬لا‭ ‬نقبل‭ ‬إلا‭ ‬بإلغاء‭ ‬الاستفتاء‭ ‬والالتزام‭ ‬بالدستور‮»‬‭. ‬واتخذت‭ ‬حكومة‭ ‬بغداد‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الاجراءات‭ ‬العقابية‭ ‬ضد‭ ‬أربيل‭ ‬بعد‭ ‬الاستفتاء‭ ‬الذي‭ ‬اجرته‭ ‬على‭ ‬الاستقلال‭ ‬عن‭ ‬بغداد‭ ‬في‭ ‬25‭ ‬ايلول‭/‬سبتمبر،‭ ‬بينها‭ ‬غلق‭ ‬المجال‭ ‬الجوي‭ ‬على‭ ‬مطاري‭ ‬الاقليم‭.‬

وقال‭ ‬مسؤول‭ ‬أمني‭ ‬عراقي‭ ‬لوكالة‭ ‬الصحافة‭ ‬الفرنسية‭ ‬طالبا‭ ‬عدم‭ ‬كشف‭ ‬هويته‭ ‬إن‭ ‬‮«‬فصائل‭ ‬كردية‭ ‬انفصالية‭ ‬تستميت‭ ‬دفاعا‭ ‬عن‭ ‬المنطقة‭ ‬الواقعة‭ ‬شمال‭ ‬ناحيتي‭ ‬زمار‭ ‬وربيعة،‭ ‬لقربها‭ ‬من‭ ‬حقلي‭ ‬الرميلان‭ ‬وكراتشوك‭ ‬النفطيين‭ ‬في‭ ‬سوريا‮»‬‭.‬

وأوضح‭ ‬انه‭ ‬يتم‭ ‬‮«‬شراء‭ ‬النفط‭ ‬السوري‭ ‬عبر‭ ‬هذه‭ ‬المنطقة‭ ‬من‭ ‬عناصر‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬الكردستاني‭ ‬ووحدات‭ ‬حماية‭ ‬الشعب‭ ‬الكردية،‭ ‬لعدم‭ ‬وجود‭ ‬منفذ‭ ‬لتهريب‭ ‬النفط‭ ‬إلى‭ ‬تركيا‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬سوريا‮»‬‭.‬

ووفقا‭ ‬للمسؤول‭ ‬نفسه،‭ ‬فإن‭ ‬الأكراد‭ ‬السوريين‭ ‬‮«‬يبيعون‭ ‬النفط‭ ‬عبر‭ ‬الشاحنات‭ ‬التي‭ ‬تمر‭ ‬من‭ ‬قرية‭ ‬المحمودية‭ (‬العراقية‭) ‬التي‭ ‬لم‭ ‬يسمح‭ ‬لسكانها‭ ‬بالعودة‭ ‬إليها‭ ‬منذ‭ ‬دخول‭ ‬البشمركة‭ ‬إلى‭ ‬المنطقة‮»‬‭.‬

‭ ‬المعارك‭ ‬غربا

وعلى‭ ‬الجبهة‭ ‬الغربية‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش،‭ ‬أكد‭ ‬ضابط‭ ‬برتبة‭ ‬عميد‭ ‬ركن‭ ‬للصحافة‭ ‬الفرنسية‭ ‬أن‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭ ‬المدعومة‭ ‬بفصائل‭ ‬من‭ ‬الحشدين‭ ‬الشعبي‭ ‬والعشائري‭ ‬‮«‬اشتبكت‭ ‬صباح‭ ‬اليوم‭ (‬الجمعة‭)‬،‭ ‬مع‭ ‬عناصر‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ (…) ‬جنوب‭ ‬شرق‭ ‬القائم،‭ ‬بمختلف‭ ‬الأسلحةوالأعتدة،‭ ‬واستخدم‭ ‬فيها‭ ‬الجيش‭ ‬المدفعية‭ ‬وراجمات‭ ‬الصواريخ‮»‬‭. ‬وتم‭ ‬تحرير‭ ‬معمل‭ ‬اسمنت‭ ‬القائم‭ ‬بحسب‭ ‬القائد‭ ‬يار‭ ‬الله‭ . ‬وفي‭ ‬اليوم‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬انطلاق‭ ‬العمليات‭ ‬العسكرية‭ ‬ضد‭ ‬آخر‭ ‬معقل‭ ‬للتنظيم‭ ‬المتطرف،‭ ‬أشارت‭ ‬مصادر‭ ‬عسكرية‭ ‬عدة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭ ‬قتلت‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬25‭ ‬جهاديا،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬سقوط‭ ‬ثلاثة‭ ‬مقاتلين‭ ‬من‭ ‬الحشد‭ ‬الشعبي‭. ‬وقال‭ ‬قائد‭ ‬الفرقة‭ ‬السابعة‭ ‬في‭ ‬الجيش‭ ‬العراقي‭ ‬اللواء‭ ‬الركن‭ ‬نومان‭ ‬عبد‭ ‬الزوبعي‭ ‬إن‭ ‬‮«‬القوات‭ ‬الأمنية‭ ‬على‭ ‬مشارف‭ ‬ناحية‭ ‬العبيدي‭ ‬التي‭ ‬تبعد‭ ‬عشرة‭ ‬كيلومترات‭ ‬شرق‭ ‬مدينة‭ ‬القائم‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬الذي‭ ‬تقوده‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وصف‭ ‬عملية‭ ‬القائم‭ ‬بـ»آخر‭ ‬معركة‭ ‬كبيرة‮»‬‭ ‬ضد‭ ‬داعش‭ ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬ان‭ ‬تنتهي‭ ‬بالتقاء‭ ‬على‭ ‬جانبي‭ ‬الحدود‭ ‬لتطويق‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬وادي‭ ‬الفرات‭ ‬الممتدة‭ ‬من‭ ‬دير‭ ‬الزور‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬سوريا‭ ‬إلى‭ ‬القائم‭ ‬في‭ ‬غرب‭ ‬العراق‭.‬